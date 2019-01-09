ألمانيا: عودة الحركة على بعض خطوط القطارات بعد إعصار "إبرهارد"

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" عن عودة الحركة على بعض الخطوط الحديدية التي جرى إغلاقها بشكل مؤقت بسبب إعصار "إبرهارد". وكانت "دويتشه بان" أوقفت حركة قطارات المسافات البعيدة وأجزاء من حركة القطارات المحلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا بسبب الإعصار وفقا لما صرح به متحدث باسم الشركة في وقت سابق من اليوم. وأدى الإعصار أيضا إلى وفاة سائق سيارة في منطقة زاورلاند جراء سقوط شجرة على سيارته بعد أن اقتلعتها من جذورها قوة الإعصار، وفقا لما ذكرته الشرطة. ونصحت "دويتشه بان" الركاب في ولاية شمال الراين فيستفاليا بعدم القيام برحلات اليوم.
سقطت هذه الشجرة على سيارات في مدينة دسلدورف
وتم إلغاء رحلات جوية في عدة مطارات وعلى سبيل المثال في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، كما اضطرت طائرتان في مطار كولونيا/ بون إلى تغيير مسارهما إلى مطارات أخرى، كما ذكرت الشرطة أن بعض الطائرات عدلت عن الهبوط وأرجأته حتى تمكنت من الهبوط بصورة آمنة.
وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية إن "دويتشه بان" لا تعتزم استئناف حركة قطارات الـ"إس بان" أي قطارات الضواحي، والقطارات المحلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا اليوم، مشيرا إلى السماح بتسيير بعض رحلات قطارات المسافات البعيدة، وأضاف أن بعض الرحلات يمكن أن تتأخر.
ع.خ/ (د ب أ)
-
الأعاصير.. النشوء والأنواع
فلورنس وصل!
اليوم الجمعة (14 أيلول/ سبتمبر 2018) ضرب الإعصار فلورنس الساحل الشرقي للولايات المتحدة مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة. وأعلنت حالة الطوارئ في خمس ولايات ساحلية هي كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وجورجيا ومريلاند وفرجينيا. وصدرت أوامر إخلاء طوعا أو قسرا لحوالي 1,7 مليون شخص.
-
الأعاصير.. النشوء والأنواع
ثلاثة أسماء لظاهرة واحدة
التَّيفُون والهوريكان والتسيكلون ثلاث كلمات لوصف ظاهرة واحدة: الإعصار المداري. يُدعى الإعصار المداري قبالة سواحل شرق وجنوب شرق أسيا بالتَّيفُون Typhoon. وقبالة سواحل أمريكا الشمالية يسمى الهوريكان Hurricane، وقبالة سواحل الهند وأستراليا يدعي التسيكلون Cyclone. وبالرغم من اختلاف الأسماء تنشأ كل تلك الأعاصير بنفس الطريقة.
-
الأعاصير.. النشوء والأنواع
آلية النشوء
تنشأ العواصف الاستوائية فوق سطح البحر، عندما يتبخر الماء الدافئ ذو درجة الحرارة 26 مئوية على الأقل. يتكثف البخار ويسخن الهواء ويسحب معه الهواء البارد إلى الأعلى. وينتج عن ذلك رياح تصل سرعتها حتى 350 كيلومتر في الساعة.
-
الأعاصير.. النشوء والأنواع
عين العاصفة
من خلال دوران الأرض يبدأ التيار الهوائي بالدوران حول عين العاصفة التي قد يصل حجمها إلى 50 كيلومتراً.
-
الأعاصير.. النشوء والأنواع
عندما يصل الإعصار اليابسة
عندما يصل الإعصار إلى اليابسة تنفذ قوته المحركة نظراً لعدم وجود أي ماء دافيء. وفي أغلب الأحيان ينتج الضرر الأعظم بسبب كمية المياه التي تجلبها العاصفة من البحر، كما كان الحال مع إعصار نان مادول الذي ضرب الصين في آب/ أغسطس 2011.
-
الأعاصير.. النشوء والأنواع
فوضى
ضرب الإعصار ساندي الساحل الشرقي للولايات المتحدة في 2012. وكان واحداً من أكبر الأعاصير في المحيط الأطلسي منذ بدء عملية تسجيل تلك الكوارث الطبيعية. وصل ارتفاع المياه إلى أربعة أمتار واندلعت الحرائق وانقطع التيار الكهربائي وتحطمت السدود ووصلت سرعته إلى 145 كيلومتراً في الساعة. نيوجيرسي ونيويورك كانتا الأكثر تضرراً.
-
الأعاصير.. النشوء والأنواع
دمار في كل مكان
الإعصار الأكثر تدميراً كان إعصار كاترينا الذي ضرب نيو أورليانز في 2005 وحطم السدود وأغرق مساحات واسعة من اليابسة في الماء. فرق الإنقاذ لم تستطع مجاراة قوة الطبيعة التي أودت بحياة 1800 شخص. بعد عقد على الكارثة أعيد بناء بعض البيوت، بيد أن بعض من هرب من الإعصار لم يعد أبداً.
-
الأعاصير.. النشوء والأنواع
الطرناد
في المقابل فإن الطرناد أو الإعصار القِمعي Tornado هو أعصار غير مداري، وقد ينشأ في أي مكان. ونظراً لاختلاف درجات الحرارة يندفع الهواء الدافئ إلى الأعلى والبارد إلى الأسفل. ويصل القطر الأقصى للطرناد نحو كيلومتر واحد.
-
الأعاصير.. النشوء والأنواع
بطل السرعة
بفعل الهواء الساخن الذي يندفع للأعلى ينشأ جذع، وهو ما يميز الطرناد. ويصل سرعة الرياح فيه إلى 500 كيلومتراً في الساعة. ومن هنا فإن الطرناد هو بطل السرعة بين الأعاصير.
-
الأعاصير.. النشوء والأنواع
الطرناد في أمريكا وألمانيا
يخلف الطرناد وراءه دمار على امتداد عدة كيلومترات. تضرب مئات الأعاصير سنوياً الغرب الأوسط من الولايات المتحدة. والسبب أن المنطقة نقطة التقاء الهواء البارد الجاف القادم من الشمال والهواء الدافئ الرطب القادم من خليج المكسيك. أما في ألمانيا فإن الطرناد، في أغلب الحالات، يضرب السواحل شمال البلاد.