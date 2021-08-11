ألمانيا .. طرق ابتكارية للتغلب على نقص العمالة الماهرة

"شيخوخة" جهاز المناعة بعد كورونا تثير القلق في ألمانيا!

تزايد غير موسبوق في عدد المرضى خلال الأشهر القليلة الماضية في ألمانيا، منهم أشخاص أصيبوا عدة مرات بكورونا. ما جعل خبراء الصحة يتحدثون عن رصد نقص في المناعة يستمر حتى بعد التعافي من كورونا. فماذا حدث؟