ألمانيا- سائقو القطارات ينهون إضابا شلّ حركة النقل في البلاد

أنهت نقابة سائقي القطارات في شركة السكك الحديدية التابعة للدولة "دويتشه بان" صباح اليوم الاثنين إضرابها بعد التوصل إلى اتفاق أولي وخارطة طريق لمفاوضات قادمة. وشلّ هذا الاضراب لأيام حركة النقل في البلاد وعملية نقل السلع.

أنهت نقابة سائقي القطارات الألمان (غي. دي. إل.) إضراب سائقي قطارات البضائع في شركة "دويتشه بان"، وفقاً لتصريحات متحدث باسم الشركة أعلن عنها مساء اليوم الأحد.

وعلى ضوءه تعود الاثنين (29 يناير/ كانون الثاني 2024)، حركة النقل إلى برنامجها الاعتيادي تدريجيا بدءا من الساعة السادسة مساء، فيما أوقف سائقو قطارات نقل الركاب على الساعة الثانية من فجر الاثنين (بدلا من السادسة مساء نفس اليوم) إضرابهم.

يأتي ذلك نتيجة لساعات من مفاوضات عسيرة بين الشركة والنقابة، أفضت مساء الجمعة إلى اتفاق بخصوص إنهاء الإضراب بشكل مبكر وبالتزام الجانبين بالتخلي عن اتخاذ أي تدابير نزاعية حتى الثالث من آذار/مارس القادم، وهو ما يعني استبعاد حدوث إضرابات في السكك الحديدية خلال الأسابيع الخمسة القادمة حيث أعلن الجانبان أنهما

يستهدفان التفاوض على اتفاقات جماعية جديدة خلال هذه الفترة.

وعلى عكس الحال في قطاع نقل الركاب، فإنه لا يجري إلغاء رحلات قطارات عادةً في قطاع نقل البضائع. بدلا من ذلك، تتسبب الإضرابات في تكدس البضائع التي يتعين التعامل معها الآن.

وقال المتحدث باسم الشركة: "وفقا للتجارب، يستغرق الأمر عدة أيام حتى تعود حركة نقل البضائع إلى العمل الطبيعي"، وأشار المتحدث إلى أن حجم البضائع المتراكمة "كبير". وقال المتحدث إن هناك عددا من قطارات البضائع للمسافات البعيدة جاهزة للانطلاق ويمكن إرسالها فورا إلى الخطوط.

وكان إضراب سائقي قطارات البضائع في الشركة بدأ مساء يوم الثلاثاء الماضي، ونظرا لكثرة منافسي "دويتشه بان" المملوكة للحكومة في مجال

الشحن، فإن حركة نقل البضائعاستمرت على الخطوط الحديدية خلال الأيام الماضية وذلك رغم الإضراب. وأفاد اتحاد شركات نقل البضائع عبر السكك الحديدية بأن حصة منافسي "دويتشه بان" من القطاع الخاص تقارب 60% في سوق نقل البضائع بالقطارات.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)