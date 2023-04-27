ألمانيا: سجن "ناشطة مناخية" ألصقت نفسها بلوحة فنية

قضت محكمة محلية في برلين الأربعاء (26 نيسان/أبريل 2023) بسجن ناشطة مناخية تبلغ من العمر 24 عاماً ألصقت نفسها بوحة فنية في برلين. وقالت المحكمة أن الناشطة تمسكت بالإطار الخشبي للوحة المسماة "الباقي على متن الرحلة إلى مصر" التي رسمها لوكاس كراناخ الأكبر عام 1504، مذنبة بإلحاق أضرار جنائية بالممتلكات.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إن هذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها على متظاهر مرتبط بجماعة "لاست جنيريشن" (الجيل الأخير) بالسجن في برلين لم يتضمن أي فترة إطلاق سراح مشروط.

وقالت القاضية سوزان وورتمان في حكمها إن أي نوع من الحكم مع وقف التنفيذ غير وارد لأن المتهمة تصرفت بشكل غير معقول ومن المرجح أن تستمر في المشاركة في أنشطة مماثلة.

وقال محامي الدفاع عن الناشطة إن الإطار الخشبي لم يكن عملا فنيا وتم شراؤه عام 1952 وليس له قيمة. واستأنف الحكم على الفور.

والاثنين الماضي انتقدت الحكومة الألمانية الاحتجاجات المتزايدة من جانب مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ في العاصمة الألمانية برلين. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت: "بالطبع نحن لا ندعم مثل هذه الأشكال من الاحتجاجات"، مؤكداً أن الحكومة الحالية بذلت من أجل حماية المناخ أكثر من أي حكومة قبلها. في الوقت نفسه، قال هيبشترايت إن هناك فرصاً للتعبير عن الانتقادات في النظام الديمقراطي البرلماني: "أما مثل هذه الاضطرابات الكبيرة في النظام العام، فإنني أشك فيما إذا كانت تخدم الغرض".

خ.س/أ.ف (د ب أ)