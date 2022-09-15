ألمانيا ستزود أوكرانيا بدفعة أسلحة ليس بينها دبابات قتالية

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت اليوم الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2022) أن بلادها سوف تورد لأوكرانيا راجمتي صواريخ من النوع متعدد الإطلاق من طراز "مارس" و50 عربة مدرعة من طراز "دينغو".
وقالت لامبريشت في مؤتمر صحافي إن "النجاحات التي تمكّنت أوكرانيا من تحقيقها في الأيام الأخيرة، وخصوصا بفضل الأسلحة الألمانية، مشجّعة". وتابعت الوزيرة إن الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف "يظهر مدى أهمية أن نضع سريعا في متناول أوكرانيا تجهيزات عسكرية أخرى".
وأضافت الوزيرة الألمانية اليوم ببرلين في مستهل مؤتمر الجيش الألماني أنه سيتم أيضا توفير 200 صاروخ لراجمتي الصواريخ. يشار إلى أن مختصين عسكريين ومدنيين يتشاورون في مؤتمر الجيش الألماني الذي بدأ اليوم ببرلين، بشأن النهج القادم للقوات الألمانية.
ولا تعتزم ألمانيا في هذه المرحلة تزويد أوكرانيا دبابات قتالية من نوع ليوبارد 2، على الرغم من أن كييف تطالب بإلحاح بتسلّم آليات من هذا النوع.
وتعتمد ألمانيا نظام تسليم دائريا ستتسلّم بموجبه اليونان مدرّعات من نوع ماردر، تطالب كييف أيضا بتسلّمها، على أن تسلّم أثينا أوكرانيا "قريبا جدا"، وفق لامبريشت، مدرّعات أقدم طرازا.
وقالت لامبريشت "من المهم بالنسبة إلي توضيح أن هذه الإمدادات لن تُضعف الجيش الألماني". وتابعت "لا نزال قادرين على الدفاع عن التحالف (الأطلسي) والبلاد، ومن المهم بالنسبة إلي أن يكون بمقدور حلفائنا في الجناح الشرقي الاعتماد على وفائنا بوعودنا".
وتتعرّض حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس منذ أيام، سواء في كييف أو في برلين، لانتقادات لعدم تزويدها أوكرانيا دبابات قتالية قادرة على إحداث فرق في الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية.
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت أن بلادها سوف تورد لأوكرانيا راجمتي صواريخ من النوع متعدد الإطلاق من طراز "مارس" و50 عربة مدرعة من طراز "دينغو".
وتطالب أوكرانيا، وتتسلم بالفعل كميات كبيرة من الأسلحة، من الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين لدعمها في مقاومة القوات المسلحة الروسية التي بدأت غزوا لها في فبراير شباط.
في غضون ذلك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال
حزمة أخرى من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا. وأحجم كيربي خلال مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) عن الإدلاء
بمزيد من التفاصيل.
روسيا تحذر من تجاوز "الخطوط الحمر"
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه إذا قررت الولايات المتحدة تزويد كييف بصواريخ أبعد مدى فإنها ستتجاوز "الخط الأحمر" وتصبح "طرفا في الصراع". وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية إن روسيا "تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيها".
وزودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ متطورة يمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل لثمانين كيلومترا، بينما تحجم حتى الآن عن الإعلان صراحة أنها سترسل صواريخ يتجاوز مداها مثلي هذا المدى. ويقول مسؤولون أمريكيون إن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الصواريخ الأمريكية لضرب الأراضي الروسية.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
ماريوبول قبل الحرب وبعدها
صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
ميناء ماريوبول
صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
"تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي
بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
متنزه داخل المدينة
يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
المتنزه الآن
أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
مسرح مدينة ماريوبول
اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
المسرح بعد قصف المدينة
المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب
في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
الحرب جعلته أطلالا و"خردة"
هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
طرق وشوارع حديثة
هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
ماريوبول كيف أصبحت
الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)
الكاتب: علاء جمعة