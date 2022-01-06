 ألمانيا – عام آخر ينتهي في ظل كورونا | DW الأخبار | DW | 06.01.2022

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ألمانيا – عام آخر ينتهي في ظل كورونا

إغلاق صارم أعقبه صيف هادئ نسبيا ثم ارتفاع غير مسبوق في أعداد المصابين من جديد. شهد العام المنصرم في ألمانيا تقلبات مختلفة. فكيف تعاملت برلين مع الوباء وتداعياته خلال الأشهر 12 الماضية؟

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