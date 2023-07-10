 ألمانيا .. صعود اليمين الشعبوي "يفزع" العمالة الماهرة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ألمانيا .. صعود اليمين الشعبوي "يفزع" العمالة الماهرة

باتت ألمانيا في حاجة ماسة لاستقدام العمالة الماهرة، لكن تزايد العنصرية في المجتمع الألماني وصعود "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ربما يعرقل هذه الخطط. واستطلاعات الرأي تشير إلى صعود الحزب المعادي للأجانب.

لكثير من العمالة المهارة مطلوبة في ألمانيا

تحتاج ألمانيا إلى جذب عشرات الآلاف من العمالة الماهرة كل عام

يتعين على الحكومة الألمانية التعاطي في الوقت الراهن مع اثنين من أكثر التحديات إلحاحا وعلى درجة كبيرة من الترابط إلا وهما: صعود اليمين المتطرف والأزمة الديموغرافية التي تلوح في الأفق.

ويعد التحدي الأول الأكثر إلحاحا خاصة في ضوء صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا"  الذي يعد كيانا يمنيا شعبويا متشددا يناهض الهجرة وبات في الوقت الراهن أكبر قوة سياسية في العديد من ولايات شرق ألمانيا خاصة مع تزايد شعبيته بين الناخبين الجدد.

أما التحدي الثاني فهو يلوح في الأفق على المدى الطويل، لكن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن الفجوة الديموغرافية في العمالة قد تهدد ازدهار أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ما يعني ضرورة العمل على تعزيز الهجرة إلى ألمانيا واستقدام العمالة الماهرة.

مختارات

خلال أسبوع، فاز حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بمنصب عمدة مدينة في ولاية سكسونيا آنهالت وقبله بأول منصب قيادي في البلديات الألمانية. ما أسباب تزايد شعبية الحزب وغيره من الحركات اليمينية الشعبوية في ألمانيا؟

أظهر استطلاع رأي جديد في ألمانيا أن تأييد الحزب اليميني الشعبوي، البديل من أجل ألمانيا (AfD)، قد سجل ارتفاعاً قياسياً في الآونة الأخيرة، وقال حوالي 65 بالمئة من المؤيدين أن موقف الحزب من موضوع الهجرة كان سبب اختيارهم له.

أكد رئيس معهد اقتصادي في ألمانيا حاجة البلاد إلى مليون مهاجر لحل أزمة نقص العمالة الماهرة، بينما قالت خبيرة في لجنة "حكماء الاقتصاد" إن البلاد تحتاج 1,5 مليون مهاجر سنويًا للحفاظ على عدد القوة العاملة.

هناك ما لا يقل عن مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا، ولسد هذا النقص تعتزم الحكومة الألمانية جذب العمالة الماهرة من الخارج. مجلس الوزراء الألماني أقرّ مشروع "قانون هجرة العمالة الماهرة". فمن المستفيد منه؟

وفي محاولة لمواجهة ذلك، أقرت الحكومة الألمانية مؤخرا قانونا  يرمي إلى تقليل العقبات البيروقراطية أمام الأجانب الذين يرغبون في العمل في البلاد، بيد أن المناخ السياسي العام قد يعرقل خطط استقدام العمالة الماهرة.

وقد أوجز وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر هذه المشكلة بقوله في وقت سابق من الأسبوع الماضي:  "حزب "البديل" يشكل موضعا بالغ الخطورة للعمل في شرق ألمانيا  إذ يرغب الحزب في إغلاق البلاد فيما تعطل العبارات المبتذلة المعادية للأجانب ترؤس الاقتصاد".

اهتمام إعلامي دولي بصعود "البديل"

تجدر الإشارة إلى صعوبة نفي حقيقة مفادها أن العنصرية تعد مشكلة في ألمانيا إذ كشف تقرير أصدرته لجنة حكومية حول الإسلاموفوبيا نُشر الشهر الماضي عن أن العنصرية ضد المسلمين "منتشرة في قطاعات واسعة من المجتمع وباتت واقعا حياتيا يوميا". وأثار ذلك تساؤلات حيال مدى تأثير هذه المخاوف على رغبة الأجانب خاصة المسلمين في الانتقال إلى ألمانيا.

وفي جوابه عن هذا التساؤل، قال أولريش كوبر، مدير برنامج الديمقراطية والتماسك الاجتماعي في مؤسسة "برتلسمان" الألمانية البحثية، إن تحذير وزير المالية ليندنر يستند على حقائق. وفي مقابلة مع DW، أضاف "تشير الأبحاث إلى أن قرارات الهجرة تعد معقدة للغاية حيث لا يوجد مكان واحد فقط يمكن الذهاب إليه وإنما لدى الناس أولويات مختلفة عندما يختارون المكان الذين سوف يهاجرون إليه".

وأشار كوبر إلى أن التقارير حول الإسلاموفوبيا وصعود حزب "البديل" وأيضا فضائحه تتصدر اهتمام الإعلام العالمي  في الكثير من بلدان الخاصة خاصة في الهند. وأضاف "عندما تكون الجماعات اليمينية المتطرفة في صعود أو عندما يفوز سياسيون يمينيون متشددون في أي انتخابات ألمانية، فمثل هذه الأمور تحظى باهتمام وسائل الإعلام في الدول الأخرى. أضحى الناس خارج ألمانيا على علم بما يجري داخلها".

وهذا ما أكد عليه شيفام ميهروترا، مدير إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات والذي جاء من الهند إلى ألمانيا حيث يعمل منذ خمس سنوات لدى شركة في ولاية براندنبورغ التي تعد إحدى الولايات التي يتصدر فيها حزب "البديل"  استطلاعات الرأي في الوقت الحالي.

وقال ميهروترا، الذي يقدم المشورة للمهاجرين بشأن التعامل مع البيروقراطية الألمانية، إن الهنود يأخذون بعين الاعتبار مثل هذه التقارير عن صعود اليمين الشعبوي عندما يفكرون في الهجرة إلى الخارج. وأضاف في مقابلة مع DW " لكن لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون عاملا حاسما في قرار المجيء إلى ألمانيا، لكن المسار الذي سوف تسلكه البلاد سيكون في عين الاعتبار".

وأشار إلى أنه لم يتعرض لأي موقف عنصري خلال إقامته وعمله في ألمانيا، مضيفا "ربما كنت محظوظا، لكن صعود الشعبوية اليمينية المتشددة يزعجني لأنه أمر مثير للانقسام في أي مكان في العالم خاصة في ألمانيا التي تعد بلدي الآن وأحب أن تظل دولة تعتز بقيم المساواة والتنوع."

جودة الحياة

يشار إلى أن هناك العديد من المؤسسات المحلية مثل برتلسمان أو مؤسسات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقوم بإجراء أبحاث بشكل منتظم  حول الأسباب التي تجعل الدول أكثر جذبا للهجرة  إليها ومن يستفيد من ذلك.

وكشفت الدراسات أن الدخل والآفاق المهنية وجودة الحياة تعد عوامل حاسمة فيما قال كوبر إن ألمانيا في ضوء هذه العوامل تحتل مكانة جيدة إلى حد ما، لكنه أضاف أن ألمانيا تواجه منافسة قوية مع الدول الغنية الأخرى التي تحتاج إلى عمالة لا سيما الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة وهي دول تتمتع بميزة قوية ألا هي تحدث شعوبها باللغة الإنجليزية التي تعد من بين اللغات الأكثر انتشارا في العالم.

وفي استطلاع أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي شمل طرح تساؤلات على قطاع من العمالة الماهرة من جميع أنحاء العالم حول أكبر العقبات التي تعرقل مجيئهم إلى ألمانيا. وكشف الاستطلاع عن أن حوالي 38٪ من الأشخاص الذين استطلع آراؤهم قالوا إن اللغة الألمانية تعد العقبة الرئيسية فيما أعرب 18٪ فقط عن مخاوفهم بشأن التمييز والعنصرية.

وفي ذلك، قال كوبر "إن (العنصرية) تلعب دورا بالفعل، لكنه يتعين وضعها في سياق عوامل أخرى أكبر. أعتقد أن هذا يرجع أيضا إلى حقيقة مفادها أن معظم الناس يدركون أنه لا يوجد مجتمع في أي مكان في العالم خالٍ من العنصرية."

وأضاف "عمدت دول الأنجلو - ساكسونية الكلاسيكية إلى تطوير ثقافة الانفتاح فيما يتعلق بالمهاجرين وهذا ما تفتقر إليه العديد من القطاعات السكانية في ألمانيا وبالطبع حزب البديل أو بالأحرى العقلية التي تدفع الناخبين إلى التصويت لصالحه لا تعكسان بالضبط ثقافة الانفتاح."

قال شيفام ميهروترا إن العقلية الاقتصادية والجوانب الإنسانية والأخلاقية كانت عوامل وراء قراره الهجرة إلى ألمانيا

قال شيفام ميهروترا إن العقلية الاقتصادية والجوانب الإنسانية والأخلاقية كانت عوامل وراء قراره الهجرة إلى ألمانيا

وبالعودة إلى شيفام ميهروترا الشاب في منتصف الثلاثينات من عمره والذي يعيش في ألمانيا منذ سنوات، فقال إن هناك عاملان كانا لهما قول الفصل في قراره وزوجته بالهجرة إلى ألمانيا. "العامل الأول كان الطريقة الإنسانية والاقتصادية التي تُدار بها ألمانيا وهو الأمر الذي تجلى خلال وباء كورونا، أما العامل الثاني فكان حقيقة أن الأخلاق تعد جزءا من هذا البلد. "

وتابع حديثه قائلا: "لقد جئت من بلد كان مستعمرة بريطانية ومن في جلينا في بريطانيا ما زال يعتقد أن الاستعمار كان شيئا جيدا، لكني في المدارس بألمانيا يتعلم الأطفال سوء التاريخ النازي. تعد قضية قبول سلبيات الماضي شيئا أخلاقيا وهذا ما يربطني حقا بألمانيا."

صعود البديل في استطلاعات الرأي

يُشار إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا  وصل إلى مستوى جديد من شعبيته على الإطلاق، وفقا لأحدث استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة الألمانية العامة (إيه آر دي). فقد أظهر الاستطلاع الخميس الماضي أن وضع الحزب تحسن بنقطتين مئويتين، مما يعني أن 20 بالمائة من جميع الذين شملهم الاستطلاع يؤيدونه. وهذا من شأنه أن يجعله ثاني أقوى حزب في البلاد حاليا. كما أفادت مؤسسات استطلاع رأي أخرى مؤخرا عن ارتفاع الأرقام التي حصل عليها الحزب المناهض للهجرة في الاستطلاعات، حيث تراوحت الأرقام بين 17 و22 بالمائة.

كما كشف استطلاع آخر عن تفوق حزب البديل في ولاية مكلنبورغ - فوربومرن بشمال ألمانيا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم والذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس.

وجاء في استطلاع أجراه معهد "إينسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف صحيفة "نورد كورير" الألمانية تم نشر نتائجه الخميس أنه إذا تم إجراء في الولاية لحصل حزب البديل اليميني على 29 بالمائة من الأصوات. وفي المقابل كشف الاستطلاع أن تأييد الألمان للحزب الاشتراكي الديمقراطي بهذه الولاية يبلغ 27 بالمائة فقط.

بن نايت/ م.ع

   

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • Lokomotive der Deutschen Reichsbahn

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    فولفغانغ إبل.. أول "مواطني الرايخ"

    فولفغانغ إبل من برلين الغربية هو أول من قال باستمرار وجود "دولة الرايخ". عمل إبل في خدمة القطارات المحلية ببرلين التي أدارتها آنذاك حكومة ألمانيا الشرقية تحت اسم "دويتشه رايشسبان". وعند تسريحه من وظيفته عام 1980، زعم بأنه كان موظفا حكوميا بالفعل في "دولة الرايخ" ولا يمكن إقالته من قبل مؤسسة قامت بعد الحرب. لكنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها ليتبنى بعد ذلك نظريات متطرفة وعنصرية.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثها بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها.

  • Festnahme Heinrich XIII Prinz Reuß /Razzia Reichsbürger-Szene - Frankfurt

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    الأمير هاينريش الثالث عشر.. قائد المؤامرة

    تزعم الأمير هاينريش الثالث عشر مجموعة "مواطني الرايخ" المتهمة بتدبير مؤامرة الانقلاب التي كشفت عنها السلطات مؤخرا. كان هاينريش قد خسر كل القضايا التي رفعها لاستعادة ممتلكات تعود لحقبة القيصر. وزعم بعد ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قامت على أسس غير صحيحة، مرددا عبارات معادية للسامية وروج لإحياء الإمبراطورية وزعم أنه جرى تفكيكها ضد رغبة الشعب. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع/ م.ع)


مواضيع ذات صلة

Wahlplakat von Armin LASCHET (CDU Vorsitzender und Kanzlerkandidat) und Markus SOEDER (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender) haengen nebeneinander. CSU Parteitag 2021 am 10. und 11.09.2021 Messe Nuernberg.

المعركة الانتخابية - الأحزاب الألمانية تستنسخ أفكاراً من بلدان أخرى 18.09.2021

قد تجد الأحزاب ضالتها في نسخ أفكار من دول أخرى لتحديث أجندتها وسياستها. وقد انتهجت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا هذا الأسلوب. فما هي أبرز الأفكار المستنسخة من دول أخرى وهل أضرت بالأحزاب أم صب الأمر في صالحها؟