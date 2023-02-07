ألمانيا ــ الحكم بسجن مشجعين لفريق كولونيا بسبب شغب ملاعب

حكمت محكمة إبتدائية في مدينة كولونيا الألمانية اليوم الثلاثاء (السابع من فبراير/ شباط 2023) بإدانة رجلين بتهمة التورط في أعمال شغب في فرنسا قبل مواجهة كولونيا الألماني مع نيس الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وعوقب الأول، وهو فلوريان ب الذي يبلغ من العمر 30 عاما من كولونيا، بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ والمراقبة لتورطه في خرق جسيم للسلم ومحاولة إيذاء جسدي خطير بجانب انتهاك قوانين حيازة السلاح.

وقدم الرجل أمام المحكمة اعتذارا عما حدث، وكان قد قضى فترة في الحبس الاحتياطي ولم يحضر ولادة ابنه وقال "لهذا لن أسامح نفسي أبدا"، بحسب موقع "راينيشه بوست".

وتلقى المتهم الآخر، واسمه مارك ب ويبلغ من العمر 32 عاما، عقوبة السجن لعام واحد مع وقف التنفيذ لتورطه في خرق جسيم للسلم ومحاولة إيذاء جسدي خطير. وقال للمحكمة إن لديه ابنا صغيرا ويريد الآن التركيز على أسرته وعمله.

وبإمكان المتهمين الاستئناف أمام المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا.

وكانت المباراة التي جرت في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي قد شهدت الكثير من أعمال العنف من جانب جماهير الفريقين مما تسبب في تأخير اللقاء لنحو ساعة، وإصابة أكثر من 40 شخصا من بينهم تسعة من الشرطة.

وأفادت تقارير أن حوالي عشرة آلاف من مشجعي كولونيا سافروا إلى نيس في جنوب فرنسا لمشاهدة المباراة، ولكن سلوكياتهم، مثل إلقاء القمامة والتبول في الأماكن العامة، قوبلت بالانتقاد في ذلك الحين من قبل رئيس بلدية نيس ونائبه قبل المباراة.

ص.ش/ع.ج.م/ (د ب أ)