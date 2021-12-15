ألمانيا .. صدمة إزاء مقتل شرطيين خلال تفتيش مروري

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عقب مقتل شرطيين بطلقات نار خلال تفتيش مروري في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، تلاحق الشرطة مشتبها به معروف لديها من قبل. وتلقت السلطات أكثر من 50 معلومة من مواطنين قد تقود إلى الجناة.
جريمة أثارت صدمة في ألمانيا واعتبرتها وزيرة الداخلية "عملية إعدام"، فقبل مقتل الشرطية والشرطي مباشرة أرسلا رسالة لاسلكية تشير إلى أنهما أوقفا سيارة مشبوهة، فوصلت النجدة لكن بعد فوات الأون. السلطات أعلنت الآن توقيف شخصين.
قُتل عنصران من الشرطة الالمانية بالرصاص أثناء قيامهما بمراقبة حركة السير، وفق ما أعلنت الشرطة مشيرة إلى أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.
تحت شعار "انقذوا الطعام - انقذوا الأرواح" تظاهر نشطاء في برلين ومدن ألمانية أخرى وأغلقوا أحد الطرق السريعة في العاصمة الألمانية قبل أن تعمل الشرطة على إخلاء الطريق. المحتجون يصفون أنفسه بأنهم تمرد الجيل الأخير.
عقب تفتيش قطار "إنترسيتي" للاشتباه في وجود متفجرات، كشف الادعاء العام في مدينة دوسلدورف والشرطة في كولونيا أنه يجري التحقيق مع مراهق للاشتباه في تحضيره جريمة عنف تهدد الدولة، وقد تم القبض على المشتبه به بشكل مؤقت.
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