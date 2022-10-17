DW الأخبار

ألمانيا .. عقبات أمام الروس الفارين من التجنيد

منذ أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن تعبئة عسكرية جزئية الشهر الماضي فر أكثر من ألفي روسي - بعضهم مع عائلاتهم - إلى خارج البلاد. ويقول المسؤولون الألمان إنهم يريدون مستقبلا تسهيل إجراءات اللجوء أمام الفارين من التجنيد، لكن الأمر لا يخلو من تحديات.