ألمانيا: عدد الجرائم الجنسية ضد النساء تضاعف خلال عشر سنوات

أظهر تحليل خاص للإحصائيات الشرطية للجريمة في ألمانيا أن أكثر من 62 ألف امرأة وفتاة كنّ في العام الماضي ضحايا لجرائم ضد الحق في تقرير المصير الجنسي، ومن بين هذه الجرائم على سبيل المثال الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وكانت السلطات الشرطية سجلت في العام السابق على ذلك (2022) 58 ألف و900 ضحية أنثوية لجرائم مماثلة. وفي عام 2015، كان هناك 32 ألف و460 ضحية أنثوية معروفة للشرطة في ما يتعلق بهذا النوع من الجرائم، مع إمكانية افتراض أن هناك عددا كبيرا من هذه الجرائم لم يتم الإبلاغ عنها.

وبحسب المعطيات، حدثت زيادة كبيرة في عدد الضحايا الإناث للجرائم ضد الحرية الشخصية في عام 2023، حيث وصل عدد الضحايا الإناث لهذه الفئة التي تشمل جرائم من بينها الدعارة القسرية، إلى أكثر من 148 ألف ضحية أنثوية، مقابل حوالي 134 ألف ضحية أنثوية أحصتها الشرطة في 2022، فيما كان هذا العدد وصل إلى حوالي 106 ألف ضحية أنثوية في عام 2013.

من جانبها، علقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على هذه الأرقام قائلة إن "العنف المتزايد ضد النساء لا يحتمل ويتطلب اتخاذ إجراءات أكثر حزما". وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "نحتاج إلى عقوبات صارمة وأساور كاحل إلكترونية وتدريبات إلزامية لمكافحة العنف"، مشيرة إلى أنه يجب فرض عقوبات شديدة على من يرفض مثل هذه التدريبات.

ورأت فيزر أنه من الجيد أن التدريب الإلزامي لمكافحة العنف الذي أثبت نجاحه في النمسا، أصبح جزءا من مشروع إصلاح قانون حضانة الأطفال الذي قدمه وزير العدل الألماني ماركو بوشمان.

ف.ي/أ.ح (د ب ا)