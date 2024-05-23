ألمانيا: سانت باولي يعود لدوري الأضواء ويرسل إشارات قوية

بعد غياب دام طويلا عن دوري الأضواء، نجح سانت باولي بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى الألماني عن جدارة. الفريق القادم من مدينة هامبورغ مختلف عن باقي الفرق الآخرى وسيضفي نكهة خاصة على واحد من أفضل الدوريات الأوروبية.

تمكن فريق سانت باولي من الصعود إلى الدوري الألماني لأول مرة منذ موسم 2010-2011. ونجح الفريق الذي يقع مقره في الحي المركزي بمدينة هامبورغ ويحمل نفس اسم الحي -نجح- في إنهاء الموسم مُتصدرا لدوري الدرجة الثانية برصيد (69 نقطة)، بعدما أطاح بفريق فيهن فيسبادن بهدفين مقابل واحد في الجولة الـ 34 والأخيرة من الموسم.

وأصبح فريق سانت باولي معروفا في جميع أنحاء العالم لدعمه القيم اليسارية، حقوق اللاجئين، "مجتمع الميم"، ومكافحة أشكال التمييز المختلفة، والتي تشكل جوهر الفريق ومشجعيه في مدينة هامبورغ.

أما ملعب الفريق "ميليرنتور" والواقع في قلب حي سانت باولي، فإنه يعرض عبارة "لا يوجد شخص غير قانوني"، وهو شعار معروف لحقوق اللاجئين في المجتمع الناطق باللغة الألمانية.

مؤيد لقاعدة "50 + 1" وداعم لوجود المرأة في الإدارة

وتُعتبر إدارة فريق سانت باولي من أشد المؤيدين لقاعدة 50+1، والتي تمنح الأعضاء الأغلبية في السيطرة على النادي (تحرم هذه القاعدة المستثمرين من الاستحواذ على الأندية، وتشير إلى أن النادي يجب أن يمتلك دائما 51 بالمئة من الأسهم).

كما أصبح الفريق القادم من مدينة هامبورغ أول فريق محترف يصوت أعضاؤه لصالح أن تكون نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإدارة واللجان المختلفة لا تقل عن 30 بالمئة.

وتترأس ساندرا شفيدلر مجلس الأمناء في فريق سانت بولي منذ عام 2014. وكانت ساندرا المرأة الوحيدة التي تشغل منصبا من هذا الحجم في الدرجتين الأولى والثانية. إلا أنه في 2022 جرى انتخاب نيكول كومبيس رئيسة لنادي آينتراخت بروانشفايغ (يلعب في دوري الدرجة الثانية).

أنصار سانت باولي يساريون ومتنوعون ثقافيًا

وينتمي أنصار الفريق إلى عناصر مختلفة من المشهد اليساري في هامبورغ، وفي الواقع، في جميع أنحاء العالم. ويمثلون أيضًا روابط ثقافية مختلفة. ويشتهر حي سانت باولي بأنه مركز للثقافات الفرعية البديلة، والتي تجد تمثيلا أيضا بين مُشجعي الفريق.

ويُعد عرض الشعارات ذات الرسائل السياسية سمة عادية في مباريات الفريق، حيث يحق للمشجعين عرض مثل تلك الشعارات والتعبير عن آرائهم.

صراعات هنا وهناك

ويُعتبر فريق سانت باولي أحد أكثر الأندية الألمانية دعما في الخارج، رغم أن الفريق لم يفز بأي لقب كبير طيلة تاريخه المُمتد على مدى 120 عاما. ونظرا للآراء المُتباينة حول بعض المواضيع ضمن الحركة اليسارية في جميع أنحاء العالم، فقد أدى ذلك أيضا إلى نشوب صراعات.

وعلى ضوء الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس، لم يكن البعض راضيا عن الرسائل التي وجهها النادي والعديد من مجموعات المشجعين.

ورغم عدم اتخاذ موقف رسمي مع إسرائيل، فإن النادي ومجموعته المنظمة في ألمانيا أرسلوا رسائل دعم لفريق هابوعيل تل أبيب والعديد من مشجعيه المتضررين من هجمات حماس الإرهابية في السابع من أكتوبر الماضي. وكان هذا الدعم بسبب الصداقة الطويلة بين مجموعتي "الإلتراس" الرئيسيتين للفريقيين "إلتراس" هابوعيل تل أبيب و"إلتراس" سانت باولي.

جماهير سانت باولي فريدة من نوعها، أرشيف. صورة من: Susanne Hübner/IMAGO

وأصدر مسؤول من فريق سانت باولي بيانا دعا فيه البعض إلى إعادة النظر في أسلوب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص الحرب في الشرق الأوسط بعد الهجمات الإرهابية، التي شنتها حماس وأدت إلى مقتل 1200 إسرائيلي.

وجاء في البيان الذي حمل عنوان "الإرهاب ليس مقاومة" أن" بعض الأندية وتصريحاتها تقترب من تجاوز الحدود، وبعضها تجاوز الحدود"، حسب البيان.

من جهة أخرى، استخدم فريق سانت باولي حسابه لزيادة الوعي من أجل حملة لجمع التبرعات للسكان المدنيين في غزة، إذ لقي أكثر من 35.500 فلسطيني مصرعهم في الهجوم الإسرائيلي، وفقا للسلطات الصحية التي تُديرها حماس. لكن بالنسبة للبعض لم تكن خطوة الفريق كافية.

يُذكر أن حركة حماس، هي مجموعة فلسطينية إسلاموية، تُصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

فريق في صعود

ويشرف على تدريب سانت باولي فابيان هورزلر (31 عاما). وتولى المدرب الشاب مهمة تدريب الفريق في نهاية 2022 بعد إقالة المدرب آنذاك تيمو شولتز. وكان سانت بولي مُهددا بالنزول إلى دوري الدرجة الثالثة، لكن فابيان أصلح أوضاع الفريق وقاده إلى المركز الخامس بنهاية الموسم.

فابيان هورزلر خطف الأضواء بقوة. أرشيف. صورة من: Heiko Becker/dpa/picture alliance

ورغم أن بعض أندية "البوندسلغيا" أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات فابيان هورزلر، إلا أن هذا الأخير قرر البقاء مع سانت باولي وتمديد عقده مع الفريق. وربما يُساعد بقاء فابيان في استمرار مارسيل هارتل (هداف الفريق برصيد 17 هدفا) مع الفريق، لاسيما وأنه لم يُمدد بعد عقده مع سانت باولي.

ويدرك سانت باولي صعوبة المنافسة ماليا مع باقي فرق الدوري الألماني لكرة القدم. لكن الفريق القادم من مدينة هامبورغ يأمل أن تساعد العلاقة الوثيقة بين اللاعب مارسيل والمدرب فابيان في بقاء الأول مع الفريق.

وبخلاف مارسيل هارتل، يُتوقع بقاء جميع اللاعبين، الذين ساهموا في صعود فريق سانت باولي وعلى رأسهم قائد الفريق الأسترالي جاكسون إيرفين، والمدافع إريك سميث وغيرهم. وسيكون هدف الفريق هو البقاء في دوري الأضواء.

أعده للعربية: رضوان المهداوي