ألمانيا.. سحب تصريح "منع الترحيل" ممن يعيق عملية ترحيله

قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم الجمعة (الأول من شباط/فبراير) إن وزارة الداخلية الاتحادية تسعى من خلال قرار جديد إلى منع تجديد تصاريح منع الترحيل "دولدونغ" لطالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم الملزمين بالرحيل في حال أعاقوا عمليات ترحيلهم أو لم يتعاونوا مع السلطات.

وذكرت الصحيفة أن القرار الجديد الذي جاء تحت اسم "قانون ثانٍ لتحسين تطبيق الالتزام بمغادرة البلاد"، ينص على أن "من يعيق عملية ترحيله، مثلاً عندما يخدع السلطات فيما يتعلق بهويته وجنسيته، أو عندما لا يتعاون بشكل كافٍ لتأمين بدائل لجواز سفره، لا يُسمح له مستقبلاً أن يحصل على تصريح منع الترحيل (دولدونغ)".

وشدّد مشروع القرار - بحسب الصحيفة- على أن قرار المغادرة الملزم بالتنفيذ يلغي تصريح "منع الترحيل" الممنوح سابقاً.

ووفقاً لمشروع القانون فإن من يتلقى قرار الرحيل ملزم التنفيذ سيُحرم من دورات الاندماج والعروض الأخرى، والتي تؤدي إلى الحصول على الإقامة فيما بعد.

م.ع.ح/ د.ص (ك ن أ – د ب أ)