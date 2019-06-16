 ألمانيا ستدفع تعويضات إضافية للناجين من الهولوكوست | أخبار | DW | 15.08.2019

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أخبار

ألمانيا ستدفع تعويضات إضافية للناجين من الهولوكوست

أكدت وزارة المالية الألمانية أنها ستدفع تعويضات مالية إضافية للآلاف من الناجين من المحرقة اليهودية "الهولوكوست". وفي حين لم تذكر الوزارة مبلغ التعويضات، إلا أنها قالت إن أكثر من 5000 شخص من المتضررين سيستفيدون منها.

Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem (DW/C. Strack )

رجال دين ألمان في زيارة لمتحف ضحايا الهولوكست "يادفاشيم"، صورة من الأرشيف

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو اليوم الخميس (15 آب/ أغسطس 2019) أن ألمانيا سوف تدفع المزيد من التعويضات للناجين من المحرقة اليهودية (هولوكوست) وذلك بعد ثمانية عقود من بدء الحرب العالمية الثانية.

وقال نتنياهو في مقطع مصور وفي رسالة عبر تويتر: "لقد أبلغتنا الحكومة الألمانية أنها سوف تقدم مبلغا تكميليا لآلاف من الناجين من الهولوكوست: مئات اليوروهات شهريا. وهذا مهم. هؤلاء الأشخاص يستحقون".

مختارات

وتقدم نتنياهو بالشكر للحكومة الألمانية قائلا إن الحكومة الإسرائيلية أيضا رفعت قيمة المساعدات المالية التي تقدمها لضحايا الهولوكست الذين مازالوا على قيد الحياة. 

وهناك ما يقدر بـ220 ألف من ناجين الهولوكوست لايزالون يعيشون في إسرائيل، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية. وتقول وكالة الإحصاء الإسرائيلية إن العدد أقل قليلا، حيث قدرت وجود 212 ألف و300 في نهاية عام 2017، في دراسة نشرت في اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست في 27 كانون الثاني/يناير.

ومن جانبها أكدت الحكومة الألمانية ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ قالت وزارة المالية الألمانية إن أكثر من 5000 شخص من المتضررين سيتلقون من برلين مبالغ إضافية شهريا. وحسب وزارة المالية الألمانية فإن قيمة هذه المبالغ تختلف من شخص إلى آخر؛ فهي تحسب اعتمادا على تعويضات التقاعد التي يتلقاها هؤلاء من ألمانيا.

أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ)

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