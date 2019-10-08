ألمانيا: صدور مذكرة توقيف بحق السوري منفذ حادث الشاحنة

في تطورات حادث الصدم بمدينة ليمبورغ بولاية هيسن أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة فرانكفورت مساء اليوم (الثلاثاء الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) صدور مذكرة توقيف بحق السوري منفذ حادث صدم عدة سيارات بشاحنة مسروقة في مدينة ليمبورغ مساء أمس الاثنين.

وأوضح المتحدث أن التهم الموجهة إلى الرجل البالغ من العمر 32 عاماً هي الشروع في القتل وإلحاق أذى بدني خطير وارتكاب تعد خطير على حركة النقل. ويقبع المشتبه به الآن في الحبس الاحتياطي، وسبق ذلك مثوله أمام قاضي تحقيقات.

وكان السوري، الذي قدم إلى ألمانيا عام 2015 وحصل على "الحماية المؤقتة"، قد صدم بشاحنته ثماني سيارات عند إحدى إشارات المرور في قلب مدينة ليمبورغ ما أدى إلى تداخل السيارات في بعضها البعض، وقد أُصِيْبَ خلال ذلك تسعة أشخاص بإصابات طفيفة بينهم قائد الشاحنة.

وأفادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية بأن السوري سائق الشاحنة المسروقة، كان حُرر ضده محضر بالتعدي أمام الشرطة في مدينة مورز غربي ألمانيا قبل أكثر من شهر. وحسب هذه المعلومات، فإنه كان قد ضايق فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في نهاية آب/ أغسطس الماضي خلال المهرجان الشعبي الكبير الذي يقام هناك، وفي أعقاب ذلك، تشاجر الرجل مع والدة الفتاة. وتم تحرير محضر ضد السوري بالتسبب في إيذاء بدني.

ولا يزال من غير المعروف بعد السبب الذي جعل الرجل مستمراً بالسكن في مدينة مورز. وكان يسكن في شقة في مدينة لانغن جنوب ولاية هيسن وتبعد مسافة نحو 80 كيلومترا عن مدينة ليمبورغ التي ارتكب فيها جريمته بالشاحنة أمس.

وكان وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء أنه لم يتم بعد تحديد ملابسات واقعة مداهمة شاحنة لعدد من السيارات في مدينة ليمبورغ. وقال الوزير على هامش اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ، رداً على سؤال بشأن وجود دلائل محتملة تشير إلى هجوم إرهابي: "التحقيقات جارية، ولا يمكنني أن أقول لكم حاليا تصنيف هذه الجريمة".

م.م/ أ. ح (د ب أ)