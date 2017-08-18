ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بـ 49 يورو فقط
اكتشف ألمانيا بطريقة غير مكلفة وصديقة للبيئة - التذكرة الشهرية الجديدة بسعر 49 يورو من شركة القطارات الألمانية تجعل ذلك ممكنًا. هنا أجل طرق السفر بالقطار خلال الفترة القادمة.
جسر رافينا في الغابة السوداء
قد تكون هذه البطاقة بمثابة أفضل صفقة في تاريخ السفر بالقطار في ألمانيا، حيث ستكون تكلفة العديد من رحلات القطارات المحلية ومترو الأنفاق والحافلات والترام في ألمانيا مقابل 49 يورو شهرياً فقط، وهي فرصة مثالية لرحلة عبر الغابة السوداء على جسر افينا الشهير.
الراين الأعلى الأوسط
سواء عن طريق القارب أو السيارة أو الدراجة أو القطار، فمن المؤكد أن رحلة على طول نهر الراين من الرحلات التي تحفر في الذاكرة. يعتبر وادي الراين الأوسط، الذي يربط بين بينغن وروديسهايم وكوبلنز من أجمل مناطق الراين. وقد تم تصنيف منطقة كروم العنب هذه، المليئة بالقلاع والقرى الساحرة، كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 2002.
طريق نهر موزيل
السفر على طول نهر موزيل من الطرقات الخلابة أيضاً في ألمانيا. ابدأ من مدينة كوبلنز حيث يلتقي نهرا الراين وموزيل، واجتاز العديد من مزارع الكروم والقلاع، بما في ذلك القرى الخلابة مثل كوخيم آن دير موزيل. تدير شركة دويتشه بان خط موزيل من كوبلنز إلى ترير. وبفضل سعر البطاقة المنخفض، يمكنك التوقف في محطات مختلفة وتذوق النبيذ المحلي على طول الطريق.
لينداو على بحيرة كونستانس
مسارات القطار التي تسير على طول بحيرة كونستانس في جنوب ألمانيا تجعل من رحلة القطار تجربة مذهلة. قطار RE5 ، على سبيل المثال، يبدأ في شتوتغارت وينتهي في مدينة لينداو البافارية. بعد ذلك يمكن تتبع كيلومترات من حقول الزهور البرية والمناظر الطبيعية واستمتع بمناظر جبال الألب قبل المحطة النهائية حيث يمكنك التوقف لاستكشاف المدينة القديمة في جزيرة لينداو.
ميونيخ إلى سالتسيورغ النمساوية
يمكن استخدام التذكرة الشهرية مقابل 49 يورو بعدة طرق. على سبيل المثال يمكنك أولاً استكشاف المعالم السياحية في مدينة ميونيخ بواسطة وسائل النقل العام. ثم استقل القطار المحلي إلى جبال الألب القريبة. أو يمكنك استخدام خط القطار المباشر من ميونخ إلى سالتسيورغ في النمسا.
هامبورغ إلى زيلت
لمدة 90 يوما، سيكون السفر إلى هذه الجزيرة الشهيرة في بحر الشمال أسهل من أي وقت مضى. بدءا من حي (ألتونا) في هامبورغ، يمكنك أخذ قطار (RE6) والتوجه مباشرة إلى هذه الجزيرة المعروفة بكثبانها الرملية ومحميات المستنقعات الطبيعية والأنشطة الخارجية التي لا تعد ولا تحصى. تستغرق الرحلة أقل من 4 ساعات.
درسدن إلى ديسين، جمهورية التشيك
يُعتبر استكشاف "سويسرا السكسونية" في ألمانيا بتشكيلاته الصخرية الرائعة من الحجر الرملي أمرا سهلاً بالقطار. يأخذك الطريق بسلاسة على طول نهر (البه )من دريسدن إلى بلدة باد شانداو. ومن الممكن المتابعة في ديسين، المدينة الواقعة في جمهورية التشيك والتي تعد الموقع الشهير لاستكشاف الجانب التشيكي من حديقة "سويسرا البوهيمية".
من غيرا إلى خب فوق جسر غولتسشتال
سيحب عشاق القطارات فرصة عبور أكبر جسر قرميدي في العالم، وهو جسر غولتسشتال. يمكن عبور هذا الهيكل الكبير مع خطوط القطار الإقليمية RB4 وRB2 عبر وادي إلستر من غيرا إلى بلدة "خب" في جمهورية التشيك. يبلغ طول الجسر 574 مترا وارتفاعه 78 مترا، وبُني في منتصف القرن التاسع عشر.
ميونيخ إلى بحيرة تيغرنزي
تقع بحيرة تيغرزيه على بعد أقل من ساعة بالقطار جنوب ميونيخ ، وهي وجهة سفر شهيرة. البحيرة هي واحدة من أنظف بحيرة في بافاريا. يمكن الوصول بسهولة إلى بلدة غموند في الطرف الشمالي من البحيرة ومدينة تيغرزيه على الشاطئ الشرقي بالقطار.
من برلين إلى بحر البلطيق
بالنسبة للعديد من سكان العاصمة برلين فإن زيارة بحر البلطيق الصيفية لا بد منها. بفضل التذكرة الشهرية الجديدة يمكنك الذهاب إلى البحر بتكلفة منخفضة وزيارة المدن الساحلية الخلابة مثل شترالسوند (الصورة). ومع ذلك تحذر شركة القطارات دويتشه بان من اصطحاب الدراجات معك خلال موسم الذروة، حيث تكون القطارات مزدحمة للغاية، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع.
جسر رافينا في الغابة السوداء
قد تكون هذه البطاقة بمثابة أفضل صفقة في تاريخ السفر بالقطار في ألمانيا، حيث ستكون تكلفة العديد من رحلات القطارات المحلية ومترو الأنفاق والحافلات والترام في ألمانيا مقابل 49 يورو شهرياً فقط، وهي فرصة مثالية لرحلة عبر الغابة السوداء على جسر افينا الشهير.
الراين الأعلى الأوسط
سواء عن طريق القارب أو السيارة أو الدراجة أو القطار، فمن المؤكد أن رحلة على طول نهر الراين من الرحلات التي تحفر في الذاكرة. يعتبر وادي الراين الأوسط، الذي يربط بين بينغن وروديسهايم وكوبلنز من أجمل مناطق الراين. وقد تم تصنيف منطقة كروم العنب هذه، المليئة بالقلاع والقرى الساحرة، كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 2002.
طريق نهر موزيل
السفر على طول نهر موزيل من الطرقات الخلابة أيضاً في ألمانيا. ابدأ من مدينة كوبلنز حيث يلتقي نهرا الراين وموزيل، واجتاز العديد من مزارع الكروم والقلاع، بما في ذلك القرى الخلابة مثل كوخيم آن دير موزيل. تدير شركة دويتشه بان خط موزيل من كوبلنز إلى ترير. وبفضل سعر البطاقة المنخفض، يمكنك التوقف في محطات مختلفة وتذوق النبيذ المحلي على طول الطريق.
لينداو على بحيرة كونستانس
مسارات القطار التي تسير على طول بحيرة كونستانس في جنوب ألمانيا تجعل من رحلة القطار تجربة مذهلة. قطار RE5 ، على سبيل المثال، يبدأ في شتوتغارت وينتهي في مدينة لينداو البافارية. بعد ذلك يمكن تتبع كيلومترات من حقول الزهور البرية والمناظر الطبيعية واستمتع بمناظر جبال الألب قبل المحطة النهائية حيث يمكنك التوقف لاستكشاف المدينة القديمة في جزيرة لينداو.
ميونيخ إلى سالتسيورغ النمساوية
يمكن استخدام التذكرة الشهرية مقابل 49 يورو بعدة طرق. على سبيل المثال يمكنك أولاً استكشاف المعالم السياحية في مدينة ميونيخ بواسطة وسائل النقل العام. ثم استقل القطار المحلي إلى جبال الألب القريبة. أو يمكنك استخدام خط القطار المباشر من ميونخ إلى سالتسيورغ في النمسا.
هامبورغ إلى زيلت
لمدة 90 يوما، سيكون السفر إلى هذه الجزيرة الشهيرة في بحر الشمال أسهل من أي وقت مضى. بدءا من حي (ألتونا) في هامبورغ، يمكنك أخذ قطار (RE6) والتوجه مباشرة إلى هذه الجزيرة المعروفة بكثبانها الرملية ومحميات المستنقعات الطبيعية والأنشطة الخارجية التي لا تعد ولا تحصى. تستغرق الرحلة أقل من 4 ساعات.
درسدن إلى ديسين، جمهورية التشيك
يُعتبر استكشاف "سويسرا السكسونية" في ألمانيا بتشكيلاته الصخرية الرائعة من الحجر الرملي أمرا سهلاً بالقطار. يأخذك الطريق بسلاسة على طول نهر (البه )من دريسدن إلى بلدة باد شانداو. ومن الممكن المتابعة في ديسين، المدينة الواقعة في جمهورية التشيك والتي تعد الموقع الشهير لاستكشاف الجانب التشيكي من حديقة "سويسرا البوهيمية".
من غيرا إلى خب فوق جسر غولتسشتال
سيحب عشاق القطارات فرصة عبور أكبر جسر قرميدي في العالم، وهو جسر غولتسشتال. يمكن عبور هذا الهيكل الكبير مع خطوط القطار الإقليمية RB4 وRB2 عبر وادي إلستر من غيرا إلى بلدة "خب" في جمهورية التشيك. يبلغ طول الجسر 574 مترا وارتفاعه 78 مترا، وبُني في منتصف القرن التاسع عشر.
ميونيخ إلى بحيرة تيغرنزي
تقع بحيرة تيغرزيه على بعد أقل من ساعة بالقطار جنوب ميونيخ ، وهي وجهة سفر شهيرة. البحيرة هي واحدة من أنظف بحيرة في بافاريا. يمكن الوصول بسهولة إلى بلدة غموند في الطرف الشمالي من البحيرة ومدينة تيغرزيه على الشاطئ الشرقي بالقطار.
من برلين إلى بحر البلطيق
بالنسبة للعديد من سكان العاصمة برلين فإن زيارة بحر البلطيق الصيفية لا بد منها. بفضل التذكرة الشهرية الجديدة يمكنك الذهاب إلى البحر بتكلفة منخفضة وزيارة المدن الساحلية الخلابة مثل شترالسوند (الصورة). ومع ذلك تحذر شركة القطارات دويتشه بان من اصطحاب الدراجات معك خلال موسم الذروة، حيث تكون القطارات مزدحمة للغاية، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع.