ألمانيا ستزود أوكرانيا بدفعة أسلحة ليس بينها دبابات قتالية

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت اليوم الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2022) أن بلادها سوف تورد لأوكرانيا راجمتي صواريخ من النوع متعدد الإطلاق من طراز "مارس" و50 عربة مدرعة من طراز "دينغو".

وقالت لامبريشت في مؤتمر صحافي إن "النجاحات التي تمكّنت أوكرانيا من تحقيقها في الأيام الأخيرة، وخصوصا بفضل الأسلحة الألمانية، مشجّعة". وتابعت الوزيرة إن الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف "يظهر مدى أهمية أن نضع سريعا في متناول أوكرانيا تجهيزات عسكرية أخرى".

وأضافت الوزيرة الألمانية اليوم ببرلين في مستهل مؤتمر الجيش الألماني أنه سيتم أيضا توفير 200 صاروخ لراجمتي الصواريخ. يشار إلى أن مختصين عسكريين ومدنيين يتشاورون في مؤتمر الجيش الألماني الذي بدأ اليوم ببرلين، بشأن النهج القادم للقوات الألمانية.

ولا تعتزم ألمانيا في هذه المرحلة تزويد أوكرانيا دبابات قتالية من نوع ليوبارد 2، على الرغم من أن كييف تطالب بإلحاح بتسلّم آليات من هذا النوع.

وتعتمد ألمانيا نظام تسليم دائريا ستتسلّم بموجبه اليونان مدرّعات من نوع ماردر، تطالب كييف أيضا بتسلّمها، على أن تسلّم أثينا أوكرانيا "قريبا جدا"، وفق لامبريشت، مدرّعات أقدم طرازا.

وقالت لامبريشت "من المهم بالنسبة إلي توضيح أن هذه الإمدادات لن تُضعف الجيش الألماني". وتابعت "لا نزال قادرين على الدفاع عن التحالف (الأطلسي) والبلاد، ومن المهم بالنسبة إلي أن يكون بمقدور حلفائنا في الجناح الشرقي الاعتماد على وفائنا بوعودنا".

وتتعرّض حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس منذ أيام، سواء في كييف أو في برلين، لانتقادات لعدم تزويدها أوكرانيا دبابات قتالية قادرة على إحداث فرق في الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية.

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت أن بلادها سوف تورد لأوكرانيا راجمتي صواريخ من النوع متعدد الإطلاق من طراز "مارس" و50 عربة مدرعة من طراز "دينغو".

وتطالب أوكرانيا، وتتسلم بالفعل كميات كبيرة من الأسلحة، من الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين لدعمها في مقاومة القوات المسلحة الروسية التي بدأت غزوا لها في فبراير شباط.

في غضون ذلك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال

حزمة أخرى من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا. وأحجم كيربي خلال مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) عن الإدلاء

بمزيد من التفاصيل.



روسيا تحذر من تجاوز "الخطوط الحمر"

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه إذا قررت الولايات المتحدة تزويد كييف بصواريخ أبعد مدى فإنها ستتجاوز "الخط الأحمر" وتصبح "طرفا في الصراع". وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية إن روسيا "تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيها".

وزودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ متطورة يمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل لثمانين كيلومترا، بينما تحجم حتى الآن عن الإعلان صراحة أنها سترسل صواريخ يتجاوز مداها مثلي هذا المدى. ويقول مسؤولون أمريكيون إن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الصواريخ الأمريكية لضرب الأراضي الروسية.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)