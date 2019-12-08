ألمانيا: سائق حافلة يستفز الركاب بإعلان عنصري

أعلن متحدث باسم شركة دريسدن للنقل (DVB)، التي تدير وسائل النقل في مدينة دريسدن شرق ألمانيا، أن الشركة قامت بفصل سائق حافلة أثار جدلاً بسبب ملصق كتبه وعلقه على واجهة الحافلة التي يقودها، والذي حمل عبارة "هذه الحافلة يقودها سائق ألماني".

أحد الركاب شعر بالاستفزاز من هذه العبارة، التي تحمل دلالات عنصرية، وقام بتصويرها وإخبار الشركة المشغلة للحافلة على حسابها في "تويتر"، حسب ما نشرت صحيفة "دريسدنر نويستن ناخريشتن" (Dresdner Neusten Nachrichten). وقال الراكب: "شعرت بالذهول عندما قرأت هذه الورقة عند صعودي للحافلة".

واستجابت شركة النقل بسرعة للشكوى التي تقدم بها الراكب، إذ أعلن متحدث باسمها أن "مثل هذه التصرفات غير مقبولة بتاتاً"، مضيفا أن الشركة نفسها تتساءل عن سبب قيام السائق بتعليق هذا الملصق الذي يسيء لسمعة الشركة. وأكد المتحدث أيضاً أنه سيتم التحقيق في هذه الحادثة. حسبما جاء في موقع "شبيغل أونلاين" الألماني.

هـ.د/ ي.أ