ألمانيا .. صدمة إزاء مقتل شرطيين خلال تفتيش مروري

ألمانيا ـ تفتيش قطار للاشتباه بوجود متفجرات والتحقيق مع مراهق

عقب تفتيش قطار "إنترسيتي" للاشتباه في وجود متفجرات، كشف الادعاء العام في مدينة دوسلدورف والشرطة في كولونيا أنه يجري التحقيق مع مراهق للاشتباه في تحضيره جريمة عنف تهدد الدولة، وقد تم القبض على المشتبه به بشكل مؤقت.