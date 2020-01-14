ألمانيا: "ضوء غامض" يثير الرعب..والسلطات توضح!

يبدو أن ما تعرضت له أستراليا منذ أسابيع من حرائق ضخمة، أتت على الأخضر واليابس قد بث نوعاً ما الخوف في نفوس بعض الأشخاص في ألمانيا، الذين هرعوا للاتصال بالسلطات المختصة، من أجل التعامل على وجه السرعة مع ما خُيل لهم أنه حريق هائل.

ونقل موقع "تي أونلاين" عن دوائر الإطفاء المحلية في منطقة الرور (ولاية شمال الراين ويستفاليا)، تلقيها مساء أمس الاثنين (13 يناير/كانون الثاني 2020) عدة اتصالات هاتفية من سكان المنطقة، بسبب خشيتهم من ضوء ساطع كبير اعتقدوا أنه حريق ضخم.

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وأفاد الموقع الألماني أن الأمر لا يتعلق بالمرة بحريق بل إن سبب الضوء الساطع، يعود إلى مشعلة غاز خاصة بمصفاة في منطقة الرور، مضيفاً أن هذه المشاعل التي يبلغ ارتفاعها عدة أمتار تستخدم بهدف إحراق الغازات التي لا يمكن استعمالها. وتابع نفس المصدر أن الضوء الساطع، كان يمكن رؤيته من مسافة بعيدة وفي أكثر من مدينة في ولاية شمال الراين ويستفاليا (بوخوم، دورتموند...)، لأن السحب المنخفضة كثفت بدورها من توهج الضوء بشكل كبير، وهو ما دفع بعض الناس إلى الاعتقاد أن الأمر يتعلق بحريق ضخم في المنطقة.

من جهة أخرى، لم تتأخر كثيراً خدمة رجال الإطفاء في أكثر من مدينة بولاية شمال راين ويستفاليا في تبديد مخاوف الناس، إذ أكدت على حساباتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الأمر لا يتعلق بحريق ضخم وأن كل شيء على ما يرام.

ر.م/ط.أ