ألمانيا - سقوط عدد من القتلى والجرحى طعنا في هجوم في زولينغن

أعلنت الشرطة الألمانية أن أشخاصا قتلوا وأصيب آخرون في هجوم خلال احتفالات بتأسيس مدينة زولينغن في غربي ألمانيا. وقالت مصادر بالشرطة إنه من المرجح أن يكون قد تم استخدام سكينا في الهجوم.

لقي عدة أشخاص مصرعهم، مساء الجمعة (23 أغسطس/آب 2024)، عندما طعن رجل المارة عشوائيا خلال مهرجان في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا، وفق ما أعلنت الشرطة. ووقع الحادث في حوالي الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت غرينتش). وقال شهود إن الجاني لا يزال طليقا.

ثلاثة قتلى وستة مصابين

وبحسب المعلومات الأولية، فقد قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون بجروح تتراوح بين خطيرة جدا إلى خطيرة. وينشغل العشرات من عمال الإنقاذ حاليا بإنعاش المصابين من قبل المهاجم بالسكين.

فيما أفادت صحيفة "زولينغر تاغيبلات" المحلية، في مقابلة لها مع أحد المنظمين على منصة المهرجان أن طواقم الإسعاف تناضل لإنقاذ حياة تسعة أشخاص. وقالت دوائر بالشرطة إن المنفذ طعن ضحاياه بالسكين في الرقبة، ولهذا السبب يصنف المحققون الجريمة على أنها هجوم إرهابي ولم تعد مجرد عملية طعن عشوائي.

وأعلنت الشرطة حالة إنذار كبرى وإطلاق نار. وتم إلغاء مهرجان المدينة بعد الجريمة وحلقت مروحية تابعة للشرطة فوق المنطقة المطوقة. وقدمت تعزيزات للشرطة من جميع أنحاء ولاية شمال الراين وستفاليا باتجاه زولينغن، وتم إغلاق تقاطعات الطرق وطُلب من السكان البقاء في منازلهم.

طواقم الإسعاف في مكان وقوع الهجوم في زولينغن (23/8/2024) صورة من: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

الحديث حول مظهر الجاني

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، التي تقع زولينغن ضمن أراضيها، إن الجاني تمكن من الفرار وسط حالة الارتباك والذعر التي انتشرت في البداية بعد الجريمة. وأضاف أن الضحايا هم من زوار المهرجان وأنه يجري حاليا (في الساعات الأولى من صباح السبت) جمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة وأن القتلى لا يزالون في مسرح الجريمة ولم يتم التعرف عليهم بعد.

ونقل موقع "فوكوس" الألماني عن متحدث الشرطة قوله عن الجاني: "ليس لدينا حاليا أي إشارة إلى مكان وجوده". وأضاف أنه لا توجد معلومات موثوقة حول مظهر المشتبه به الهارب.

وكانت صحيفة "بيلد" قد ذكرت مباشرة بعد وقوع الهجوم أنه "بحسب إفادات الشهود"، فإن "الجاني هو رجل ذو مظهر عربي...".

وزير الداخلية يصل لموقع الهجوم

وأعرب عمدة مدينة زولينغن تيم كورتسباخ عن صدمته في أعقاب الهجوم وكتب على صفحة المدينة على موقع فيسبوك "الليلة، كلنا في زولينغن نشعر بالصدمة والفزع والحزن الشديد". وقال "أردنا جميعا أن نحتفل بذكرى تأسيس مدينتنا والآن نشعر بالحزن على القتلى والمصابين". وكتب "أصلي من أجل كل الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة". كما أعرب عن تعاطفه مع أولئك الذين شهدوا الهجوم، قبل أن يشكر خدمات الطوارئ والشرطة على خدماتها.

هذا، ووصل وزير الداخلية بولاية شمال الراين وستفاليا هربرت رويل إلى مسرح الجريمة وقد حصل على فكرة عن الوضع في الموقع، بحسب ما ذكر مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووقع الهجوم في "فونهوف"، وهو سوق في وسط المدينة حيث تمت إقامة مسرح لتقديم عروض موسيقية. وكان آلاف الأشخاص يغادورن المنطقة، بعدما طلبت السلطات من السكان التزام الهدوء والعودة إلى منازلهم، حسبما ذكرت صحيفة "زولينجر تاغيبلات" المحلية. وتم تعليق المهرجان بشكل مؤقت وسمع صوت صفارات الإنذار حول وسط المدينة كما حلقت مروحيات فوق المنطقة.

وبدأ "مهرجان التنوع"، يوم الجمعة لإحياء الذكرى الـ650 لتأسيس مدينة زولينغن وكان من المقرر أن يستمر حتى يوم غد الأحد. وكان من المقرر أن يكون وسط المدينة منطقة مهرجان واسعة، وفقا للملصقات قبيل الحدث، حيث كان من المنتظر تقديم عروض موسيقية وملاهي وألعاب بهلوانية وعرض فنون وحرف يدوية ووسائل ترفيه للأطفال وغيرها. وكان من المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 80 ألف زائر خلال ثلاثة أيام.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)