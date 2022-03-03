 ألمانيا.. ضغوط على حكومة شولتس لتزويد أوكرانيا بأسلحة ″نوعية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.04.2022

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ألمانيا.. ضغوط على حكومة شولتس لتزويد أوكرانيا بأسلحة "نوعية"

يمارس ساسة ألمان ضغوطا على الحكومة الألمانية لتصدير أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا تشمل دبابات وطائرات مقاتلة. وزير في الحكومة أكد ضرورة توسيع الصادرات، لكنه تحفظ على إرسال الأسلحة الثقيلة.

المستشار أولاف شولتس ينتهج سياسة متحفظة إزاء تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية

المستشار أولاف شولتس ينتهج سياسة متحفظة إزاء تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية

طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتوسيع واردات الأسلحة لأوكرانيا، وقال: "لا يمكننا التخلي عن أوكرانيا في الحرب. إنها تحارب أيضا من أجلنا. لا ينبغي أن تضيع، ولا ينبغي لبوتين أن يفوز"، وذلك في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة(15 أبريل نيسان 2022).

وعندما سئل عما إذا كانت ألمانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، قال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار: "المواطنون في أوكرانيا يقاومون بشجاعة وباستعداد لتقديم تضحيات. لدينا التزام بدعمهم بالسلاح".

لكنه استطرد: "في الوقت نفسه تقع على عاتقنا مسؤولية ألا نجعل أنفسنا هدفا للهجوم. هذا هو الإطار الذي نقدم من خلاله كل ما هو ممكن"، موضحا أن هذا الإطار "لا يشمل حتى الآن دبابات كبيرة أو طائرات مقاتلة".

وأضاف هابيك، المنتمي لحزب الخضر: "توحش الحرب يعني أيضا ضرورة زيادة واردات الأسلحة كما وكيفا. لكننا نناقش ذلك مع شركائنا الأوروبيين وشركائنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

دبابات ألمانية - أرشيف

دبابات ألمانية - أرشيف

ويضغط ساسة من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على وجه الخصوص في الائتلاف الحاكم من أجل توريد أسلحة ثقيلة لأوكرانيا لزيادة الدعم لكييف.

ودعا سياسي بارز بحزب الخضر الألماني المستشار الاتحادي أولاف شولتس بعبارات واضحة وصريحة للتحرك واتخاذ إجراء في السياسة تجاه أوكرانيا.

وقال أنتون هوفرايتر الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية  بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" لقناة (أر تي إل): "المشكلة تكمن في ديوان المستشارية... يتعين علينا البدء حاليا في منح أوكرانيا ما تحتاجه، وهو الأسلحة الثقيلة أيضا".

وشدد السياسي الألماني البارز على ضرورة التوقف عن عرقلة حظر الطاقة، لاسيما النفط والفحم. وانتقد هوفرايتر أن شولتس يتحدث عن فترة تحول، إلا أنه لا ينفذها بما يكفي، وقال: "وهناك حاجة في هذا الشأن لمزيد من القيادة".

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بعد امتناعها عن ذلك.. ألمانيا تعتزم إرسال دبابات إلى أوكرانيا

وأضاف السياسي الألماني أنه عندما يتم التحدث مع أي برلمانيين أوروبيين آخرين، يتم طرح سؤال في كل مكان عن الموقف الذي تتخذه ألمانيا، وقال هوفرايتر: "إننا نفقد سمعتنا بشكل كبير لدى جيراننا".

مختارات

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا رد فعل متحفظ حيال مطالبة وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك، بتوريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا. وكانت ألمانيا وردت حتى الآن إلى أوكرانيا صواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق آلية.

تعهد المستشار الألماني بمواصلة دعم أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة حتى انسحاب القوات الروسية منها. وفيما اعتبر الحياد الذي عرضته أوكرانيا في حال إنهاء الحرب "تنازل كبير للمعتدي"، أبدى شولتس تأييده للعقوبات الجديدة ضد موسكو.

دعت أوكرانيا المستشار الألماني أولاف شولتس لزيارتها، مدافعة عن عدم ترحيبها بزيارة الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير، وهو الأمر الذي أدى إلى انتقادات في ألمانيا. لكن مطلوب من شولتس ألا يزور كييف "وهو خالي الوفاض".

يشار إلى أن أوكرانيا تطلب توريد أسلحة ثقيلة من ألمانيا مثل دبابات قتالية وأنظمة مضادة للطائرات.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أعربت عن تأييدها لتوريد أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، إلا أنه حتى الآن لم يصدر سوى رد فعل متحفظ من المستشار الألماني على مثل هذه الطلبات.

ويواجه شولتس ضغوطا شديدة من أعضاء ائتلافه الحاكم من أجل تسريع وتيرة إرسال أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والطائرات المقاتلة لمساعدة أوكرانيا في القتال ضد القوات الروسية، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الخميس.

وبدا شولتس، بعد بداية التخلي التاريخي عن السياسة الدفاعية المتحفظة السابقة لألمانيا في المراحل المبكرة من الحرب، مترددا في تجاوز الإمدادات المبدئية للمعدات الوقائية والذخيرة والصواريخ لضرب الدبابات والطائرات الروسية.

وأعاد المستشار الألماني إلى الأذهان المخاوف من أن ألمانيا تفتقر للحزم فيما يتعلق بالوقوف في وجه روسيا بسبب اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الروسية، وتاريخ العلاقات بين البلدين.

ع.ا/م.س ( د ب أ)

  • A file photo dated November 18, 2017, shows the SY A yacht, owned by Russian billionaire Andrey Igorevich Melnichenko

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    تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.

  • The Lena yacht pictured in the port of Sanremo

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "لينا"

    فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.

  • The Dilbar superyacht in Hamburg

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "دلبار" في هامبورغ

    هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.

  • Luxury yacht Dilbar pictured in Bremen

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    نقل ملكية دلبار

    لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.

  • Luxury yacht Eclipse

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    الهروب إلى تركيا

    يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.

  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    "شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟

    يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع


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