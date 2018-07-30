ألمانيا- عدد تأشيرات لم الشمل الممنوحة أقل بكثير من الحد الأقصى

كشفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن عدد تأشيرات السفر إلى ألمانيا لعوائل الأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة (28 أيلول/سبتمبر) إنه في الفترة ما بين آب/أغسطس ومنتصف أيلول/سبتمبر تم منح 112 تأشيرة سفر فقط، نقلاً عن جواب لوزارة الداخلية على طلب إحاطة من البرلمانية عن حزب اليسار أوله يلبكه.

ورغم ارتفاع أعداد التأشيرات الممنوحة في أيلول/سبتمبر (70 تأشيرة) مقارنة بالتأشيرات الممنوحة في آب/أغسطس (42 تأشيرة)، إلا أن هذه الأعداد أقل بكثير من العدد الأقصى المسموح به والذي هو ألف تأشيرة شهرياً.

ووفقاً للصحيفة فإن هناك 43 ألف طلب إجراء مقابلة للحصول على تأشيرة سفر لدى البعثات الألمانية في الخارج. لكن وبسبب الإجراءات القانونية فإن 42 فقط حصلوا على تأشيرة السفر في شهر آب/ أغسطس، حيث تم تحويل 853 طلبا إلى دوائر شؤون الأجانب المحلية المسؤولة عن معالجة هذه الطلبات، ومنها تم تحويل 65 طلب إلى المكتب الإداري الاتحادي، والذي قرر منح التأشيرات لـ 42 شخصاً من عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية.

وكذلك في شهر أيلول/ سبتمبر، حيث تم تحويل 537 طلب إلى دوائر شؤون الأجانب، ومنها تم تحويل 80 طلبا إلى المكتب الإداري الاتحادي، المسؤول عن حسم قرار منح التأشيرات لعوائل الحاصلين على الحماية الثانوية.

وكانت أطراف الحكومة الألمانية قد اتفقت على أن يتم السماح بلم شمل عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية بدءاً من الأول من آب/ أغسطس من هذا العام، على ألا يتجاوز عدد القادمين شهرياً 1000 شخص، وذلك بعد أن كان تم تعليق لم شمل عوائل الحاصلين على هذا النوع من الحماية منذ آذار/ مارس 2016.



م.ع.ح/ع.ج (ك ن أ، أ ف ب)

المصدر: مهاجر نيوز