ألمانيا: علاج الجنود الأوكرانيين

أزمة الغاز..ألمانيا تضطر لخفض الاستهلاك والصناعة تعاني

نقص إمدادات الغاز الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية اضطرت ألمانيا إلى العمل على خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بحوالي 15 في المائة وهو ما ينعكس سلبا على القطاع الصناعي الذي سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي.