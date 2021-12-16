ألمانيا: عيادات ألمانيا تعمل بأقصى طاقتها

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العاملون في القطاع الطبي في ألمانيا منهكون بسبب موجات كورونا المتلاحقة، وهم يدعون الناس إلى أخذ اللقاح أكثر من أي وقت مضى.
طورت شركة "فايزر" أقراصاً يمكن تناولها مع كوب من الماء ضد فيروس كورونا، وثبتت حتى الآن قدرتها الكبيرة على الحد من الإصابة الحادة بالمرض ودخول المستشفى، فيما أعربت منظمة الصحة عن قلقها من تراجع فاعلية اللقاحات.
ستبدأ ألمانيا حملة تلقيح واسعة للأطفال ضد كورونا في وقت تشهد فيه عدد من مدن البلاد احتجاجات ضد إجراءات الحكومة ضد تفشي الجائحة، فيما سجلت البلاد انخفاضا طفيفا في المعدل الأسبوعي لإصابات الفيروس الجديدة.
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد عن حدوث انخفاض مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ إجمالي الإصابات حوالي 270 مليون وإجمالي اللقاحات 8.4 مليار.
بات العالم على مشارف الذكرى الثانية لظهور جائحة كورونا، وهذا ما يجب أن تعلمه عن آخر المعارف العلمية بشأن الفيروس القاتل: بشأن اللقاحات والأقنعة والتهاب عضلة القلب والأعراض البعيدة المدى وحصانة المصابين بالحساسية...
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