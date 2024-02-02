ألمانيا: عمال النقل يبدأون إضرابا عن العمل في 80 مدينة

في أحدث مشاهد الاضطرابات العمالية التي يشهدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبعد يوم من إضراب موظفي أمن المطارات في 11 مطارا دخل عمال قطاع النقل بألمانيا في اضراب ليوم واحد في 80 مدينة ألمانية.

بدأ عمال النقل العام المحليون في حوالي 80 مدينة وبلدة ألمانية إضرابا عن العمل اليوم الجمعة (الثاني من فبراير/شباط 2024) ويستمر لمدة يوم واحد، في أحدث مشاهد الاضطرابات العمالية التي يشهدها أكبر اقتصاد في أوروبا.

وجرى تحذير الركاب من توقعات بتراجع الخدمة أو توقفها على خطوط الحافلات والترام ومترو الأنفاق في مدن بجميع أنحاء ألمانيا، باستثناء بافاريا.

ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من إضراب موظفي أمن المطارات في 11 مطارا ألمانيا. وفي الأسبوع الماضي، أدى إضراب سائقي القطارات إلى توقف شبكة السكك الحديدية في البلاد لمدة خمسة أيام.

وتجري حاليا مفاوضات بشأن أجور عمال وسائل النقل العام في جميع ولايات ألمانيا الستة عشر تقريبا.

يشار إلى أن هذه الإضرابات تحظى بدعم من مجموعة الحفاظ على المناخ "أيام الجمعة من أجل المستقبل". وسوف تنظم احتجاجات ومسيرات إقليمية للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتحسين وسائل النقل العام.

إضراب موظفي أمن المطارات في ألمانيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

إضراب جديد في مطار هامبورغ

وبعد يوم واحد من تنظيم إضراب من قبل موظفي أمن الطيران، في الكثير من المطارات الألمانية لمدة يوم واحد، دخل إضراب آخر، حيز التنفيذ في مطار "هامبورغ.

وكانت نقابة العاملين في قطاع الخدمات "فيردي" ، قد دعت موظفي المناولة الأرضية إلى الإضراب، اعتبارا من الساعة الثالثة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) إلى الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة مساء اليوم الجمعة. وطبقا للمطار، يتعين أن يكون تأثير ذلك على الركاب محدودا.

وفي بادئ الأمر، تم إلغاء خمس رحلات مغادرة وثلاث رحلات وصول، في الصباح، طبقا للموقع الالكتروني للمطار. وتابع البيان أن معظم تلك الرحلات كانت من وإلى هلسنكي وميونيخ. فيما كان مطار "هامبورغ" قد خطط في بادئ الأمر لـ135 رحلة مغادرة و132 رحلة وصول، يبلغ عدد ركابها أكثر من 37 ألفا اليوم الجمعة.

هـ.د/و.ب (د ب أ)