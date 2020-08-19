 ألمانيا.. عدد مستخدمي تطبيق كورونا دون المطلوب | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 24.08.2020

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صحة

ألمانيا.. عدد مستخدمي تطبيق كورونا دون المطلوب

في ألمانيا، لا يستخدم إلا أقل من ربع السكان تطبيق كورونا، ما يجعل التصدي لموجة ثانية أكثر صعوبة. هذا فيما أصدر رئيس منطقة صقلية الإيطالية مرسوماً بالطرد الجماعي للمهاجرين. أما في الهند فقد تجاوز عدد الإصابات ٣ ملايين.

يستخدم حوالي 17 مليون شخص في ألمانيا تطبيق تتبع كورونا منذ إطلاقه في حزيران/ يونيو

يستخدم حوالي 17 مليون شخص في ألمانيا تطبيق تتبع كورونا منذ إطلاقه في حزيران/ يونيو

ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ عن 782 إصابة جديدة أمس الأحد (23 آب/أغسطس 2020)، وبذلك يصل عدد الحالات في البلاد إلى 232864 حالة. ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً عن أكثر من ألفي إصابة تم الإبلاغ عنها يوم السبت، والتي قال المعهد إنها كانت نتيجة لعودة المسافرين. كما تم الإبلاغ عن حالتي وفاة أخرى، مما رفع عدد الوفيات في ألمانيا بسبب الفيروس إلى 9269 منذ انتشار الوباء.

مختارات

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية أن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على جائحة كورونا في غضون أقل من عامين. وعالمة أوبئة في المنظمة تكشف عن الحاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كوفيد - 19.

تتمتع كوبا بخبرة كبيرة في مجال اللقاحات وتطويرها، وهي تعكف حاليا على إنتاج وتطوير لقاح خاص بها لمكافحة فيروس كورونا. في الوقت نفسه تسعى روسيا لإنتاج لقاحها الخاص الذي أعلنت عنه، في الجزيرة الكاريبية.

خيم شبح فيروس كورونا على كل بيت تقريباً في أنحاء المعمورة وبث الرعب في نفوس الكبار وأثار فضول وتساؤلات الصغار. باحثة مهاجرة إلى ألمانيا ألفت قصة مصورة لتقريب جائحة كورونا إلى وعي ومخيلة الأطفال.

ووفقاً للخبراء في ألمانيا، لا يستخدم عدد كاف من الأشخاص تطبيق تتبع فيروس كورونا في البلاد. إذ قام فقط حوالي 17 مليون شخص بتنزيل التطبيق منذ إطلاقه في حزيران/ يونيو، غير أن غيرت واغنر، عضو المجلس الاستشاري الألماني لشؤون المستهلك، قال لصحيفة "فيلت أم سونتاغ" إن العدد يجب أن يتضاعف لتكون البلاد مستعدة لمواجهة موجة ثانية. ومن جهتها، قالت فيرونيكا غريم من المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين للصحيفة إن التطبيقات نتيجتها واعدة فقط إذا استخدمها ما لا يقل عن 80 بالمائة من السكان.

فرنسا

أبلغت فرنسا عن 4897 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة أعلى مستوى يومي منذ نهاية الإغلاق لمدة شهرين في أيار/ مايو. وحذر وزير الصحة في البلاد من خطر انتقال العدوى من الشباب إلى كبار السن والأكثر ضعفاً. وقال وزير الصحة أوليفييه فيران لصحيفة "جورنال دو ديمانش" إن الفيروس ينتشر أربع مرات أكثر بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً مقارنة بمن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً.

كما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، باريس ومرسيليا مناطق شديدة الخطورة نتيجة لارتفاع عدد الإصابات فيها.

بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني في مقابلة مع صحيفة "صندي تلغراف" إن إعادة فتح المدارس في المملكة المتحدة "ليس خياراً". فقد ضغطت الحكومة البريطانية لإعادة التلاميذ إلى الفصول الدراسية الأسبوع المقبل، حيث قال جونسون في أيلول /سبتمبر إن إعادة فتح المدارس واجب اجتماعي واقتصادي وأخلاقي. وقد أصر على أن المدارس ستكون قادرة على العمل بأمان على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

إيطاليا

أصدر رئيس منطقة صقلية الإيطالية مرسوماً بالطرد الجماعي للمهاجرين من الجزيرة، بذريعة أنهم يشكلون خطراً لانتقال عدوى فيروس كورونا. وحظرت الوثيقة على أي مهاجر "الدخول والعبور والتوقف على أراضي منطقة صقلية (التي تشمل لامبيدوزا) على متن سفن كبيرة وصغيرة، بما في ذلك تلك التابعة للجمعيات الخيرية". ورفض مسؤولو وزارة الداخلية الإيطالية الأمر ووصفوه بأنه باطل، قائلين إن للحكومة المركزية مسؤولية اتخذا القرار في سياسة الهجرة. وكانت إيطاليا قد سجلت 1210 إصابة جديدة يوم الأحد، وهو أعلى رقم يومي منذ أيار/12 مايو، مما أثار مخاوف بشأن موجة ثانية محتملة.

إيرلندا

من المقرر استدعاء البرلمان الأيرلندي من عطلته في وقت مبكر مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب انتهاك ساسة كبار لقيود تتعلق بفيروس كورونا.

وطالب قادة المعارضة باستدعاء البرلمان مبكراً بعد أن اتضح يوم الخميس الماضي أن شخصيات حكومية بارزة ومفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فيل هوغان قد انتهكوا القيود من خلال حضور عشاء لنادي غولف مع أكثر من 80 شخصاً.

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حفلات موسيقية من أجل العلم

كوريا

جعلت العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول ارتداء الكمامات إلزامياً في الأماكن العامة الداخلية والخارجية لأول مرة. وفي أيار/ مايو، أمرت حكومة سيؤول بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام وسيارات الأجرة، إلا أن الارتفاع الأخير في عدد الحالات فرض وجود إجراءات أكثر تشدداً.

في غضون ذلك، سجلت المراكز الكورية المتخصصة نحو 266 إصابة جديدة، بانخفاض عن 397 حالة جديدة في اليوم السابق، بعد ارتفاع بعدد الإصابات استمر لأسابيع.

الهند

بلغت الحالات المؤكدة في الهند أكثر من 3 ملايين يوم الأحد بعد الإبلاغ عن 10339 حالة جديدة. إذ يوجد في البلاد حالياً أعلى معدل للإصابات الجديدة، حيث انتشر المرض في المناطق الريفية الفقيرة في الشمال وأصاب السكان الأكبر سناً في الجنوب. كما أبلغت السلطات الصحية أيضاً عن 912 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروسات.

باكستان

 أبلغت السلطات في باكستان عن أربع وفيات جديدة فقط بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد مسجل من الوفيات منذ آذار/ مارس. وقدمت الأرقام الجديدة بصيص أمل في أن البلاد قد تكون قادرة على احتواء تفشي المرض. وكانت باكستان قد شهدت ارتفاعاً مفاجئاً في الإصابات والوفيات في حزيران/ يونيو.

المكسيك

قالت منظمة الصحة العالمية إن الأرقام المعلنة تختلف عن عدد الإصابات الفعلية.

أستراليا

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية أدنى ارتفاع يومي في الحالات خلال7 أسابيع. وأبلغت الولاية عن 116 حالة إصابة و 15 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال فترة 24 ساعة، بانخفاض عن ذروة أكثر من 700 حالة في أوائل هذا الشهر.

ر.ض/خ.س

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليار نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


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