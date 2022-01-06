ألمانيا – عام آخر ينتهي في ظل كورونا

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إغلاق صارم أعقبه صيف هادئ نسبيا ثم ارتفاع غير مسبوق في أعداد المصابين من جديد. شهد العام المنصرم في ألمانيا تقلبات مختلفة. فكيف تعاملت برلين مع الوباء وتداعياته خلال الأشهر 12 الماضية؟
ما حدث في ألمانيا بعد الفيضانات الهائلة التي تسببت في مقتل العشرات وفقدان المئات، هو ملحمة اجتماعية وإنسانية لا بد من الاحتذاء بها شارك فيها أشخاص عاديون ومؤسسات معروفة وكذلك مختلف قوى المجتمع المدني.
في أحدث استطلاعين للرأي رجحت كفة رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، لقيادة التحالف المسيحي في الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل، على حساب منافسه أرمين لاشيت، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي.
غادر الأسطورة ميسي برشلونة. وصحيح أن الجميع يترقب الوجهة التي سينتقل إليها إلا أن هناك سؤالا آخر ملحا وهو: من يمكنه سد فراغ ميسي في كامب نو؟ هناك لاعبون مرشحون لتلك المهمة، بعضهم من داخل النادي وبعضهم من أندية أخرى.
تضرر اللاجئون المثليون بشكل خاص من أزمة كورونا. تحدثنا إلى أنصار مجتمع الميم (+LGBT) وخصوصاً من اللاجئين في ألمانيا حول هذا الوضع، حيث لا يزال بإمكان الناس الحصول على المساعدة.
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