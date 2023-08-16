 ألمانيا: زيادة غير معهودة في مظاهرات اليمين المتطرف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.08.2023

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ألمانيا: زيادة غير معهودة في مظاهرات اليمين المتطرف

رغم أنها لم تحدد هوية المجموعات اليمينية المتطرفة التي تتظاهر، إلا أنّ وزارة الداخلية الألمانية كشفت عن زيادة كبيرة في عدد مظاهراتها. وحسب الوزارة فإنّ هذه المظاهرات تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

صورة رمزية لمظاهرة لأنصار اليمين المتطرف واليمين الشعبوي في ألمانيا

النائبة البرلمانية بترا باو، المنتمية إلى كتلة حزب اليسار المعارض تقول إن قوة التعبئة لدى اليمين المتطرف "عادت إلى الارتفاع بشكل هائل مرة أخرى بعد مضي عام على الجائحة".

أفادت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الألمانية بأن عدد مظاهرات اليمين المتطرف في النصف الأول من العام الحالي تضاعف بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بعددها في نفس الفترة من 2022.

مختارات

جاء ذلك في رد من الوزارة على استجواب من كتلة حزب اليسار المعارض. وأوضحت الوزارة في ردها اليوم الأربعاء (16 أغسطس/ آب 2023) أن عدد المسيرات اليمينية التي تم تنفيذها في كل أنحاء ألمانيا ارتفع من 35 مسيرة في النصف الأول من 2022 إلى 110 مسيرة في النصف الأول من 2023.

في المقابل، انخفض عدد موسيقى حفلات الروك اليمينية في نفس الفترة من 89 إلى 71 حفلة.

من جانبها، قالت نائبة رئيس البرلمان، بترا باو المنتمية إلى كتلة حزب اليسار المعارض إن "قوة التعبئة عادت إلى الارتفاع بشكل هائل مرة أخرى بعد مضي عام على الجائحة"، مشيرة إلى أن غالبية التجمعات كانت من قبيل التجمعات التي يطلق عليها "لا للتظاهرات المحلية".

وكان المشاركون في هذه المظاهرات يعربون من خلالها عن احتجاجهم على إيواء لاجئين.

وأكدت السياسية اليسارية على أهمية العمل على منع "وصول الحالة المزاجية شديدة العدائية للاجئين إلى مستوى مشابه لما وصلت إليه في مطلع التسعينيات وفي عام 2015".

وكانت حركة "التفكير الجانبي"، التي روجت لنظريات المؤامرة إبان جائحة كورونا، عادت إلى التظاهر في العاصمة الألمانية برلين في الأسبوع الماضي وذلك بعد مضي نحو ثلاثة أعوام على تنظيم مظاهرة كبيرة.

الداخلية تدعم الاستخبارات في ملف "البديل الألماني"

وفي ملف ذي صلة، أعربت وزيرة الداخلية في ألمانيا نانسي فيزر عن دعمها لرئيس مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، توماس هالدنفانغ، في تصريحاته حول حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وقالت فيزر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "إذا كان لدى رئيس مكتب حماية الدستور مؤشرات ملموسة على مساعي مناهضة للدستور، فهو يتحدث عنها أيضا. هذه وظيفته"، مضيفة أنه من قبيل الصواب أن "مكتب حماية الدستور يراقب حزب البديل من أجل ألمانيا عن كثب، كونه حزبا يمينيا متطرفا مشتبها به".

وكان هالدنفانغ قد تطرق لاجتماع عقده الحزب يتعلق بالانتخابات الأوروبية، وقال: "عبر العديد من المرشحين لخوض الانتخابات عن نظريات مؤامرة يمينية متطرفة".

في المقابل أبدت الوزيرة تحفظات في النقاش حول إجراء حظر محتمل لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، وقالت: "يضع الدستور حواجز كبيرة لمثل هذه الأمور"، مضيفة أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بنزاع سياسي. وقالت: "يجب على جميع الديمقراطيين الاحتفاظ بجدار حماية في وجه اليمين... هذا يعني: لا تعاون ولا حتى على مستوى البلديات".

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

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  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

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  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

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  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اغتيال فالتر لوبكه

    في الثاني من يونيو/ حزيران 2019 عُثِرَ على جثة فالتر لوبكه، رئيس المجلس المحلي لبلدية مدينة كاسل، في شرفة منزله مقتولا برصاصة في رأسه. ووجه الادعاء العام تهمة قتل لوبكه، لشتيفان إي. وداعمه المشتبه به ماركوس إتش.، وشتيفان معروف في السابق بأنه من النازيين الجدد. وكان لوبكه المتنمتي لحزب المستشارة ميركل من مؤيدي قضايا اللاجئين.

  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    معبد يهودي كهدف ليميني متطرف

    سكان مدينة هاله الألمانية (شرق) يرفعون شعار:"سكان هاله ضد اليمين - الاتحاد من أجل الشجاعة الأخلاقية"، احتجاجا على جريمة وقعت في مدينتهم في 09.10.2019 عندما كان 52 شخصا يحتفلون بيوم الغفران داخل المعبد اليهودي بالمدينة، وحاول شتيفان ب. وهو شاب يميني متطرف (28 عاما) اقتحام المعبد، ولكنه فشل فأطلق النار على امرأة وشاب وجدهما في طريقه وقتلهما. وكان يعتقد أن "المرأة مسلمة" وفق تصريحه أمام المحكمة.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه. إعداد م.أ.م / م.س

    الكاتب: ملهم الملائكة


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