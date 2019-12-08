 ألمانيا: سائق حافلة يستفز الركاب بإعلان عنصري | عالم المنوعات | DW | 17.12.2019

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منوعات

ألمانيا: سائق حافلة يستفز الركاب بإعلان عنصري

"هذه الحافلة يقودها سائق ألماني"، عبارة علقها سائق حافلة على الباب، ما أثار استفزاز الركاب الذين رأوا فيها أبعاداً عنصرية. رد فعل شركة النقل المسؤولة عن السائق لم يتأخر كثيراً، بعد أن أخبرها أحد الركاب بالحادثة.

Politische Provokation: DVB schließen Busfahrer in Dresden aus (picture-alliance/dpa/T. Plunert)

أعلن متحدث باسم شركة دريسدن للنقل (DVB)، التي تدير وسائل النقل في مدينة دريسدن شرق ألمانيا، أن الشركة قامت بفصل سائق حافلة أثار جدلاً بسبب ملصق كتبه وعلقه على واجهة الحافلة التي يقودها، والذي حمل عبارة "هذه الحافلة يقودها سائق ألماني".

أحد الركاب شعر بالاستفزاز من هذه العبارة، التي تحمل دلالات عنصرية، وقام بتصويرها وإخبار الشركة المشغلة للحافلة على حسابها في "تويتر"، حسب ما نشرت صحيفة "دريسدنر نويستن ناخريشتن" (Dresdner Neusten Nachrichten). وقال الراكب: "شعرت بالذهول عندما قرأت هذه الورقة عند صعودي للحافلة". 

واستجابت شركة النقل بسرعة للشكوى التي تقدم بها الراكب، إذ أعلن متحدث باسمها أن "مثل هذه التصرفات غير مقبولة بتاتاً"، مضيفا أن الشركة نفسها تتساءل عن سبب قيام السائق بتعليق هذا الملصق الذي يسيء لسمعة الشركة. وأكد المتحدث أيضاً أنه سيتم التحقيق في هذه الحادثة. حسبما جاء في موقع "شبيغل أونلاين" الألماني.

هـ.د/ ي.أ

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Anastasia M. aus Mannheim - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    آنستاسيا م. من ماينهايم

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة تسعى إلى إظهار أن كل من طفل ولد في ألمانيا من أصول أجنبية، أو كبر فيها، فهو ألماني حتى ولو كان لون بشرته أو لغته أو إسمه مغايرا عما هو مألوف . آنستاسيا تقول: "إسمي أجنبي لكنني ألمانية".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Ati und Markus aus Nürnberg - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    آتي وماركوس من نورنبيرغ

    منذ نيسان / أبريل والحملة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. ويعرض كل مشترك فيها صورة له يحمل لوحة يكتب عليها خبرته الشخصية ومدى تقبل المجتمع له في حياته اليومية. في الصورة كتب ماركوس وآتي" لا لم نتعرف على بعضنا في العطلة"، في إشارة إلى أنه لم يتعرف على زوجته خارج البلاد، وإنما هي مواطنة ألمانية كغيرها من الألمان.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Farah A. aus Mannheim - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    فرح من مانهايم

    الفكرة جاءت من حملة مشابهة من جامعة هارفارد "I too am Harvard" هدفها محاربة العنصرية خاصة ضد الطلبة السود.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Kübra Y. aus Friedrichshafen - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    كوبرا من فريدريشهافن

    كثير ممن يعيشون في ألمانيا من ذوي أصول أجنبية يشعرون بعدم "الإعتراف" بهم كألمان، سواء بسبب لونهم أو لغتهم أو أسمائهم أو أصولهم، يقول نارود غازاي، منسق الحملة. أما كويرا فكتبت "لا لن أُجبر على الزواج"، في إشارة إلى أنها لا تحتاج إلى ذلك لكي تستطيع البقاء في ألمانيا بطريقة شرعية.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Zuher J. aus Marburg - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    زهير من ماربورغ

    يشدد كازاي (على الصورة) "نريد أن نطرح مسالة العنصرية والشعور بالانتماء كألماني على الرأي العام".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Sarah A. aus Berlin - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    ساره من برلين

    الحملة لا تشمل الطلبة فقط، بل كل من يشعر أنه ألماني. وكتبت ساره أن البعض يسألها:"تذهبين في العطلة إلى وطنك؟"، فتجيب ساره: "هذا هو بلدي".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Victoria C. aus Berlin - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    فيكتوريا من برلين

    أما فيكتوريا فتقول، "إنها دائما تسأل حين تقول إن والدها من أروغواي، لماذا بشرتها ليست سوداء؟".

    الكاتب: أيفيتا اوندردفسكا/ عباس الخشالي


مختارات

"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

تقوم حملة مناهضة للعنصرية تطلق على نفسها " أنا أيضا ألمانيا" بنشر صور للطلبة بهدف الإطاحة بالأحكام المسبقة السائدة داخل المجتمع الألماني. (18.06.2014)  

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