 ألمانيا ستستمر بإرجاع اللاجئين من الحدود إلى اليونان | أخبار | DW | 15.08.2019

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أخبار

ألمانيا ستستمر بإرجاع اللاجئين من الحدود إلى اليونان

بعد أن طالبت محكمة ألمانية السلطات بإعادة لاجئ تم ترحيله من على الحدود إلى اليونان، أكدت الحكومة الألمانية أنها ستستمر بإرجاع اللاجئين القادمين من اليونان من على الحدود مباشرة، مشيرة أن ما تقوم به "قانوني".

Symbolbild Flüchtlinge Polizei Kontrolle Abschiebung (picture-alliance/dpa/M. Becker)

صورة من الأرشيف

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها ستستمر بإرجاع اللاجئين القادمين من اليونان من على الحدود مباشرة. وقالت متحدثة باسم الوزارة يوم الأربعاء (14 آب/أغسطس 2019) في برلين: "الشرطة الاتحادية ستستمر كما جاء في الاتفاق (مع اليونان)"، مشيرة إلى أن الاتفاق "قانوني".

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ويأتي هذا التأكيد، بعد أن طالبت المحكمة الإدارية في مدينة ميونخ السلطات باستعادة لاجئ تم إرجاعه من الحدود مباشرة إلى اليونان. وذكرت أن قرار إدارة الشرطة الاتحادية يمثل تدخلا في الحقوق الشخصية، و"قد يتعين اعتباره مخالفاً للقانون".
وكانت إدارة الشرطة الاتحادية في ميونخ رفضت دخول لاجئ أفغاني إلى ألمانيا بعدما عبر الحدود النمساوية على متن قطار في أيار/مايو الماضي، وأعادته إلى اليونان على متن طائرة، وذلك بعدما تبين عبر سجل بيانات "يوروداك" أنه قدم طلب لجوء سابقا هناك.

وكان وزير الداخلية زيهوفر اتفق مع إسبانيا واليونان في آب/أغسطس عام 2018 على إعادة أي مهاجر يصل إلى ألمانيا إليهما مجدداً في غضون 48 ساعة، إذا كان المهاجر تقدم بطلب لجوء في أي من البلدين. ولم تتمكن ألمانيا من إبرام اتفاقية مماثلة مع إيطاليا.

وتثير الاتفاقيتان مع كل من اليونان وإسبانيا انتقادات واسعة من قبل المنظمات الإنسانية وأحزاب معارضة. فقد طالبت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب اليسار أوله يلبكه بإلغاء الاتفاقيتين "المنافية للقانون" مع اليونان وإسبانيا.
وبحسب بيانات الحكومة الألمانية فقد قامت الشرطة الاتحادية في النصف الأول من العام الجاري بإعادة حوالي 7 آلاف طالب لجوء من على الحدود مباشرة كانوا قادمين عبر دول أوروبية أخرى.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ) – مهاجر نيوز

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