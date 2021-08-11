ألمانيا .. طرق ابتكارية من شركات للتغلب على نقص العمالة الماهرة

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تعاني آلاف الشركات الألمانية من نقص حاد في العمالة الماهرة، لذا تتجه بعض الشركات إلى الشباب في البلاد من أجل جذبهم للحصول على التأهيل الحرفي فيها مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض
تستخدم الشركات الناشئة تقنيات الربط والتشفير في تصميم تطبيقات التواصل الاجتماعي، في محاولة منها لأن تكون أكثر صحية وأمانا وديمقراطية. لكن هل تستطيع منافسة التطبيقات المسيطرة لعمالقة التكنولوجيا؟
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وضع تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصّة بانها أصبحت "في أيادٍ أمينة"، في حين قالت ألمانيا إنها سترصد عن كثب التغييرات المحتملة في المنصة خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
تريد الإمارات أن تصبح أول دول عربية في الشرق الأوسط تدرس المحرقة النازية بحق اليهود "الهولوكوست" في المناهج المدرسية النظامية. خطوة وصفت بأنها "قرار تاريخي"، ولكن ما تزال هناك الكثير من التفاصيل الغائبة للخطة.
ألقت روسيا رسميا باللوم على جنودها في هجوم أوكراني دام أوقع ما لا يقل عن 89 قتيلا، فيما أكدت كييف ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 108 آلاف و910 جنود منذ بداية الغزو الروسي للبلاد.
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