ألمانيا: عيادات ألمانيا تعمل بأقصى طاقتها

أخبار "مشجعة" .. تطوير حبوب ضد فيروس كورونا!

طورت شركة "فايزر" أقراصاً يمكن تناولها مع كوب من الماء ضد فيروس كورونا، وثبتت حتى الآن قدرتها الكبيرة على الحد من الإصابة الحادة بالمرض ودخول المستشفى، فيما أعربت منظمة الصحة عن قلقها من تراجع فاعلية اللقاحات.