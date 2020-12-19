ألمانيا.. زيادة غير مسبوقة في جرائم تفجير الصراف الآلي ونهبها

كشفت البيانات الصادرة عن الأجهزة الأمنية في ألمانيا حدوث ارتفاع ملحوظ في جرائم تفجير ماكينات الصرف الآلي في البلاد في العام الحالي مقارنة بعام 2019. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت مارتينا لينك، نائبة رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، إنها تتوقع أن يتجاوز عدد هذه الجرائم في ألمانيا 400 جريمة في 2020، مشيرة إلى أن تحقيقات الشرطة تدور أيضاً حول "مجرمين رحالة" من رومانيا ومولدوفا.

وكانت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (20 كانون الأول/ ديسمبر 2020) قد ذكرت استناداً إلى استطلاع أجرته بين المكاتب المحلية لمكافحة الجريمة، أن عدد جرائم تفجير ماكينات الصرف وصل إلى 390 جريمة ليتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي كان في عام 2018.

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وأوضحت الصحيفة أن الجناة تمكنوا من سرقة الأموال الموجودة في الماكينات في 160 جريمة، فيما فشلوا في 230 جريمة أخرى. وجاءت ولاية شمال الراين ويستفاليا مجدداً على رأس الولايات التي شهدت أكبر عدد من هذه الجرائم، حيث وصل هذا العدد إلى 174 جريمة حتى السادس عشر من الشهر الجاري، تلتها ولاية سكسونيا السفلى بـ 45 جريمة ثم بادن-فورتمبرغ بـ 36 جريمة ثم ولاية راينلاند بفالتس بـ 34 جريمة.

وكان عدد هذه الجرائم التي وقعت في عام 2019، قد وصل إلى 349 جريمة بانخفاض بنسبة 5.4 بالمائة مقارنة بعام 2018. وحسب بيانات المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، فإن غالبية المشتبه بهم الذين حققت معهم السلطات في العام الماضي ينحدرون من هولندا (68 شخصاً) من إجمالي 132 شخصاً، وينحدر غالبية هؤلاء الهولنديين من مدينتي أوترخت والعاصمة أمستردام، وقد تمكنت قوات الأمن الألمانية بالتعاون مع الأجهزة الهولندية من القبض على العديد من أعضاء شبكة إجرامية تعمل في هذا المجال.

وحسب بيانات المكتب، فإن الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجرائم غالباً ما تتجاوز الخسائر المالية بشكل كبير، فعلى سبيل المثال تسبب تفجير رجلين لماكينة صرف آلي في بريمن في تموز/ يوليو الماضي في خسائر مادية بقيمة تقارب 400 ألف يورو، فضلاً عن أن هذه الجرائم كثيراً ما تعرض أبرياء للخطر بسبب الحطام والشظايا.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)