 ألمانيا: ″ضوء غامض″ يثير الرعب..والسلطات توضح! | عالم المنوعات | DW | 14.01.2020

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منوعات

ألمانيا: "ضوء غامض" يثير الرعب..والسلطات توضح!

لم يتردد بعض الأشخاص للحظة واحدة في الاتصال بخدمة رجال الإطفاء في ألمانيا من أجل التعامل على وجه السرعة مع ما خُيل أنه حريق ضخم. السلطات المختصة بددت مخاوف الساكنة وأكدت أن كل الأمور على ما يرام.

الأحوال الجوية عززت من مخاوف الساكنة.

اعتقد الكثير من ساكنة المنطقة أن الأمر يتعلق بحريق ضخم.

يبدو أن ما تعرضت له أستراليا منذ أسابيع من حرائق ضخمة، أتت على الأخضر واليابس قد بث نوعاً ما الخوف في نفوس بعض الأشخاص في ألمانيا، الذين هرعوا للاتصال بالسلطات المختصة، من أجل التعامل على وجه السرعة مع ما خُيل لهم أنه حريق هائل.

ونقل موقع "تي أونلاين" عن دوائر الإطفاء المحلية في منطقة الرور (ولاية شمال الراين ويستفاليا)، تلقيها مساء أمس الاثنين (13 يناير/كانون الثاني 2020) عدة اتصالات هاتفية من سكان المنطقة، بسبب خشيتهم من ضوء ساطع كبير اعتقدوا أنه حريق ضخم

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مختارات

من المؤكد أن فريق الإطفائية الذي هرع لإخماد حريق في مبنى بمدينة زيندن الألمانية سوف لن ينسى بسهولة هول المفاجأة التي كانت بانتظاره في إحدى شقق المبنى التي لفها صمت الموت لسنوات. (29.09.2019)

وأفاد الموقع الألماني أن الأمر لا يتعلق بالمرة بحريق بل إن سبب الضوء الساطع، يعود إلى مشعلة غاز خاصة بمصفاة في منطقة الرور، مضيفاً أن هذه المشاعل التي يبلغ ارتفاعها عدة أمتار تستخدم بهدف إحراق الغازات التي لا يمكن استعمالها. وتابع نفس المصدر أن الضوء الساطع، كان يمكن رؤيته من مسافة بعيدة وفي أكثر من مدينة في ولاية شمال الراين ويستفاليا (بوخوم، دورتموند...)، لأن السحب المنخفضة كثفت بدورها من توهج الضوء بشكل كبير، وهو ما دفع بعض الناس إلى الاعتقاد أن الأمر يتعلق بحريق ضخم في المنطقة.

من جهة أخرى، لم تتأخر كثيراً خدمة رجال الإطفاء في أكثر من مدينة بولاية شمال راين ويستفاليا في تبديد مخاوف الناس، إذ أكدت على حساباتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الأمر لا يتعلق بحريق ضخم وأن كل شيء على ما يرام.

ر.م/ط.أ

  • A woman riding a bike

    ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

    السفر بمسؤولية

    يعتبر المشي أو ركوب الدراجة الهوائية من مكان إلى آخر من أسهل الطرق للتقليل من "البصمة الكربونية" (مقدار ثاني أكسيد الكربون الذي يخلفه كل شخص)، وأيضاً إعطاء الصحة دفعة مهمة. كما أن تقليل السفر بالطائرة للحد من الانبعاثات لا يعني أن عليك التخلي عن عطلتك السنوية، بل يمكن الاعتماد على وسائل نقل أخرى، كالقطار مثلاً، للوصول إلى وجهتك المنشودة.

  • Close-up of woman holding shopping bags in a boutique

    ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

    التسوق

    يمكن أن تساعد في إنقاذ كوكب الأرض من خلال الوعي بشكل أكبر بما تشتريه (وما لا تشتريه). لحسن الحظ، أصبح شراء منتجات رفيقة بالبيئة أسهل من أي وقت مضى، إذ يمكنك استخدام قوتك كمستهلك لدعم العلامات التجارية الرفيقة بالبيئة أو شراء مقتنيات أقل. كما أن من المفيد دائماً أن تسأل نفسك عما إذا كنت حقاً تحتاج إلى شيء ما قبل شرائه.

  • A close-up of fruit and vegetables which have started to turn bad

    ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

    التقليل من هدر الطعام

    هل تعلم أن ما يقرب من ثلث المواد الغذائية المنتجة كل سنة تضيع أو تفسد؟ يمكنك المساعدة في التقليل من ذلك من خلال التقليل من هدر الطعام الخاص بك بقدر ما تستطيع.

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    ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

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    في الوقت الذي أصبحنا فيه على اتصال مع بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى، فإن تصرفاً بسيطاً، مثل إطفاء الأنوار وأجهزة الكمبيوتر (عندما لا نستخدمها) قد يوفر كمية كبيرة من الطاقة على المدى الطويل. ومع تكرار القيام بهذا الشيء، سيتحول مع مرور الوقت إلى عادة سهلة تعود بالنفع على كوكبنا.

  • Young protesters chant and hold signs at a Fridays for Future demonstration in Warsaw, Poland

    ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

    ارفع صوتك!

    إذا لم تكن قد قمت بهذا من قبل، فهذه هي السنة التي تقدم فيها صوتك للحركة المتنامية من أجل العمل على حماية المناخ في العالم. هذا لا يعني الاحتجاج في الشوارع: ادفع السياسيين المحليين للعمل على تغيير المناخ. كذلك، كن على اطلاع وتحدث إلى أصدقائك وزملائك وجيرانك حول ما يمكنهم القيام به لمساعدة الكوكب. لا تقلل من قوة الكلمة!

  • Fresh vegetables and fruits on a wooden table

    ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

    تنويع النظام الغذائي

    قد نكون جميعاً أكثر صحة بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بخيارات النظام الغذائي لدينا. بيد أن التحول إلى نظام غذائي نباتي أكثر يمكن أن يساعد أيضاً في التعامل مع خطر التغير المناخي. تعد تربية الحيوانات في المزارع من أجل اللحم ومنتجات الألبان واحدة من أسباب إزالة الأشجار. لذلك، فإن تناول المزيد من الأطعمة النباتية ربما يُقلل من تأثير الفرد على البيئة.

  • A close-up shot of empty plastic bottles

    ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

    إعادة التدوير

    هناك سبب معين في تذكيرنا بأهمية إعادة التدوير مراراً وتكراراً، فقد أصبحت العواقب المدمرة للتلوث البلاستيكي واضحة بشكل متزايد، لاسيما في محيطاتنا. وتعني إعادة التدوير استهلاكاً أقل للموارد الجديدة.

  • A hiker walks along a wooden boardwalk next to a large tree in a forest

    ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

    اكتشاف الطبيعة

    هذه السنة، قم بجهد أكبر من أجل الخروج من المنزل واكتشاف أجمل المناظر الطبيعية. قد لا يكون لهذا الأمر تأثير مباشر على النقاش الدائر حالياً حول حماية المناخ، ولكنه طريقة رائعة للغاية لتقدير جمال كوكبنا وتذكيرنا بما يتطلب جهدنا لحمايته. إعداد: انيك مولس/ ر.م


مختارات

ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

فيما تقرع أكثر من منظمة عالمية جرس الإنذار بخصوص التغير المناخي وتأثيره على الحياة، يمكن لبعض الطرق اليومية والبسيطة أن تساعد في تحسين الوضع الحالي. سلسلة الصور تسلط الضوء على بعض هذه الطرق. (03.01.2020)  

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