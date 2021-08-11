 ألمانيا .. طرق ابتكارية من شركات للتغلب على نقص العمالة الماهرة | DW الأخبار | DW | 03.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

ألمانيا .. طرق ابتكارية من شركات للتغلب على نقص العمالة الماهرة

تعاني آلاف الشركات الألمانية من نقص حاد في العمالة الماهرة، لذا تتجه بعض الشركات إلى الشباب في البلاد من أجل جذبهم للحصول على التأهيل الحرفي فيها مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض

المزيد من المركز الإعلامي

تحقيق للشرطة يشير إلى أن ممرضة ربما أقدمت على إعداد محلول ملحي ونقديمه بدلاً من جرعات اللقاح

اتهامات في ألمانيا لممرضة بتزوير لقاحات كورونا 11.08.2021

شعاب مرجانية من الكروشيه كرسالة تحذر من دمار البيئة

شعاب مرجانية من الكروشيه كرسالة تحذر من دمار البيئة 26.01.2022

لاتزال الحياة بعيدة عن الطبيعية بالنسبة لملايين الذين لايزالون يعانون من آثار كوفيد لشهور أو حتى لسنوات بعد إصابتهم به.

"كوفيد طويل الأمد" لا يزال يؤثر على الملايين الذي أصيبوا به من قبل 03.02.2023

أصبح ميناء أنتويرب البلجيكي البوابة الرئيسية للكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية باتجاه أوروبا.

مخاوف متزايدة تواجه بلجيكا فيما يتعلق بتجارة المخدرات 03.02.2023

المزيد DW الأخبار

قال مسؤولون أمريكيون إن بالون تجسس صينيا يحلق فوق الولايات المتحدة منذ يومين قبل أيام من زيارة مقررة لبلينكن إلى الصين.

البنتاغون: بالون تجسس صيني يحلق فوق الولايات المتحدة 03.02.2023

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا تصاعدت حدة الرقابة لكل أشكال حرية التعبير بما فيها الأعمال الفنية.

روسيا .. تضييق الخناف على الفنانين المناهضين للحرب 03.02.2023

HANDOUT - 19.12.2018, ---: Jafar Panahi in einer Szene des Films Drei Gesichter (undatierte Filmszene). Der Film kommt am 26.12.2018 in die deutschen Kinos. (zu dpa-Kinostarts vom 18.12.2018) Foto: -/Weltkino Filmverleih GmbH/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

إيران .. المخرج المعتقل بناهي يبدأ إضرابا عن الطعام 03.02.2023

أعلن نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي اعتزاله عن عمر 45 عامًا بشكل نهائي.

اعتزال توم برادي، لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير 03.02.2023

اقرأ أيضا

8.12.2022, Rotterdam, Niederlande, ROTTERDAM - A girl is watching tiktok on her phone. TikTok is a social media app that allows short music videos to be made and shared. The videos can have a length of 3 to a maximum of 30 seconds. Videos of 3 minutes can also be made. Robin Utrecht

وسائل التواصل الاجتماعي .. "فيكِ الخصام وأنتِ الخصم والحكم"! 08.01.2023

تستخدم الشركات الناشئة تقنيات الربط والتشفير في تصميم تطبيقات التواصل الاجتماعي، في محاولة منها لأن تكون أكثر صحية وأمانا وديمقراطية. لكن هل تستطيع منافسة التطبيقات المسيطرة لعمالقة التكنولوجيا؟

FILE PHOTO: An image of Elon Musk is seen on smartphone placed on printed Twitter logos in this picture illustration taken April 28, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

إتمام صفقة تويتر.. ترامب "مسرور" وبرلين تتابع التطورات عن كثب 28.10.2022

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وضع تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصّة بانها أصبحت "في أيادٍ أمينة"، في حين قالت ألمانيا إنها سترصد عن كثب التغييرات المحتملة في المنصة خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

Arrival of Hungarian Jews in Auschwitz-Birkenau. Between May 2 and July 9, 1944 Hungarian gendarmerie officials, under the guidance of German SS officials deported more than 430,000 Hungarian Jews from Hungary, most of them to Auschwitz, Poland. - Date: June 1944 (Photograph from the Bilderwelt Collection) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

إشادة كبيرة .. خطة لتدريس الهولوكوست في مدارس الإمارات 02.02.2023

تريد الإمارات أن تصبح أول دول عربية في الشرق الأوسط تدرس المحرقة النازية بحق اليهود "الهولوكوست" في المناهج المدرسية النظامية. خطوة وصفت بأنها "قرار تاريخي"، ولكن ما تزال هناك الكثير من التفاصيل الغائبة للخطة.

TOPSHOT - Mourners gather to lay flowers in memory of more than 60 Russian soldiers that Russia says were killed in a Ukrainian strike on Russian-controlled territory, in Samara, on January 3, 2023. - Russia on January 2 said more than 60 soldiers were killed in a Ukrainian strike on Russian-controlled territory in a New Year assault, the biggest loss of life reported by Moscow so far. Kyiv took responsibility for the strike, which it said took place in the occupied city of Makiivka in eastern Ukraine on New Year's Eve. The killed soldiers were mobilized mainly from the Samara region. The strike, in the occupied city of Makiivka, is the biggest loss of life reported by Moscow so far. (Photo by Arden Arkman / AFP)

موسكو ـ هواتف نقالة سبب الضربة الصاروخية الأوكرانية 04.01.2023

ألقت روسيا رسميا باللوم على جنودها في هجوم أوكراني دام أوقع ما لا يقل عن 89 قتيلا، فيما أكدت كييف ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 108 آلاف و910 جنود منذ بداية الغزو الروسي للبلاد.