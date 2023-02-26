ألمانيا: طفل يطارد لصا ويساعد في القبض عليه

لم يكن طفل ألماني (11 عاما) يظن أنه سيجد نفسه في أحد الأيام في موقف سيظهر معدنه الحقيقي رغم صغر سنه، ويقدم بالتالي مساعدة غير متوقعة للشرطة التي أكملت المهمة، وأعادت الأمور إلى نصابها في قصة لا نسمعها كثيرا.

أما عن تفاصيل هذه القصة، فهي أن طفلا كان يجلس برفقة والدته (41 عاما) في منزلهم بمدينة فوبرتال (تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا) حين اقتحم لص المنزل في محاولة منه للحصول على كل ما هو ثمين وخفيف الوزن، حسب موقع صحيفة "ذي فيلت" الألمانية.

ويبدو أن اللص تفاجأ بتواجد الطفل ووالدته في المنزل، وركض بعيدا عن المنزل بشكل سريع ودون الحصول على أي شيء. إلا أن ما لم يعرفه اللص هو أن الطفل سيتولى عملية مطاردته.

وخرج الطفل سريعا من المنزل، ونجح في رؤية اللص (31 عاما) الذي لم يبتعد كثيرا عن المنزل. وطلب الطفل من أحد المارة الاتصال بالشرطة وإخبارهم بكل ما وقع. وهو ما تم بالفعل.

ولم تتأخر الشرطة كثيرا في الحضور إلى المكان ونجحت في إلقاء القبض على اللص الهارب، والذي لم يكن يبتعد كثيراً عن منزل الطفل. وقد اعتقلت الشرطة اللص وبمساعدة خاصة من طفل لا يتجاوز عمره الـ 11 عاما، حسب ما أوردته صحيفة "رور ناخغيشتن" الألمانية.

ر.م