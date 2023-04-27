 ألمانيا: سجن "ناشطة مناخية" ألصقت نفسها بلوحة فنية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.04.2023

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ألمانيا: سجن "ناشطة مناخية" ألصقت نفسها بلوحة فنية

حُكم على ناشطة مناخية ألصقت نفسها بالغراء بلوحة شهيرة في متحف للفنون في برلين العام الماضي بالسجن لمدة أربعة أشهر دون إمكانية إطلاق سراحها بشكل مشروط.

تشويه لوحة فنية بحساء البطاطا في متحف بألمانيا بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر 2022

صورة من الأرشيف لنشطاء حماية المناخ يشوهون لوحة فنية في ألمانيا

قضت محكمة محلية في برلين الأربعاء (26 نيسان/أبريل 2023) بسجن ناشطة مناخية تبلغ من العمر 24 عاماً ألصقت نفسها بوحة فنية في برلين. وقالت المحكمة أن الناشطة تمسكت بالإطار الخشبي للوحة المسماة "الباقي على متن الرحلة إلى مصر" التي رسمها لوكاس كراناخ الأكبر عام 1504، مذنبة بإلحاق أضرار جنائية بالممتلكات.

مختارات

تغلق ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية اليوم السبت لتنهي برنامجا استمر ستة عقود وأثار واحدة من أقوى حركات الاحتجاج في أوروبا، لكنه حصل على مهلة قصيرة بسبب حرب أوكرانيا.

ثمار تُعد غذاء خارقاً ومفيداً للبشر، لكنها سيئة للبيئة؟ زراعة الأفوكادو والتوت الأزرق تستهلك كميات كبيرة من المياه وتتسبّب في انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون، لأنها تُنقل عادة إلى ألمانيا من قارّات أخرى.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إن هذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها على متظاهر مرتبط بجماعة "لاست جنيريشن" (الجيل الأخير) بالسجن في برلين لم يتضمن أي فترة إطلاق سراح مشروط.

وقالت القاضية سوزان وورتمان في حكمها إن أي نوع من الحكم مع وقف التنفيذ غير وارد لأن المتهمة تصرفت بشكل غير معقول ومن المرجح أن تستمر في المشاركة في أنشطة مماثلة.

وقال محامي الدفاع عن الناشطة إن الإطار الخشبي لم يكن عملا فنيا وتم شراؤه عام 1952 وليس له قيمة. واستأنف الحكم على الفور.

والاثنين الماضي انتقدت الحكومة الألمانية الاحتجاجات المتزايدة من جانب مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ في العاصمة الألمانية برلين. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت: "بالطبع نحن لا ندعم مثل هذه الأشكال من الاحتجاجات"، مؤكداً أن الحكومة الحالية بذلت من أجل حماية المناخ أكثر من أي حكومة قبلها. في الوقت نفسه، قال هيبشترايت إن هناك فرصاً للتعبير عن الانتقادات في النظام الديمقراطي البرلماني: "أما مثل هذه الاضطرابات الكبيرة في النظام العام، فإنني أشك فيما إذا كانت تخدم الغرض".

خ.س/أ.ف (د ب أ)

  • Eine Person mit Handschuhen steht vor einem aufgeschlagenen alten Manuskript

    في شنقيط الموريتانية.. كنوز ثمينة تحت رحمة المناخ وكثبان الصحراء

    الورق وورق الصمغ أو الجلد

    المخطوطات القديمة تشمل مجالات الشعر والرياضيات وعلوم الشريعة الإسلامية والقرآن. وعلى غرار "كبسولة الزمن" هي تضم الثقافة والتطور في حقبتها. وغالبية المخطوطات هي من الورق أو ورق الرق، لكن بعض النصوص مكتوبة على جلد الغنم. والمداد يتكون من مزيج من الفحم والصمغ العربي.

  • Mauretanien, Chinguetti: Ein alter Mann sitzt auf dem Boden vor einem Regal voller Kartons mit Dokumenten, vor ihm liegen alte Schriften, in denen er blättert

    في شنقيط الموريتانية.. كنوز ثمينة تحت رحمة المناخ وكثبان الصحراء

    عائلات "تحتفظ بذاكرة العالم"

    عائلات محلية جمعت منذ أجيال الآلاف من المخطوطات. عائلة سيف الإسلام الأحمد محمود تملك واحدة من المكتبات الـ 13 في شنقيط. وخمس من تلك المكتبات مفتوحة أمام العموم؛ "نحن نحتفظ بذاكرة العالم التي مرت حينها من هذا الطريق"، كما قال أحمد محمود لوكالة الأنباء الفرنسية.

  • Abdullah Habbot holt eine Box mit Schriften aus einem Archivschrank

    في شنقيط الموريتانية.. كنوز ثمينة تحت رحمة المناخ وكثبان الصحراء

    مخطوطات من مسافرين وحجاج

    مكتبة أخرى تعود لملكية عائلة عبد الله حبوط. وقد جمعت نحو 1400 من المخطوطات عبر الأجيال، كما يقول. وبعضها خلال رحلة الحج إلى مكة أو مواقع أخرى. وبعضها حصل عليه أجداده من مسافرين توقفوا في المدينة وسط الصحراء.

  • Überblick über die mauretanische Stadt Chinguetti

    في شنقيط الموريتانية.. كنوز ثمينة تحت رحمة المناخ وكثبان الصحراء

    شنقيط مركز الدين والتجارة

    وأن تنشأ في المدينة بعض أهم مكتبات العصور الوسطى في غرب إفريقيا، فهذا له علاقة بموقع المدينة: ففي شنقيط كانت تلتقي أهم طرق التجارة التي تربط الشواطئ الغربية لإفريقيا مع مكة، مركز العالم الإسلامي. وعبر قرون من الزمن كان هنا موقع تجمع الحجاج إلى مكة من المغرب العربي.

  • Blick in eine Gasse in Chinguetti

    في شنقيط الموريتانية.. كنوز ثمينة تحت رحمة المناخ وكثبان الصحراء

    تراجع عدد السكان

    واليوم يعيش حوالي أربعة أو خمسة آلاف شخص في البيوت المكونة من الطين والحجر. وكان عدد سكان المدينة يفوق هذا العدد بأربع مرات في القرن الرابع عشر أثناء فترة ازدهار شنقيط. وتراجع عدد سكان المدينة زاد في حدته في السبعينات مع احتدام النزاع حول الصحراء الغربية مع المغرب.

  • Blick auf die versandete Abeir-Moschee in Chinguetti

    في شنقيط الموريتانية.. كنوز ثمينة تحت رحمة المناخ وكثبان الصحراء

    خطر يهدد المدينة والتراث

    واليوم تواجه الأرشيفات القديمة الخطر: فتغير المناخ يتسبب في الشتاء في فيضانات مفاجئة تهدد المباني والوثائق الموجدة فيها. وفي آن واحد تزحف الصحراء والمباني تغرق في الرمال ـ على غرار هذا المسجد.

  • Ahmed Mahmoud sitzt an einem Tisch in der Bibliothek seiner Familie in Chinguetti

    في شنقيط الموريتانية.. كنوز ثمينة تحت رحمة المناخ وكثبان الصحراء

    "كيف سيكون العالم بدون شعر؟"

    سيف الإسلام الأحمد محمود يخشى على المقتنيات التاريخية لعائلته: " إذا سقطت المكتبات فإن الذكريات القديمة ستمحى" ، ويضيف قائلا:" كيف سيكون العالم بدون شعر؟". إعداد: فيليب بول (م.م)