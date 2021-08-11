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ألمانيا .. طرق ابتكارية من شركات للتغلب على نقص العمالة الماهرة

تعاني آلاف الشركات الألمانية من نقص حاد في العمالة الماهرة، لذا تتجه بعض الشركات إلى الشباب في البلاد من أجل جذبهم للحصول على التأهيل الحرفي فيها مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض