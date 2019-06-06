 ألمانيا: سياسي في الخضر يطالب بتحقيق دولي في حادثة خليج عمان | أخبار | DW | 15.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا: سياسي في الخضر يطالب بتحقيق دولي في حادثة خليج عمان

بعد التصعيد الخطير في منطقة الخليج عقب هجمات تعرضت لها سفينتان لنقل الطاقة في خليج عمان واتهام واشنطن لإيران بالأمر، طالب مسؤول السياسة الخارجية بحزب الخضر أوميد نوريبور بتحقيق دولي مستقل في الواقعة.

Golf von Oman Angriffe auf Schifffahrt (Reuters/U.S. Navy)

عقب الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، طالب السياسي في حزب الخضر الألماني المعارض، أوميد نوريبور، بإجراء تحقيق دولي مستقل في الواقعة. وقال نوريبور، الذي يترأس نواب حزبه في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين اليوم السبت (15 حزيران/ يونيو): "يدور الأمر هنا عن حماية حرية الملاحة بالمياه الدولية، والحيلولة دون وقوع حرب مروعة قبل أن تؤدي الأحكام المتعجلة إلى تصاعد الوضع".

مختارات

رغم تراجع حزبي الائتلاف الكبير برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل في استطلاعات الرأي لصالح حزب الخضر المعارض، خصوصا بعد استقالة زعيمة الحزب الاشتراكي، فإن أغلبية ألمانية تؤيد بقاء الحكومة الحالية وترفض إجراء انتخابات مبكرة. (10.06.2019)

بعد الانتخابات الأوروبية يمكن توقع الكثير: يوتيوب يصنع السياسة، وحزب الخضر يتقدم على جميع الأحزاب بين الشباب في ألمانيا. وكل ذلك بسبب الشباب الذين أصبحوا فجأة سياسيين وقادرين على فرض أجندتهم وتغيير الخارطة السياسية. (10.06.2019)

كما حذر ساسة ألمان من تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث قال رولف موتسنيش، الرئيس المؤقت لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني، الشريك في الائتلاف الحاكم، في برلين أمس الجمعة عقب مباحثات مع قادة الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم، إن الأزمة الدولية تتفاقم الآن، ولن تمر دون أن تترك أثرا على أوروبا.

من جانبه، قال السياسي الألماني راينهارد بوتيكوفر، الذي يترأس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، : "يوجد في طرفي هذا النزاع الخطير متطرفون، يؤججون الوضع باستفزاز أعمى". وأكد بوتيكوفر في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم أن مسؤولية اتخاذ موقف واضح ضد هذه الأطراف الفاعلة هي "مسؤولية القيادة الإيرانية والرئيس الأمريكي أيضا"، مضيفا أنه لا ينبغي تبديد "فرصة التهدئة"، التي أتاحتها محاولة الوساطة لرئيس الوزراء الياباني خلال زيارته لإيران.

وعلى الصعيد الرسمي، أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها الشديد بعد الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر أمس في برلين إنها "أخبار مقلقة للغاية"، مشددة على ضرورة تجنب أي تطور يتسبب في استمرار تفاقم الوضع المحتدم بالفعل في المنطقة.

وأضافت ديمر قائلة: "لا يجب على أية حال الدخول في دوامة تصعيد". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "أي هجوم على سفن يمثل خطرا على الملاحة البحرية العالمية وتهديدا للسلام أيضا".

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ)

  • Ägypten Eröffnung Suez Kanal 1869 (Getty Images/Hulton Archive)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية منذ فجر التاريخ

    لأن مضيق باب المندب يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، أحد أهم البحار من الناحية التجارية والاستراتيجية منذ قدم التاريخ، بدأ الصراع للسيطرة عليه وتأمين عبور السفن فيه منذ أقدم العهود، بداية من مصر القديمة (الفرعونية) ومرورا بالإمبراطوريات المتعاقبة، وحتى القوى العظمى والإقليمية في عصرنا الحاضر.

  • Infografik Bab al-Mandab Meeresstraße ENG

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    باب الدموع

    كلمة المندب في اللغة العربية تعني البكاء والنواح على الميت، ولذلك تُحكى حول سبب تسميته بباب المندب حكايات كثيرة، منها ما يُقال أن أمهات الأفارقة على الجانب الغربي، كن يقفن ينحن على أولادهن، الذين أخذهم العرب عبيدا، إلى الشاطئ الآخر من المضيق.

  • Bab al-Mandab (Eingang zum Roten Meer) (picture alliance/Photoshot/BCI)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    داخل المياه الإقليمية لثلاث دول

    وفقا للقانون الدولي فإن المياه الإقليمية لأي دولة عادة تمتد من ساحلها 12 ميلا بحريا (حوالي 22 كيلومتر) إلى داخل المياه. وبهذا يكون مضيق باب المندب واقعا ضمن المياه الإقليمية لثلاث دول، هي اليمن وجيبوتي وإريتريا، حيث يبلغ عرضه حوالي 30 كيلومتر بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيان غربا.

  • Jemen Küstenwache im Hafen von Aden (Imago/photothek)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    اليمن والسيطرة على باب المندب

    في قلب مضيق باب المندب تقع جزيرة بريم اليمينة، التي تقسمه إلى ممرين بحريين أحدها شرقي ضيق، عرضه أقل من 4 كيلومتر وآخر غربي واسع (حوالي 21 كيلومتر) لكن توجد به أيضا جزر أخرى صغيرة تجعل اتساعه أقل من 18 كيلومتر. ويقول العالم العراقي عبدالزهرة شلش العتابي إن من يسيطر على عدن بالدرجة الأولى وجيبوتي بالدرجة الثانية يسيطر على مضيق باب المندب.

  • Eroeffnung des Suezkanals (picture-alliance/akg-images)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية استراتيجية

    رغم أهميته الاستراتيجية منذ القدم، ازداد مضيق باب المندب أهمية بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869، حيث أصبح الطريق الرئيسي للتجارة بين أوروبا وجنوب شرق آسيا بديلا عن طريق رأس الرجاء الصالح. وتعبر المضيق حاليا من الجنوب للشمال والشمال للجنوب نحو 21 ألف قطعة بحرية سنويا.

  • Symbolbild - Ölpreis (picture-alliance/dpa)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    الطريق الرئيسي لناقلات البترول

    مع اكتشاف البترول في الجزيرة العربية في ثلاثينات القرن الماضي ازدادت أهمية باب المندب مرة أخرى حيث إنه يربط منطقة الانتاج (الجزيرة العربية) بمناطق الاستهلاك في أوروبا والولايات المتحدة. ويمر منه يوميا ما لا يقل عن 4 ملايين برميل نفط ، حسب الباحث المصري أحمد التلاوي.

  • Ägyptische Soldaten bei Truppenübung Archiv 1999 (picture-alliance/dpa)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    ثغرة أمن قومي لدول عديدة

    يشكل أمن مضيق باب المندب مسألة أمن قومي بالنسبة لدول إقليمية مثل مصر وإسرائيل ودول الخليج العربية، خصوصا السعودية. وهناك مخاوف من سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران على المضيق. واعترفت مصر في عام 2016 بوجود قوات بحرية لها في باب المندب "لوقف إمدادات الحوثيين بالسلاح والمواد اللوجستية".ا

  • Somalischer Pirat Somalia (picture alliance/AP Photo/F.Abdi Warsameh)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    القراصنة الصوماليون

    قبل تهديد الحوثيين لأمن باب المندب كان هناك القراصنة الصوماليون، الذين ظهروا بقوة عام 2008، حيث بدأوا في مهاجمة السفن العملاقة في منطقة القرن الإفريقي مهددين الملاحة في باب المندب. غير أن التدخل الدولي جعل القرصنة تتراجع تماما منذ عام 2012.

  • Supertanker von Piraten entführt (AP)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية مزدوجة لدول الخليج

    لا شك أن الاقتصاد العالمي يتأثر بأمن المضيق لكن بالنسبة لدول الخليج العربية فإن أمن باب المندب أهميته مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأميركية، ومن ناحية أخرى فإن تهديد أمنه الآن يأتي من الحوثيين المدعومين إيرانيا. وعندما هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين أعلنت السعودية (الأربعاء 25/7/2018) وقفا مؤقتا لمرور نفطها في باب المندب. وارتفعت أسعار النفط عالميا.

    الكاتب: صلاح شرارة


 

مختارات

ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

قادت المستشار الألمانية انغلا ميركل الحزب الديمقراطي المسيحي طيلة 18 عاما. وفي فترة ولايتها على الحزب لم يبقى أي أثر لرئاسة السياسي المخضرم للحزب الراحل هيلموت كول الذي قاد الحزب لعقود. لكن ميركل تسلم الآن القيادة وترحل. (05.12.2018)  

باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

أعلنت السعودية، أكبر مصدر للبترول في العالم "وقفا مؤقتا" لعبور صادراتها البترولية من مضيق باب المندب بعدما هاجم الحوثيون في اليمن ناقلتي بترول. وتظهر من جديد أهمية أمن باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. (26.07.2018)  

مواضيع ذات صلة

MSC 2018 | Omid Nouripour

سياسي ألماني لـDW: على ماس تبليغ الإيرانيين رسالتين 06.06.2019

بعد الإعلان المفاجئ عن زيارة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس لطهران بعد أيام في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي، طلب مختص بالشؤون الخارجية في حزب الخضر إيصال رسالتين للمسؤولين في طهران. ما فحواهما؟

Bundespressekonferenz Stichtag zum Iran-Abkommen Menschenrechte Omid Nouripour

أوميد نوريبور: الاندماج في المجتمع الألماني يحتاج لقواعد واضحة! 04.12.2018

تحملت ألمانيا باستقبالها آلاف اللاجئين الفارين من الحروب عبئا كبيرا وهي تبذل الجهود لينجح اندماج هؤلاء الناس في المجتمع، كما يقول أومنيد نوريبور، المتحدث باسم حزب الخضر. مضيفا أن العنف وعدم التسامح غير مقبولان.

Syrien Aleppo Zerstörung und Ruinen

ألمانيا وإعادة إعمار سوريا ـ لا مشاركة دون عملية سياسية 21.12.2018

إعادة إعمار سوريا ستكلف مئات المليارات، والأسد وحلفاؤه لا يريدون تحمل التكاليف لوحدهم. الرئيس الروسي يطالب الغرب، وتحديدا ألمانيا، بالمشاركة في إعادة الإعمار. مسؤولون ألمان يردون: لا مشاركة دون عملية سياسية تنهي الحرب.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  