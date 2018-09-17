 ألمانيا.. غياب تلميذ عن المدرسة يكشف عن حقل للماريجوانا | عالم المنوعات | DW | 28.09.2018

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منوعات

ألمانيا.. غياب تلميذ عن المدرسة يكشف عن حقل للماريجوانا

قاد غياب تلميذ عن مدرسته الابتدائية دون عذر الشرطة إلى الكشف بالصدفة عن مزرعة صغيرة للماريجوانا في مدينة فرامرسباخ البافارية داخل منزل والديه، حيث كان المكان يعبق برائحة النبتة المخدرة.

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وثائقي - الماريغوانا في الصيدليات

توجهت دورية من الشرطة الألمانية إلى منزل إحدى العائلات في فرامرسباخ بولاية بافاريا الألمانية الأربعاء الماضي بسبب تغيب طفلها عن المدرسة دون عذر بعد أن فشلت المدرسة في الاتصال بالعائلة تليفونياً لمعرفة الأسباب. ووجد رجال الشرطة الطفل البالغ تسعة أعوام يلعب ببراءة أمام باب المنزل الموصد، كما قالت مجلة "شتيرن" الألمانية.

وقالت مديرية الشرطة في فروتسبورغ الألمانية إن رجال الشرطة أرادوا سؤال الطفل عن ذويه وسبب تغيبه عن المدرسة، لكنهم تفاجأوا برائحة الماريجوانا القوية المنبعثة من المنزل، بحسب المجلة الألمانية

واكتشفوا في الجزء الخلفي من المنزل نبتتان طويلتان من الماريجوانا. وحين عاد والدا الطفل بعد وقت قصير بسيارتهما من التسوق، قامت الشرطة بإخضاع والد الطفل (51 عاماً) لفحص الكشف عن المخدرات الذي أكد قيادته السيارة تحت تأثير أنواع مختلفة من المخدرات، كما قالت الشرطة،

وقالت "شتيرن" إن الشرطة عثرت في داخل المنزل أيضاً على لوحين آخرين للماريجوانيا وفيها 31 نبتة بمختلف الأحجام وعلى كمية صغيرة من نوع آخر من المخدرات. ووجهت الشرطة دعوى جنائية ضد الرجل وزوجته البالغة من العمر 45 عاماً.

ع.غ/ع.ج.م

  • A woman packing a stroller into a car (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    بداية اليوم

    جيسي تبقى في مقعد الأطفال داخل السيارة في الوقت الذي تسحب فيه شريل عربة الأطفال من الصندوق الخلفي للتوجه مع البنت الصغيرة إلى مركز التسوق. لا تقوم السيدة المتقاعدة شريل في الغالب بهذه الرحلات، لأنها تكون متعبة. فهي تفضل البقاء في البيت مع الطفلة الصغيرة أو تذهب معها إلى ساحة اللعب، أو تقومان بزيارة أخت جيسي التي تسكن عند أقارب.

  • A woman standing in her kitchen (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    تنفس الصعداء في يوم مجهد

    تربية بنت تبلغ من العمر ثلاث سنوات أمر يجهد امرأة عمرها 71 سنة. في الولايات المتحدة الأمريكية يزداد عدد الأجداد المرغمين على السهر من أجل تربية الأحفاد، لأن الأبوين مدمنان على المخدرات، لاسيما من خلال استعمال أفيونيات توجد أيضا في أدوية مهدئة. وتفيد دراسات أن 12 في المائة من الأطفال في ولاية أريزونا يعيشون لدى أقارب مثل الخالة شريل، وبينهم تسعة في المائة لدى الأجداد.

  • A teddy bear on a stack of papers (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    متاعب بيروقراطية وعدم مساواة

    بداية يوليو/ تموز الفائت 2018 دخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية قانون يُراد منه مساعدة الأجداد الذين يسهرون على تربية أحفادهم. ومن بين الأشياء التي ينص عليها القانون تقديم معلومات حول حق التبني، والخدمات الاجتماعية ودعم التطبيب النفسي. لكن القانون لا يحل مشكلة تتمثل في أن أعضاء العائلة الذين يربون طفلا لا يحصلون على نفس الدعم المالي مثل الآباء بالتبني.

  • A girl sitting on the merry-go-round while an older woman stands beside her (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    قسط من المتعة

    جيسي كانت تخاف قبل جلوسها لأول مرة فوق أرجوحة على شكل خيل. عندما اشترت شريل التذاكر، سأل الرجل خلف الشباك عن جيسي. "إنها ابنتي"، أجابت شريل. وهي تعتقد أن والدة البنت ماتزال على قيد الحياة، لكنها لا تعرف أين وهل تخضع لإعادة تأهيل من المخدرات. والمرة الأخيرة تمت رؤيتها في الخريف الماضي.

  • Two pairs of feet: one of an older woman and one of a little girl (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    السهر على أن تستمر الحياة

    شريل تعلم أنه بسبب سنها لن تشهد جيسي وهي في سن الرشد. فهي تعاني من مشاكل صحية والحياة مع جيسي ترهقها ـ لكن ذلك يجلب لها أيضا الكثير من الفرح. شريل تعتقد أنه من المهم بالنسبة إلى البنت أن تكبر في حضن العائلة بدلا من أن تكبر عند غرباء. وإذا توفيت شريل، فإن ابنها، عم جيسي سيعتني بالصغيرة.

  • A woman holding a struggling girl at a table (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    أفراح الأحد

    يوم الأحد تذهب شريل وجيسي إلى الكنيسة. وجيسي صغيرة للمشاركة في القداس، لكنها تذهب إلى قداس الأطفال. بعدها تلتقيان مع أسر أخرى في قاعة البلدية. والكنسية تدعم شريل التي فقدت ثلاثة أزواج وابنا بسبب الإدمان على المخدرات. وجيسي هي أملها الأخير، تعتقد شريل.

  • A kid pushing a woman through her living room (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    دفع ماما إلى الأمام

    شريل تعاني من آلام ظهر مستمرة والتهاب المفاصل في اليدين وآلام النسا في الرجلين. وهي تضع حزاما لدعم الظهر من شأنه التقليل من الآلام، وتحتاج إلى أدوية مهدئة. ولا خيار آخر أمامها، لاسيما إن أرادت طفلة صغيرة اللعب معها ومشاكستها.

  • A group of people standing around a birthday cake (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    عيد ميلاد سعيد

    جيسي تحتفل بعيد الميلاد ـ أضحى عمرها ثلاث سنوات. وشريل استدعت فقط عددا قليلا من الضيوف، لكي لا تشعر البنت الصغيرة بالإجهاد. جيسي لها أخت وأخ: أختها الأكبر تعيش عند أخ شريل وزوجته اللذين لم يتمكنا من تربية طفلين. أما أخ جيسي الصغير فتبنته عائلة غريبة.

  • A girl lying on the floor surrounded by balloons (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    مشاكل صحية

    قبيل شعور والدة جيسي بآلام الوضع كانت لا تزال تأخذ الميثامفيتامين. وعندما رأت جيسي نور الحياة كانت تصرخ وتبكي وترتعش ـ وهي أعراض تقليدية أثناء التخلص من المخدرات. منذ تلك اللحظة وجيسي تقاوم جملة من المشاكل الصحية، وهي تخضع للمراقبة الطبية لتفادي أضرار إضافية.


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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

شريل البالغة من العمر 71 عاما تبنت ابنة أختها جيسي البالغة من العمر ثلاث سنوات.الصغيرة رأت نور الحياة وهي مصابة بعدوى الإدمان على المخدرات من والدتها. أما الوالدة فقد اختفى كل أثر لها. قصة مصورة من فونيكس بولاية أريزونا. (07.08.2018)  

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وثائقي - الماريغوانا في الصيدليات  

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