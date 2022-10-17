ألمانيا .. عقبات أمام الروس الفارين من التجنيد

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منذ أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن تعبئة عسكرية جزئية الشهر الماضي فر أكثر من ألفي روسي - بعضهم مع عائلاتهم - إلى خارج البلاد. ويقول المسؤولون الألمان إنهم يريدون مستقبلا تسهيل إجراءات اللجوء أمام الفارين من التجنيد، لكن الأمر لا يخلو من تحديات.
تتزايد في الآونة الأخيرة أعداد طلبات اللجوء من الرجال الروس الذين يحاولون الهروب من التجنيد في جيش بلادهم. الكثير من الحقوقيين الألمان يأيدون منحهم حق اللجوء، بينما يعارض الأوكرانيون ذلك.
إقبال غير مسبوق من الألمان على شراء المدافئ الكهربائية وغيرها من أجهزة التدفئة التي تعمل بالكهرباء مع قرب فصل الشتاء وسط مخاوف الألمان من نقص الغاز لتدفئة المنازل، نتيجة ندرة الغاز بسبب حرب أوكرانيا.
حذر مسؤول روسي كبير من إن قبول انضمام أوكرانيا في عضوية حلف الناتو سيكون كفيلا بتصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة. وكان الرئيس الأوكراني قد وقع على طلب الانضمام إلى الحلف كرد على ضم أراض أوكرانية إلى روسيا.
مع استمرار روسيا في التهديد باستخدام السلاح النووي في حربها على أوكرانيا، هناك تساؤلات عديدة تتعلق بمدى استعداد الرئيس فلاديمير بوتين فعلا لشن هجوم نووي وكيف سيكون هذا الهجوم، وماذا يمكن فعله لمنع وقوع ضربة نووية؟
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