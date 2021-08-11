ألمانيا .. طرق ابتكارية للتغلب على نقص العمالة الماهرة

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تعاني آلاف الشركات الألمانية من نقص حاد في العمالة الماهرة، لذا تتجه بعض الشركات إلى الشباب في البلاد من أجل جذبهم للحصول على التأهيل الحرفي فيها مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.
تستخدم الشركات الناشئة تقنيات الربط والتشفير في تصميم تطبيقات التواصل الاجتماعي، في محاولة منها لأن تكون أكثر صحية وأمانا وديمقراطية. لكن هل تستطيع منافسة التطبيقات المسيطرة لعمالقة التكنولوجيا؟
تزايد غير موسبوق في عدد المرضى خلال الأشهر القليلة الماضية في ألمانيا، منهم أشخاص أصيبوا عدة مرات بكورونا. ما جعل خبراء الصحة يتحدثون عن رصد نقص في المناعة يستمر حتى بعد التعافي من كورونا. فماذا حدث؟
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وضع تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصّة بانها أصبحت "في أيادٍ أمينة"، في حين قالت ألمانيا إنها سترصد عن كثب التغييرات المحتملة في المنصة خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
تريد الإمارات أن تصبح أول دول عربية في الشرق الأوسط تدرس المحرقة النازية بحق اليهود "الهولوكوست" في المناهج المدرسية النظامية. خطوة وصفت بأنها "قرار تاريخي"، ولكن ما تزال هناك الكثير من التفاصيل الغائبة للخطة.
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