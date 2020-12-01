ألمانيا: سيارة تداهم منطقة مشاة ومقتل شخصين

قالت الشرطة الثلاثاء (الأول من كانون الثاني/ ديسمبر 2020) إنها اعتقلت سائق السيارة التي صدمت عدداً من المشاة في قلب مدينة ترير الألمانية. وأوضحت الشرطة أن السائق يبلغ من العمر 51 عاماً ويعيش في منطقة ترير-زاربورغ.

وكانت سيارة داهمت منطقة المشاة في مدينة ترير، ما تسبب في مقتل شخصين ووقوع العديد من الإصابات، حسبما صرح متحدث باسم الشرطة المحلية.

وأضاف المتحدث أن خلفية الحادثة لا تزال غير واضحة، وقال: "لدينا في منطقة المشاة العديد من المصابين الذين داهمتهم سيارة، وقد تم إيقاف السيارة والقبض على سائقها". وناشدت الشرطة السكان تجنب منطقة الحادث.

وهرع فولفرام لايبه، رئيس بلدية ترير، إلى مكان الحادث، وصرح لقناة (إس دبليو آر) المحلية: "تأكدنا من مقتل شخصين وإصابة ما يصل إلى 15، بعضهم بجروح بالغة الخطورة".

كما نقلت صحيفة "تريرشه فولكسفرويند" المحلية عن شاهد عيان قوله إن سيارة من طراز رينج روفر ذات رمادي داكن كانت تسير بسرعة عالية، وإن الناس كانوا يتطايرون في الهواء.

وعقب الحادث أغلقت الشرطة مناطق في مركز المدينة وظهرت سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء بكثافة في المكان، وتحديداً بالقرب من بوابة "بورتا نيغرا" الشهيرة بالمدينة. كما ومن المنتظر أن تعلن الشرطة عن آخر التطورات خلال مؤتمر صحفي قريبا.

ا.ف/ ع.غ (رويترز، د.ب.أ)