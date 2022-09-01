 ألمانيا ـ أسعار الغاز ترتفع | صنع في ألمانيا | DW | 19.10.2022

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صنع في ألمانيا

ألمانيا ـ أسعار الغاز ترتفع

تنتمي عائلة الزميل ميلتيادس شميدت إلى الطبقة الوسطى في ألمانيا، فدخلها الشهري الصافي يبلغ حوالي 4000 يورو، ولكن ونظرًا للغلاء الكبير أصبح ميلتيادس يتساءل ما إذا كان المال سيكفي. فكيف يتعامل زميلنا مع أزمة الطاقة.

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