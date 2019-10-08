 ألمانيا: صدور مذكرة توقيف بحق السوري منفذ حادث الشاحنة | أخبار | DW | 08.10.2019

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أخبار

ألمانيا: صدور مذكرة توقيف بحق السوري منفذ حادث الشاحنة

لم يشر المتحدث باسم الادعاء الألماني بفرانكفورت لتهم تتعلق بالإرهاب واكتفى بإعلان صدور مذكرة توقيف بحق السوري منفذ حادث صدم عدة سيارات بشاحنة بمدينة ليمبورغ. وزير الداخلية الألماني قال حتى الآن لا يمكن تصنيف الجريمة.

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التحقيق في حادث تصادم بشاحنة في ألمانيا

في تطورات حادث الصدم بمدينة ليمبورغ بولاية هيسن أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة فرانكفورت مساء اليوم (الثلاثاء الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) صدور مذكرة توقيف بحق السوري منفذ حادث صدم عدة سيارات بشاحنة مسروقة في مدينة ليمبورغ مساء أمس الاثنين.

وأوضح المتحدث أن التهم الموجهة إلى الرجل البالغ من العمر 32 عاماً هي الشروع في القتل وإلحاق أذى بدني خطير وارتكاب تعد خطير على حركة النقل. ويقبع المشتبه به الآن في الحبس الاحتياطي، وسبق ذلك مثوله أمام قاضي تحقيقات.

وكان السوري، الذي قدم إلى ألمانيا عام 2015 وحصل على "الحماية المؤقتة"، قد صدم بشاحنته ثماني سيارات عند إحدى إشارات المرور في قلب مدينة ليمبورغ ما أدى إلى تداخل السيارات في بعضها البعض، وقد أُصِيْبَ خلال ذلك تسعة أشخاص بإصابات طفيفة بينهم قائد الشاحنة.

مختارات

وأفادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية بأن السوري سائق الشاحنة المسروقة، كان حُرر ضده محضر بالتعدي أمام الشرطة في مدينة مورز غربي ألمانيا قبل أكثر من شهر. وحسب هذه المعلومات، فإنه كان قد ضايق فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في نهاية آب/ أغسطس الماضي خلال المهرجان الشعبي الكبير الذي يقام هناك، وفي أعقاب ذلك، تشاجر الرجل مع والدة الفتاة. وتم تحرير محضر ضد السوري بالتسبب في إيذاء بدني.

 ولا يزال من غير المعروف بعد السبب الذي جعل الرجل مستمراً بالسكن في مدينة مورز. وكان يسكن في شقة في مدينة لانغن جنوب ولاية هيسن وتبعد مسافة نحو 80 كيلومترا عن مدينة ليمبورغ التي ارتكب فيها جريمته بالشاحنة أمس.

وكان وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء أنه لم يتم بعد تحديد ملابسات واقعة مداهمة شاحنة لعدد من السيارات في مدينة ليمبورغ. وقال الوزير على هامش اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ، رداً على سؤال بشأن وجود دلائل محتملة تشير إلى هجوم إرهابي: "التحقيقات جارية، ولا يمكنني أن أقول لكم حاليا تصنيف هذه الجريمة".

م.م/ أ. ح (د ب أ)

  • Deutschland Polizei geht von Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt aus (Reuters/F. Bensch)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    قبل خمسة أيام من ليلة عيد الميلاد، وفي حوالي الساعة الثامنة مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) اقتحمت شاحنة سوداء كبيرة سوق عيد الميلاد التقليدي بالقرب من كنيسة "الذكرى" في حي كودام بقلب العاصمة الألمانية برلين.

  • Deutschland Neun Tote und viele Verletzte auf Berliner Weihnachtsmarkt (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    الشاحنة ماركة "سكانيا" والتي تحمل لوحات معدنية بأرقام بولندية صعدت على رصيف المشاة ودهست عددا كبيرا من زوار سوق عيد الميلاد، والأكشاك الموجودة فيه.

  • Deutschland Polizei geht von Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt aus (Reuters/F. Bensch)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    لم تكن هناك فرصة للمتواجدين في المكان في الهروب من طريق الشاحنة التي قطعت مسافة من 50 إلى 80 مترا وسط السوق وقتلت 12 أشخاص وجرحت 48 على الأقل حسب روايات لشرطة العاصمة برلين.

  • Deutschland Polizei geht von Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt aus (REUTERS/F. Bensch)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    هرعت قوات الإنقاذ إلى المكان وبدأت في إجلاء الضحايا. وقالت الشرطة بالموقع لوسائل إعلام ألمانية إن الحادث يبدو عملا متعمدا. غير أن أندرياس غيسيل وزير داخلية ولاية برلين قال إن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة وإن "تسلسل الأحداث يشير إما إلى حادث عرضي أو هجوم."

  • Deutschland Neun Tote und viele Verletzte auf Berliner Weihnachtsmarkt (REUTERS/P. Kopczynski)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    وأعاد الحادث إلى الأذهان هجوما وقع في نيس بفرنسا في يوليو/ تموز عندما قاد رجل تونسي المولد شاحنة تزن 19 طنا على طريق الساحل ودهس أناسا تجمعوا لمشاهدة عرض بالألعاب النارية في اليوم الوطني فقتل 86 شخصا، وأعلن حينها تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

  • Deutschland Polizei geht von Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt aus (Reuters/F. Bensch)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    الشرطة الألمانية قامت بتطويق مكان الحادث وحثت المواطنين على عدم مشاركة مقاطع الفيديو على الانترتت لتلك الواقعة وذلك "للحفاظ على خصوصية الضحايا وأسرهم".

  • Deutschland Möglicher Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt (picture alliance/dpa/P. Zinken)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    تهشم اللوح الزجاجي لقمرة القيادة بالشاحنة وعثر داخل القمرة على رجل ميت متواجد في مقعد المجاور للسائق، أما السائق نفسه فهرب في اتجاه حديثة الحيوان إلا أنه تم إلقاء القبض عليه.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

قتل 12 شخصاً وجرح 48 آخرين نتيجة الدهس بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في منتصف العاصمة الألمانية برلين. تطورات الحادث في معرض الصور التالي: (20.12.2016)  

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التحقيق في حادث تصادم بشاحنة في ألمانيا  

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