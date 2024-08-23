ألمانيا - سقوط عدد من القتلى والجرحى طعنا في هجوم في زولنغن

أعلنت الشرطة الألمانية أن أشخاصا قتلوا وأصيب آخرون في هجوم خلال احتفالات بتأسيس مدينة زولينغن في غربي ألمانيا. وقالت مصادر بالشرطة إنه من المرجح أن يكون قد تم استخدام سكين في الهجوم.

لقي عدة أشخاص مصرعهم، مساء الجمعة (23 أغسطس/آب 2024)، عندما طعن رجل المارة عشوائيا خلال مهرجان في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا، وفق ما أعلنت الشرطة. ووقع الحادث في حوالي الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت غرينتش). وقال شهود إن الجاني لا يزال طليقا.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون بجروح تتراوح بين خطيرة جدا إلى خطيرة،إضافات لإصابات أخرى أقل خطورة. وينشغل العشرات من عمال الإنقاذ حاليا بإنعاش المصابين من قبل المهاجم بالسكين.

فيما أفادت صحيفة "زولينغر تاغيبلات" المحلية، في مقابلة لها مع أحد المنظمين على منصة المهرجان أن طواقم الإسعاف تناضل لإنقاذ حياة تسعة أشخاص.

وأعلنت الشرطة حالة إنذار كبرى وإطلاق نار. وتم إلغاء مهرجان المدينة بعد الجريمة وحلقت مروحية تابعة للشرطة فوق المنطقة المطوقة. وقدمت تعزيزات للشرطة من جميع أنحاء ولاية شمال الراين وستفاليا باتجاه زولينغن، وتم إغلاق تقاطعات الطرق وطُلب من السكان البقاء في منازلهم.

وتحتفل مدينة زولينغن في ولاية شمال الراين وستفاليا بعيد تأسيس مدينتها الـ 650 في نهاية هذا الأسبوع من خلال "مهرجان التنوع". ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 80 ألف زائر خلال ثلاثة أيام.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)