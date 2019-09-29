ألمانيا- غرامة بالآلاف لمصفف شعر.. والسبب غريب!

آلت محاولة عادية من امرأة ألمانية في تجديد مظهرها وصبغ خصلات من شعرها بلون فاتح إلى إصابتها بحروق شديدة، قد تحول دون نمو شعر لديها مجدداً في مواضع الحرق. فلجأت المرأة إلى القضاء لإنصافها وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها. وكان لها ما أردات، إذ قضت محكمة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا على صاحب صالون تصفيف الشعر الذي وقع به الحادث، دفع غرامة قيمتها أربعة آلاف يورو تعويضا للمرأة عن الحرق والأضرار التي لحقت بها قبل ثلاثة أعوام تقريبا.
وجاء في حكم المحكمة الذي تم نشره اليوم الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول) أن القاضية رأت أنه ثبت أن التعرض لفترة طويلة لكريم التفتيح يتسبب في الإصابة بجروح.
وكانت مصففة الشعر بهذا الصالون وضعت كريم التفتيح على شعر المرأة في كانون الأول/ديسمبر عام 2016، وعندما اشتكت المرأة أنها تشعر باحتراق بعد فترة قصيرة من وضع الكريم، أجابت المصففة بأن ذلك أمر معتاد، وتركت الكريم على رأس الزبونة لنصف ساعة، فكانت نتيجة ذلك إصابة الأخيرة بحروق كبيرة وحروق كيميائية بالجزء الخلفي من الرأس.
وعانت المرأة طوال أشهر من الألم جراء ذلك. وقد لا ينمو شعر مجدداً في موضع الإصابة الذي تبلغ مساحته حجم كف اليد.
وكان صاحب الصالون قد عرض على المرأة في البداية قسيمة مسبقة الدفع كتعويض عما تعرضت له، إلا أنها رفضت ذلك، وتوجهت إلى القضاء، وكانت قد طلبت تعويضاً في البداية قيمته 10 آلاف يورو. وقبلت الدائرة المدنية بالمحكمة أساس الدعوى، إلا أنها حددت قيمة التعويض بأربعة آلاف يورو فقط.
ع.ح./ع.ج. (د ب أ)
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
العناية بالشعر تبدأ بطبقات فروة الرأس، وخاصة جلد الرأس. ويُنصح بمعالجة الأعراض المرضية التي تظهر على فروة الرأس وبشكل سريع، مثل التساقط المستمر لقشرة الرأس أو جفاف جلد الرأس أو الحكة المستمرة. وفي أغلب الحالات، يفيد استخدام مستحضرات غسيل الشعر المناسبة في حل المشاكل الصحية، بالإضافة إلى تدليك الرأس، الذي يساعد على تدفق الدم ونمو الشعر بصورة طبيعية.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
تمشيط الشعر قبل غسله يساعد في إزالة الشعر الميت. ويمكن بذلك توفير كمية مستحضرات غسيل الشعر والوقت والجهد. ومن الضروري أيضاً غسل الشعر بالماء بصورة كافية وتجنب الماء الساخن لأنه يوتر الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بغسله بماء بارد مع قليل من الليمون أو الخل لإعطائه قوة ولمعاناً.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
يحتاج الشعر بعد كل عملية غسيل إلى عملية عناية كاملة. ويمكن استعمال منعمات الشعر التي تعمل كغطاء حامي للشعر وتعطيه لمعاناً وتجعله قابلاً للتمشيط بصورة سلسة. ويفضل استعمال مشط ذو أسنان غير متساوية تماماً لتمشيط الشعر المبتل.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
يُنصح بتجفيف الشعر المبتل بصورة صحيحة وعدم استعمال المناشف، لأنها تعمل على تحطيم طبقة الكيراتين في الشعر. كذلك يفضل عدم استعمال مجففات الشعر التي تطلق هواء ساخناً، بل يفضل تجفيفه في هواء الغرفة أو بهواء دافئ عبر مجففات الشعر، أو عبر مجففات شعر تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
توجد هناك الكثير من مستحضرات العناية بالشعر الجيدة في الأسواق. وينصح مثلاً للشعر الجاف والمتقصف باستعمال الدهون النباتية الطبية أو مستحضرات الأفوكادو التي تخلط مع ملعقتين من دهن عباد الشمس والقليل من الليمون وتركه على الشعر لمدة 15 دقيقة.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
ظاهرة "تريّش" الشعر وانفصامه إلى شعيرات كثيرة تشكل ذعراً للكثير من النساء، وخاصة اللواتي يحملن شعراً طويلاً. التعرض الطويل لأشعة الشمس والإكثار من تلوين الشعر وجفافه قد تكون أسباب تريّش الشعر. لكن يمكن تجنب ذلك عن طريق دهن قمة الشعر وترطيبه بمستحضرات وكريمات تقوي بصيلات الشعر، كما مع مصل السيليكون.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
العناية الجيدة بالشعر تتطلب مشطاً جيداً أيضاً. وهناك الكثير من الأنواع للأمشاط، وكل نوع يناسب تصفيفة خاصة بالشعر أو شعراً معيناً. المشط الذي يحتوي على أسنان متباعدة، مثلاً، يمكن استخدامه لجميع أنواع الشعر ويستخدم للشعر الجاف والمبلل ويمنع تكسر الشعر وتساقطه أثناء التصفيف. ويفضل استعمال أمشاط شعر غير حادة ومدببة بصورة أليفة حتى لا تؤذي فروة الرأس.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التلوين عملية مضرة للشعر، لأنه يتم استعمال مواد كيميائية في ألوان الشعر للحفاظ على اللون الجديد. ولذلك ينصح بالعناية جيداً بالشعر المصبوغ حديثاً وعدم صبغه من جديد وانتظار نمو شعر جديد قبل تغيير اللون.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التغذية الجيدة تساعد على نمو طبيعي للشعر. ومن تتبع بحمية أحادية الجانب تؤثر على نمو شعرها سلباً، وذلك بسبب نقص الفيتامينات والمواد الطبيعية مثل الحديد وفيتامين "بي" والزنك وفيتامين "بي 1" المفيدة لنمو الشعر. ويُنصح بعدم الاستغناء عن الفواكه والسمك والحليب ومشتقاته، حتى مع الحمية.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التوتر هو عدو الجسم والشعر. أثناء نوبات التوتر يزداد إنتاج هرمون التوتر "كورتيزول"، الذي يساعد على حرق بصيلات الشعر ويزيد من تساقط الشعر. لذلك يُنصح بأخذ قسط من الراحة بعد نوبات التوتر ومحاولة تجنبه عن طريق ممارسة الرياضة مثلاً. ويحتاج الشعر في الغالب لفترة زمنية حتى يتعافى من المرض والتوتر.
الكاتب: DW / زمن البدري