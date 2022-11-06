ألمانيا: على مؤتمر المناخ رسم الطريق لتجاوز الوقود الأحفوري

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم (الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) في بيان قبل مغادرتها برلين متوجهة إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ إن ألمانيا تبذل قصارى جهدها من أجل العمل على التخلي عن الوقود الأحفوري. وذكرت بيربوك أن مؤتمر المناخ هو المنتدى العالمي الوحيد الذي يتفق بشكل مشترك على حلول لأزمة المناخ، وقالت "يتعلق الأمر بحرية الأجيال القادمة، لأنهم هم الذين سيشعرون بعواقب تقاعسنا إذا لم نتحرك الآن".
وأشارت بيربوك إلى أنه لم يسبق أن واجه مؤتمر المناخ العالمي مثل هذه الأجواء الجيوسياسية الصعبة، وقالت "قدوم 197 دولة إلى طاولة المفاوضات يعطي أملا، لكنه يُظهر أيضا مدى إلحاح الوضع"، مضيفة أن أزمة المناخ بالنسبة للعديد من الناس ليست المستقبل بل الواقع، مؤكدة أن الأمر لذلك يستحق النضال من أجل كل عُشر درجة (واحد على عشرة) درجة أقل من الاحتباس الحراري.
وشددت بيربوك على أن الدول التي لا تستطيع أن تواجه بمفردها عواقب الانبعاثات الكربونية التي تنتجها الدول الصناعية مثل ألمانيا تطالب - وهي محقة في ذلك - بالحماية من الأضرار والخسائر الناجمة عن تغير المناخ، مشيرة إلى أن نجاح وضع هذا المطلب على جدول أعمال مؤتمر المناخ لأول مرة يعتبر أمرا مهما، وقالت "لا يزال أمامنا طريق صعب للتوصل إلى اتفاق جوهري، والأفكار لا تزال متباعدة في بعض الأحيان... من أجل العثور على إجابات مع الدول الأكثر تضررا، يجب أن نكون مستعدين لسلك مسارات جدية - ونتوقع نفس الشيء من الآخرين"، موضحة أن هذا يعني، على سبيل المثال، التفكير سويا في الحد من الانبعاثات والغازات الدفيئة وقضايا التمويل.
وحذرت بيربوك من أنه بدون وضع أهداف أكثر طموحا في التحول إلى الطاقة المتجددة، فإن هدف الحد من زيادة احترار الأرض عند 1.5 درجة مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية لن يمكن تحقيقه إلى حد كبير، مضيفة أن ألمانيا سارعت إلى حد كبير نحو التحول إلى الطاقة المتجددة وتريد تكوين تحالفات مع دول أخرى في المؤتمر لدعم تلك الدول في الانتقال إلى الطاقة المستدامة.
ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
جسر معلق
اسكتلندا في الخريف: متنزهون يعبرون جسرا على نهر بالقرب من بيتلورتشي والذي يبدو وكأنه يتمايل فوق أوراق أشجار ملونة بالأصفر والبرتقالي. لكن رغم روعة الألوان فإن أجواء الخريف لا توجد في جميع أنحاء أوروبا ـ والسبب هو الطقس الحار في كثير من المواقع.
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
فرحة السباحة في المياه الدافئة
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
فن البقاء على قيد الحياة
الصيف الحار تسبب في الطبيعة بسقوط العديد من الضحايا: بعض الأشجار الملونة بحلة الخريف تسقط على الأرض وسط أشجار مماثلة ميتة بسبب الجفاف والخنافس. والأوراق الملونة للأشجار تعكس التباين القوي في الطبيعة.
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
القفز في الهواء
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
الصيف الهندي!
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
أفق ملون
ليس فقط أوراق الشجر ملونة، فحتى السماء تعكس ألوانا ساحرة، حيث الأطفال يلعبون في كراكاو البولندية بفقاعات صابون كبيرة مستمتعين بالألوان الجميلة.
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
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كل الناس يستمتعون بأشعة الشمس الدافئة، حتى الفلاحون حيث هنا في الصين فصل الخريف هو موسم الحصاد. هنا ينشر فلاحون صينيون أطنانا من الفلفل الأحمر لتجفيفه.
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
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الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا
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