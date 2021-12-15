 ألمانيا .. صدمة إزاء مقتل شرطيين خلال تفتيش مروري | DW الأخبار | DW | 31.01.2022

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ألمانيا .. صدمة إزاء مقتل شرطيين خلال تفتيش مروري

عقب مقتل شرطيين بطلقات نار خلال تفتيش مروري في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، تلاحق الشرطة مشتبها به معروف لديها من قبل. وتلقت السلطات أكثر من 50 معلومة من مواطنين قد تقود إلى الجناة.

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