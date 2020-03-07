 ألمانيا: سرقة ″غريبة من نوعها″ داخل محل تجاري | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.03.2020

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منوعات

ألمانيا: سرقة "غريبة من نوعها" داخل محل تجاري

في سرقة وصفتها أكثر من وسيلة إعلامية ألمانية بأنها "غريبة" من نوعها، سرقت سيدة حوالي 140 من ألواح الشكولاتة. وألقي القبض على السيدة، التي لا يُعرف بعد سبب سرقتها لهذه الكمية الكبيرة من الشوكولاتة.

غالباً ما يسرق اللصوص عدة أشياء ثمينة، إلاّ أن السيدة شذت عن القاعدة!

وصفت بعض وسائل الإعلام الألمانية هذا النوع من السرقة بأنها "غريبة" من نوعها.

غالباً ما يسرق اللصوص عدة أشياء ثمينة تُقدر قيمتها المالية بالملايين، إذ يضع اللصوص خطة مُحكمة من أجل تحقيق هدفهم، والذي يُراعي عدة عناصر من بينها: الزمان والمكان وطبيعة البضاعة المسروقة والأهم من كل ذلك قيمتها.

مختارات

الخوف من فيروس كورونا، ونقص سوائل التعقيم والكمامات في الصيدليات والمتاجر، دفع البعض لمحاولة الحصول عليها بأي طريقة. مستشفيات ألمانية سجلت وقائع سرقة غير معتادة. (03.03.2020)

بيد أن سيدة ألمانية ضربت كل هذه الأشياء بعرض الحائط، وقررت القيام بسرقة وصفتها بعض الصحف الألمانية بأنها "غريبة من نوعها"، ففي مدينة هامبورغ سرقت امرأة ألمانية (41 عاماً) حوالي 140 من ألواح الشكولاتة دفعة واحدة، في واحد من المحلات التجارية الكبيرة في البلاد.

وأشارت صحيفة "شتوتغارته تسايتونغ" أن السارقة، استعانت بعربة التسوق بهدف تسهيل مهمتها في سرقة ألواح الشكولاتة، حيث أخذت في وضعها داخل العربة الواحدة تلو الأخرى، واتجهت بعد ذلك خارج المحل وكأنها لم تفعل أي شيء.

وتابع نفس المصدر أنه تم اكتشاف أمر اللصة بعد خروجها من المحل بعد وقت قصير للغاية. وأضاف أنه تم توقيف المرأة واستدعاء الشرطة إلى عين المكان.

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن قيمة ألواح الشوكلاته المسروقة تُقدر بحوالي 200 يورو. وأردف نقلاً عن متحدث باسم شرطة مدينة هامبورغ، إنه لا يعرف سبب سرقة المرأة لهذه الكمية الكبيرة من ألواح الشكولاتة. وتوجد المرأة الآن رهن الاعتقال الاحتياطي، حسب ما أورد نفس المصدر الألماني.

ر.م/خ.س

  • Painting in Hotel Sacher in Vienna (picture-alliance/dpa/R. Hackenberg)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    تعد سرقة التحف الفنية من أكبر المشاكل التي تواجه الفنادق الفخمة. فوفقاً لاستطلاع أجراه موقع السفر (ولينيس هيفن)، هناك 34 في المائة من استطلاعات الرأي التي شملت فنادق من درجة (خمس نجوم) اشتكت من سرقة اللوحات الفنية منها. وكلما كان الفندق رخيصاً، انخفضت نسبة السرقات فيه كما يبدو. فلوحة فنية زيتية في جناح فاخر أكثر أهمية من صورة ورقية في غرفة بفندق نجمتين.

  • Hotel bed with blanket (picture-alliance/PhotoAlto/F. Cirou)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    هل حقيبتك كبيرة بما يكفي لتهريب أغطية سرير؟ أظهرت نتيجة 50 في المائة من ضمن ألف فندق شملته الدراسة اختفاء الأغطية من الغرف، في حين أن لصوص الوسائد بلغوا 13 في المائة. ومن المثير للانتباه أن هذه الأشياء تُسرق من الفنادق الفخمة أكثر من الفنادق المعتدلة أو الرخيصة.

  • A hand on a TV remote, screen in the background (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    جميع غرف الفنادق تقريباً مجهزة بتلفزيونات – إلى أن يتسلل بها الضيوف بهدوء من الباب. سرقة التلفزيونات من المشكلات المنتشرة في الفنادق الكبيرة. أفادت خمسة في المائة من الفنادق التي شملتها الدراسة عن اختفاء أجهزة التلفزيون، على الرغم من أن إزالتها ليست بالأمر السهل، وغالباً ما تعني خوض كومة من الكابلات وفصلها عن الجدار، ما يؤكد أن اللصوص قد أحضروا معهم المعدات اللازمة لذلك.

  • Hotel bed (picture-alliance/Arcaid/J. Balston)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    إذا كنت تعتقد أن من الصعب الخروج من الفندق مع الأغطية أو التلفزيون، ماذا عن الفراش؟ المثير للدهشة أن بعض أصحاب الفنادق أفادوا بأن اللصوص نقلوها ببساطة عن طريق المصعد إلى مرآب السيارات في منتصف الليل. وقد فقدت خمسة في المائة من فنادق الخمس نجوم مراتب الأسرّة. وقد تكون بعض المراتب في الفنادق الفخمة باهظة الثمن.

  • Piano in a hotel (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    من أكثر السرقات الصادمة التي أبلغ عنها حدثت في فندق إيطالي. حيث اختفى البيانو في صالة فندق فخم فجأة. وكان ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية قد أخرجوها ببساطة من الفندق ومن ثم إلى الشارع - ولم يشاهدوا أبداً بعد ذلك. لحسن الحظ، كانت تلك الحادثة الوحيدة التي سجلت لسرقة بيانو. أنتيه بيندر/ ريم ضوا


مختارات

خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

من المفترض عليك أن تغادر غرفة الفندق وتتركها كما وجدتها. غير أن بعض الحقائب عند المغادرة قد تكون أثقل مما كانت عليه عند وصول الضيوف إلى الفندق، كما لم يُسدد ثمن جميع الهدايا التذكارية التي أُخذت. (25.08.2017)  

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