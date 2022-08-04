 ألمانيا: علاج الجنود الأوكرانيين | مراسلون حول العالم | DW | 05.08.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: علاج الجنود الأوكرانيين

نحو 500 جندي أوكراني يصابون بجروح يوميا في القتال مع الجيش الروسي. ويتم نقل بعضهم الآن إلى الخارج لتلقي العلاج. كاميرا دويتشه فيله زارت الجنود الأوكرانيين المصابين الذين يتلقون العلاج في آخن.

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تتسبب في أوكرانيا في اضطراب نفسية للجنود. ولتخفيف المعاناة عليهم يستقبل مركز للتأهيل الطبي أبوابه للجنود المرضي.

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Ukrainian children raise money to reopen local school Teaser: About 2000 schools have been damaged since Russia's war on Ukraine began, scores have been destroyed. In this small village in the Kyiv region, in Northern Ukraine, efforts are underway to help re-open the only school that exists. CREDITS: Fanny Facsar / DW

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Fokus Europa Deutschland Kirche

ألمانيا: الكنيسة والمثلية 06.08.2022

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