ألمانيا: غالبية برلمانية ترفض إلزامية التطعيم ضد كورونا

رفض أغلب نواب البرلمان الألماني (بوندستاغ) في تصويت اليوم الخميس (7 نيسان/أبريل 2022) مشروع قانون ينص على فرض إلزام عام بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وصوت 378 نائبا ضد مشروع القانون الخاص بفرض التطعيم إجباريا على الأشخاص بداية من عمر 60 عاما، فيما أيده 296 نائبا. وامتنع 9 نواب عن التصويت.

وبذلك قرر البرلمان الألماني بعد نقاشات استمرت شهورا طويلة المضي قدما في مكافحة وباء كورونا دون فرض إلزام عام بتلقي اللقاح.

يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس دعا إلى فرض هذا الإلزام كإجراءاحترازي لفصل الخريف.

وكان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ دعا صباح اليوم إلى تأييد تمهيد الطريق أمام فرض إلزام عام لتلقي التطعيم ضد كورونا المستجد، وقال أمام البرلمان إن هناك حاجة حاليا لدعم فرض التطعيم الإجباري كي يختلف الوضع في الخريف عما هو عليه حاليا. ورفض الوزير وصف إلزام تلقي اللقاح بأنه ليس ضروريا لأن متحور أوميكرون أقل خطورة، موضحا أن مسارات الإصابة بأوميكرون تسير على نحو أكثر اعتدالا، نظرا لأن كثيرا من الأشخاص قد تلقوا اللقاح بالفعل.

وقبل التصويت تظاهر مئات الأشخاص أمام بوابة براندنبورغ في برلين "احتجاجا على إلزامية التطعيم. وجاءت المظاهرات تحت شعار "لأجل قرار حر بالتطعيم وتحديد مصير جسمك". ورفع بعض المتظاهرين لافتات مكتوب عليها "لا للإجبار على التطعيم"، و"إنها صحتي".

أ.ف/ خ.س (د.ب.أ، أ ف ب)