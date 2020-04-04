ألمانيا.. عقوبات مشددة ضد مزوري شهادات لقاح كورونا

يعتبر توزيع واستخدام شهادات التطعيم ضد كورونا المزورة جريمة جنائية في ألمانيا، حيث تم تطبيق قانون أكثر صرامة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر - وزاد عدد الإجراءات بشكل كبير منذ ذلك الحين. وبناءً على طلب "بيزنس إنسايدر"، أبلغت الشرطة الجنائية الحكومية المسؤولة عن 6543 تحقيقًا على الأقل في تزوير بطاقات التطعيم.
وذكرت الشرطة في بافاريا أنها سجلت هذا الأسبوع حوالي 2500 حالة فيما يتعلق بوثائق التطعيم المزورة. وفي برلين، تقوم الشرطة حاليًا بمعالجة 1028 حالة مشتبه فيها لتزوير بطاقات التطعيم.
ويذكر أن العدد الإجمالي للقضايا أعلى من الرقم المذكور وهو 6543، حيث لم تتمكن جميع مكاتب التحقيق الجنائي بالولاية من تقديم أرقام دقيقة. هناك أيضًا حالات في ولايات أخرى مثل ساكسونيا السفلى وبادن فورتمبيرغ وسارلاند ولكن في أرقام متفاوتة وأقل نسبياً. في حين لم تأت أي أرقام محددة من ولايتي هامبورغ وهيسن.
من جهتها، أصدرت أحزاب الائتلاف الجديد في ألمانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر قانونًا يعاقب على تقديم شهادة تطعيم كاذبة بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عام وتزوير محاضر التطعيم بالغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين. نتيجة لذلك، تم تشديد اللوائح الحالية.
تزوير واعتقال
وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الألمانية رجلا يُشتبه في تزويره مئات الشهادات الخاصة بتلقي لقاح لفيروس كورونا. وتم العثور على حوالي 400 شهادة تطعيم مزورة وآلاف من ملصقات اللقاح بحوزة الرجل في مدينة نورمبرغ.
فيما أعلن الادعاء العام قبل أيام أن 34 شخصا على الأقل حاولوا في صيدليات المنطقة الحصول على شهادة تطعيم رقمية عبر شهادات ورقية مزورة من هذا الرجل.
ويذكر أنه بموجب القواعد التي تم الإعلان عنها في نهاية الشهر الماضي، لا يمكن الدخول إلى معظم المتاجر والمرافق الترفيهية في ألمانيا إلا في حال تلقي اللقاح أو التعافي من الإصابة بكورونا. ويُتهم الرجل، وهو رهن الاعتقال الآن، بــ"الإعداد التجاري لإنتاج شهادات تطعيم مزورة".
وفي شقته، وجد المحققون أيضا بطاقات تطعيم فارغة وأختاما من مكاتب الأطباء. ويجري التحقيق مع زبائن الرجل المشتبه بهم.
ر.ض/ أ.ح
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لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.