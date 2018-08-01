 ألمانيا.. سطعت الشمس فانحسر النهر فظهرت الذخائر | عالم المنوعات | DW | 02.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

ألمانيا.. سطعت الشمس فانحسر النهر فظهرت الذخائر

موجة الحر التي ضربت ألمانيا لم يسلم منها البشر والحجر والشجر، ووصل تأثيرها إلى الأنهار التي انحسرت مياهها. انخفاض منسوب نهر الإلبه في ولاية سكسونيا أنهالت أدى إلى ظهور أشياء خطيرة تعود إلى ما قبل منتصف القرن المنصرم.

Deutschland Niedrigwasser legt Weltkriegsmunition frei - zahlreiche Funde (picture-alliance/dpa/K.D. Gabbert)

أدى تراجع منسوب مياه نهر إلبه في ألمانيا بشكل هائل لظهور متزايد لبقايا ذخيرة تعود للحرب العالمية الثانية حيث ذكر قطاع الدعم الفني التابع لشرطة ولاية سكسونيا أنهالت أنه تم العثور الأسبوع الماضي وحده في خمسة مواضع على قنابل يدوية وألغام وأجسام متفجرة أخرى. وقالت الشرطة اليوم الخميس (الثاني من أغسطس/آب) إن عدد الحالات التي كشف فيها عن بقايا ذخيرة في نهر إلبه بلغت هذا العام حتى الآن 21 حالة. كما ذكرت الشرطة أنه عثر أيضا في ولاية سكسونيا على كميات أكبر من هذه الذخيرة.

مختارات

قد يكون النوم خلال أيام الصيف الحارة مهمة مستحيلة، فتجد نفسك في بحث دائم عن وسائل لتعديل الحرارة والحصول على بعض النسمات الباردة، بما في ذلك استخدام المروحة في الليل. ولكن هل من الصحي النوم أمام المروحة؟ (28.07.2018)

عثر علماء آثار من ألمانيا في نهر الراين بالقرب من مدينة ماينز الألمانية على اكتشاف يُفترض أنه تعود للإنسان البدائي. ويبلغ عمر الاكتشاف أكثر من 9 مليون سنة. (20.10.2017)

وغالباً ما تكتشف هذه الذخيرة من قبل مارين صدفة بعد انحسار المياه عنها حسبما أوضحت جريت ميركر، المتحدثة باسم قطاع الدعم الفني لشركة سكسونيا أنهالت، مضيفة أن هناك أشخاصاً يستغلون تدني منسوب المياه للبحث بشكل متعمد في نهر إلبه عن أجسام متفجرة "وهذا أمر محظور وخطير". وحذرت المتحدثة من لمس هذه الأجسام بأي حال من الأحوال ونصحت بإبلاغ السلطات فوراً.

وأوضحت المتحدثة أنه من الممكن لهذه الذخيرة أن تظل محتفظة بخطورتها حتى بعد عقود من إلقائها في المياه. ومن الممكن حسب المتحدثة أن تتراكم رواسب فوق أجسام متفجرة وتكون قشرة صدئة تخفي داخلها مكوناً خطيراً مشيرة إلى أن الغلاف المعدني الداخلي لهذه الذخيرة يتآكل في كثير من الأحيان بسبب الصدأ الذي يعلوها "لذلك فإن الذخيرة القديمة خطيرة دائماً".

وقالت الشرطة إن من بين ما تم العثور عليه هو قنابل مضادة للدروع وقنابل تطلق باستخدام البنادق وقنابل يدوية بالإضافة إلى أجزاء ذخيرة خاصة بالمشاة. وكثيراً ما كان جنود بالجيش الألماني يتخلصون من بقايا ذخيرة بإلقائها في النهر في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويشار إلى أن مياه نهر إلبه تناقصت كثيراً بسبب موجة الجفاف الحادة الحالية. ويرتفع منسوب نهر إلبه حالياً بضعة سنتمترات قليلة فوق أدنى مستوى تاريخي للنهر.

خ.س/ع.ش (د ب أ)

  • Deutschland Waldbrände in Potsdam (picture-alliance/Geisler-Fotopress/S. Gabsch)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    في مدينة بوتسدام (ولاية براندنبورغ) اشتعلت النيران قرب الطريق السريع، وانتشرت النيران بسرعة وأتت على 90 هكتار من غابات الصنوبر الجافة. وخلال عملية إطفاء النيران تم العثور على ذخيرة من الحرب العالمية الثانية. وأقامت الشرطة حاجزا في محيط حوالي ألف متر بعد حدوث عدة انفجارات. لكن الوضع بقي تحت السيطرة.

  • BG Sommerhitze | AKW Brokdorf (picture-alliance/dpa/A. Warmuth)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    تواصل ارتفاع درجات الحرارة تسبب في إبطاء عمل محطات إنتاج الطاقة. فبسبب دفئ مياه الأنهار لا تستطيع أجهزة التبريد في تلك المحطات مقاومة المياه الساخنة. كما أن محطة الطاقة النووية في مدينة "بروكدورف" (ولاية شلسفيغ هولشتاين) تأثر أداؤها بدرجات الحرارة.

  • BG Sommerhitze | Trockenheit am Rhein (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    تراجعت مستويات المياه في مختلف الأنهار الألمانية بشكل كبير. ففي جنوب مدينة كوبلنز لا يسمح لسفن الشحن إلا بحمل ما بين 50 إلى 60 بالمائة كحد أقصى من الحمولة. لكن الوضع أحسن في الخط الذي يربط بين كولونيا وبحر الشمال. أما في نهر "إلبه" بين ماغدبورغ وهامبورغ فالسفن ملزمة بالسفر دون حمولة.

  • BG Sommerhitze | Photovoltaikanlage mit Solarmodulen (picture-alliance/Klaus Ohlenschläger)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    تنتج وحدات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل الألمانية إلى ما يصل ثلث إنتاج الكهرباء الألماني خلال فترة منتصف النهار. غير أن الطاقة الشمسية لا تمثل سوى خمسة بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي. وحتى وحدات إنتاج الطاقة الشمسية يمكن أن تتأثر بالحرارة المفرطة ويتراجع إنتاجها.

  • BG Sommerhitze | Pistazieneis (picture-alliance/dpa/A. Heinl)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    يتزايد إقبال الألمان كبارا وصغاراً خلال فصل الصيف على شراء المثلجات بمختلف الأشكال والأذواق. ومن المتوقع أن يشهد استهلاك الألمان من المثلجات رقما قياسيا خلال صيف هذا العام.

  • BG Sommerhitze | Biergarten (picture-alliance/dpa/M. Mülle)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    إضافة إلى المثلجات يقبل الألمان على استهلاك كميات كبيرة من الجعة. وسجلت المبيعات من الجعة الخالصة زيادة بنسبة 2،5 بالمئة. أما الجعة الممزوجة بعصير الليمون وكوكا كولا وغيرها من المشروبات الأخرى فسجلت زيادة بنسبة 19،2 بالمائة.

  • BG Sommerhitze | Schmetterling auf Nahrungssuche (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    تبقى الحشرات من بين أبرز المستفيدين من الحرارة المفرطة خلال فترة الصيف ومن الطقس الحار. وحسب الاتحاد الألماني للحفاظ على الطبيعة إن الطقس الجميل يجعل الكثير من الحشرات تتكاثر ومن بينها الفراشات.

  • Kuhdusche beim Milchbauern (picture-alliance/dpa/F. Hollemann)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    أبقار الحليب ـ كباقي الحيوانات ـ يمكن أن تعاني بسبب حرارة الصيف المفطرة. لكن استخدام تقنيات التبريد تحول الحرارة من نقمة إلى نعمة. فعندما ترتفع الحرارة تخلد الأبقار للراحة ولا يتأثر إنتاجها من الحليب. الكاتب: نوتكر أوبارهويزر/ ع.ع


مختارات

ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

تشهد ألمانيا موجة حرارة مفرطة سجلت أرقاما قياسية في بعض المناطق. وحسب دراسة حديثة فإن احتمال حدوث موجات حرارة مرتفعة تضاعف في السنوات الأخيرة. ورغم بعض التأثيرات السلبية لموجة الحرارة إلا أنها لا تخلو من إيجابيات. (31.07.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

قلق المزارعين الألمان جراء ارتفاع درجات الحرارة  

مواضيع ذات صلة

قلق المزارعين الألمان جراء ارتفاع درجات الحرارة 01.08.2018

أمام استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص، يدق المزارعون ناقوس الخطر من أن تتعرض محاصيلهم الزراعية إلى التلف التام، وهو ما دفع بالعديد من الخبراء للبحث عن وصفات للتعامل مع هذه الظاهرة المثيرة للقلق. المزيد في التقرير التالي.

موجة الحر تعطل حركة الملاحة النهرية 02.08.2018

تسبب ارتفاع درجات الحرارة في ألمانيا إلى تعطل حركة الملاحة النهرية في بعض الأقنية المائية المعروفة. فمنسوب مياه بعض الأنهار مثل الراين والإلبه تراجع بشكل كبير أكثر من المعتاد.

Deutschland Thermometer in Sieversdorf

موجة الحر في ألمانيا... الوجه الآخر للشمس! 26.07.2018

ينتظر الألمان حلول فصل الصيف بفارغ الصبر بسبب قسوة برد الشتاء، لكن ارتفاع درجات الحرارة في ألمانيا جعلت الكثيرين يعانون من تبعات قسوة الشمس الحارقة، والتي تسببت في أضرار كثيرة للإنسان والحيوان وحتى الطبيعة.

Themenbild Facebook

 