 ألمانيا: عيادات ألمانيا تعمل بأقصى طاقتها | DW الأخبار | DW | 16.12.2021

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DW الأخبار

ألمانيا: عيادات ألمانيا تعمل بأقصى طاقتها

العاملون في القطاع الطبي في ألمانيا منهكون بسبب موجات كورونا المتلاحقة، وهم يدعون الناس إلى أخذ اللقاح أكثر من أي وقت مضى.

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