ألمانيا سترحل دفعة جديدة من اللاجئين المرفوضين إلى أفغانستان

على الرغم من استمرار تردي الوضع الأمني في أفغانستان، تستعد السلطات الألمانية لترحيل دفعة جديدة من طالبي اللجوء المرفوضين إلى العاصمة الأفغانية كابول غدا الثلاثاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018).

وبحسب مجلس اللاجئين في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، فإن هناك إشارات على أن الرحلة ستقلع قبل منتصف ليلة غد من مطار لايبزيغ/هاله شرقي البلاد.

وكان مجموع طالبي اللجوء المرفوضين، الذين رحلتهم السلطات الألمانية إلى أفغانستان منذ كانون أول/ ديسمبر 2016 قد وصل إلى 388 رجلا حتى الآن، وقد جرى ترحيلهم في 17 رحلة ترحيل جماعي.

وتثير هذه الترحيلات الجدل نظرا لاتساع نطاق الحرب في أفغانستان ضد حركة طالبان الإسلامية المتشددة وميليشيات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وحسب بيانات الجيش، فإن الحكومة الأفغانية تسيطر فقط على ما يزيد قليلا عن نصف المناطق في البلاد، فيما لا يزال الصراع دائرا على 30% أخرى.

ص.ش/هـ.د (د ب أ)