ألمانيا - شولتس يعتزم دعم أوكرانيا عسكرياً بملياري يورو

قال مصدر في الحكومة الألمانية اليوم الجمعة (15 إبريل/نيسان 2022) إن المستشار أولاف شولتس يريد إنفاق ملياري يورو (2.16 مليار دولار) إضافيين علىالعتاد الحربي الجديد لمساعدة أوكرانيا بشكل خاص.

وأضاف المصدر أن نحو 400 مليون يورو من الاعتماد الجديد ستُخصص لهيئة السلام الأوروبية التي تشتري الأسلحة لأوكرانيا بينما سيذهب البعض الآخر من هذا الإنفاق إلى الإمدادات الثنائية لأوكرانيا ودول أخرى.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر على موقع تويتر مساء اليوم الجمعة: "الأموال ستفيد أوكرانيا إلى حد كبير، والمستشار طلب ذلك في مرحلة مبكرة".

وسيتم توفير المبلغ من خلال الميزانية التكميلية للموازنة الألمانية. وقالت متحدثة باسم الحكومة إن الإدارات المعنية وافقت بالفعل من حيث المبدأ منذ أسبوعين على زيادة الأموال بشكل كبير لما يسمى بمبادرة التحديث.

وفي الأسبوع الماضي تم تحديد مبلغ إجمالي قدره ملياري يورو. وأطلقت الحكومة الاتحادية الألمانية مبادرة التحديث في عام 2016 لدعم البلدان الشريكة في مناطق الأزمات لدعمها في ضمان الأمن بأنفسهم.

استخدمت الأموال التي تم توفيرها لهذا الغرض لدعم القوات المسلحة، وكذلك الشرطة والحماية من الكوارث. وكانت الدول الشريكة الأولى هي العراق والأردن وتونس ومالي ونيجيريا، مع انضمام بوركينا فاسو والنيجر في عام 2018. وبحسب وزارة الدفاع تم تمويل 350 مشروعا بقيمة 600 مليون يورو بنهاية عام 2021.

انتقادات شديدة اللهجة لشولتس

وفي سياق متصل، يواجه شولتس انتقادات شديدة اللهجة من جانب سياسيين ألمان. إذ انتقد زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، بشدة المستشار الألماني (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في النقاش الدائر حول شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال ميرتس لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" التي ستصدر يوم الأحد: "إن سلوكه يهدد المجتمع الدولي بأسره تجاه روسيا"، وأضاف أن المرء لا يعرف أي طرق وأي أوقات وأماكن يمكن تسليم الأسلحة فيها، مبينا بالقول: "نريد أن نعرف ما الذي يتم تسليمه، وقبل كل شيء: لماذا لا تريد الحكومة الاتحادية تقديم المواد المتاحة".

وأوضح أن "لأوكرانيا والشعب الألماني الحق في معرفة ما تفعله ألمانيا الآن، لكن ليس هذا التكرار المستمر للافتراضات والادعاءات والشائعات والمطالب."

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وقال ميرتس عن قوائم التسليم التي يمكن أن ينظرها بصفته عضو في مجموعة الحماية السرية في البرلمان الألماني "بوندستاغ": "إذا كانت هناك قوائم توفر الوضوح في الرؤية، فلن يضطر أحد إلى الشكوى". واتهم زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحكومة الاتحادية بإثارة نزاع مفتوح حول شحنات الأسلحة.

"علينا أن نوقف بوتين الآن"

وتحدث ميرتس لصالح توريد معدات حربية أيضاً إذا كان من الممكن تشغيلها بعد التدريب المناسب، وقال" يجب أن يتم تنظيم تدريبات، حتى خارج أوكرانيا. يجب أن نفترض أن هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة وأن الجيش الأوكراني يجب أن يكون قادراً تماماً على استعادة الأراضي المحتلة".

فريدريش ميرتس زعيم المعارضة الألمانية ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي

وقال ميرتس إنه يجب استعادة وحدة أراضي أوكرانيا بأكملها، مؤكداً: "إذا لم ننجح في إيقاف وصد بوتين في أوكرانيا، فسوف يستمر"، ثم في وقت ما سوف تتأثر دول البلطيق وبولندا ومولدوفا ومناطق أخرى في أوروبا، مضيفاً: "علينا أن نوقفه الآن".

ووصف زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كريستيان دور مزاعم زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ضد المستشار بأنها "شعبوية رخيصة، وتصريحاته تظهر في المقام الأول شيئاً واحداً: الاتحاد في الحكومة الاتحادية على بعد سنوات ضوئية من أن يكون قادرا على الحكم".

وكان الحزب شارك في الحكومة الاتحادية لأكثر من 16 عاماً، وكان مسؤولاً إلى حد كبير عن السياسة تجاه روسيا.

ع.ح./ص.ش. (رويترز ، د ب ا)