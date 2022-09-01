ألمانيا ـ أسعار الغاز ترتفع

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تنتمي عائلة الزميل ميلتيادس شميدت إلى الطبقة الوسطى في ألمانيا، فدخلها الشهري الصافي يبلغ حوالي 4000 يورو، ولكن ونظرًا للغلاء الكبير أصبح ميلتيادس يتساءل ما إذا كان المال سيكفي. فكيف يتعامل زميلنا مع أزمة الطاقة.
يتوجه الناخبون في ولاية سكسونيا السفلى لصناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد للولاية في تنافس محموم بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي ونظيره المسيحي الديمقراطي. فهل سيبقى رئيس الوزراء الاشتراكي الحاكم شتيفان فايل في منصبه؟
تعمل "أوبك+" على خفض إنتاج النفط العالمي لرفع الأسعار. وتُظهر هذه الخطوة أنه لا يزال بإمكان روسيا الاعتماد على هذا "التحالف"، الذي تقوده السعودية، لمساعدتها في تعزيز صندوقها الحربي والصمود في وجه العقوبات الغربية.
تدفع أوروبا الآن ثمن الاندفاع وراء أحلام اليقظة في التعامل مع ملف الطاقة، حسب ما يذكره بيت هوكسترا السفير الأمريكي السابق لدى هولندا، في تحليل مطول، مشيراً إلى أن كل الإجراءات بعد اندلاع حرب أوكرانيا لم تتح حلّ المشكلة.
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
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