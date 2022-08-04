ألمانيا: علاج الجنود الأوكرانيين

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نحو 500 جندي أوكراني يصابون بجروح يوميا في القتال مع الجيش الروسي. ويتم نقل بعضهم الآن إلى الخارج لتلقي العلاج. كاميرا دويتشه فيله زارت الجنود الأوكرانيين المصابين الذين يتلقون العلاج في آخن.
أكد المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر أن موسكو تريد حلا تفاوضيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ورغم معارضته للحرب فإن شرودر حافظ على علاقاته الشخصية مع الرئيس فلادمير بوتين ما جعله محط انتقادات واسعة في ألمانيا.
نقص إمدادات الغاز الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية اضطرت ألمانيا إلى العمل على خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بحوالي 15 في المائة وهو ما ينعكس سلبا على القطاع الصناعي الذي سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
رحبت ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعواصم أخرى باستئناف أوكرانيا تصدير الحبوب للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي وذلك مع إبحار أول سفينة من ميناء أوديسا بموجب اتفاق يهدف إلى التخفيف من أزمة الغذاء العالمية.
تبادلت ألمانيا وروسيا الاتهامات حول عرقلة تسليم توربين خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1. المستشار شولتس اتهم روسيا باتخاذ التوربين "ذريعة" وقرارا "سياسيا" للتأثير على الغربيين على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو.
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