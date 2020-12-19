 ألمانيا.. زيادة غير مسبوقة في جرائم تفجير الصراف الآلي ونهبها | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.12.2020

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منوعات

ألمانيا.. زيادة غير مسبوقة في جرائم تفجير الصراف الآلي ونهبها

أفادت بيانات صادرة عن السلطات الأمنية الألمانية أن جرائم تفجير ماكينات الصراف الآلي ونهبها ارتفعت معدلات قياسية في عام 2020، إذ بلغت أكثر من 400 جريمة، جرى فيها نهب الأموال الموجودة في 160 ماكينة.

صراف آلي تم تفجيره في أحد مصارف ولاية هيسن الألمانية عام 2017

الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجرائم غالباً ما تتجاوز الخسائر المالية بشكل كبير

كشفت البيانات الصادرة عن الأجهزة الأمنية في ألمانيا حدوث ارتفاع ملحوظ في  جرائم تفجير ماكينات الصرف الآلي  في البلاد في العام الحالي مقارنة بعام 2019. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت مارتينا لينك، نائبة رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، إنها تتوقع أن يتجاوز عدد هذه الجرائم في ألمانيا 400 جريمة في 2020، مشيرة إلى أن تحقيقات الشرطة تدور أيضاً حول "مجرمين رحالة" من رومانيا ومولدوفا.

وكانت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (20 كانون الأول/ ديسمبر 2020) قد ذكرت استناداً إلى استطلاع أجرته بين المكاتب المحلية لمكافحة الجريمة، أن عدد جرائم تفجير  ماكينات الصرف  وصل إلى 390 جريمة ليتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي كان في عام 2018.

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وأوضحت الصحيفة أن الجناة تمكنوا من سرقة الأموال الموجودة في الماكينات في 160 جريمة، فيما فشلوا في 230 جريمة أخرى. وجاءت ولاية شمال الراين ويستفاليا مجدداً على رأس الولايات التي شهدت أكبر عدد من هذه الجرائم، حيث وصل هذا العدد إلى 174 جريمة حتى السادس عشر من الشهر الجاري، تلتها ولاية سكسونيا السفلى بـ 45 جريمة ثم  بادن-فورتمبرغ بـ 36 جريمة ثم ولاية راينلاند بفالتس بـ 34 جريمة.

وكان عدد هذه الجرائم التي وقعت في عام 2019، قد وصل إلى 349 جريمة بانخفاض بنسبة 5.4 بالمائة مقارنة بعام 2018. وحسب بيانات المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، فإن غالبية المشتبه بهم الذين حققت معهم السلطات في العام الماضي ينحدرون من هولندا (68 شخصاً) من إجمالي 132 شخصاً، وينحدر غالبية هؤلاء الهولنديين من مدينتي أوترخت والعاصمة أمستردام، وقد تمكنت قوات الأمن الألمانية بالتعاون مع الأجهزة الهولندية من القبض على العديد من أعضاء شبكة إجرامية تعمل في هذا المجال.

وحسب بيانات المكتب، فإن الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجرائم غالباً ما تتجاوز الخسائر المالية بشكل كبير، فعلى سبيل المثال تسبب تفجير رجلين لماكينة صرف آلي في بريمن في تموز/ يوليو الماضي في خسائر مادية بقيمة تقارب 400 ألف يورو، فضلاً عن أن هذه الجرائم كثيراً ما تعرض أبرياء للخطر بسبب الحطام والشظايا.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)

  • USA Geldautomat in Miami 1968 (picture-alliance/AP Images/J. Kerlin)

    نصف قرن على ولادة الصراف الآلي

    تدشين أول صراف آلي

    قبل نصف قرن اخترع الاسكتلندي جون شيبرد بارون ماكنة الصراف الآلي، لكن الريادة الأمريكية التي تلت هي التي أتاحت إنتشار الإختراع في دول العالم الصناعي الغربي. في الخامس من أيلول/ سبتمبر عام 1968 وضع مدير مصرف ميامي الوطني ثيودور ديفز ماكنة صراف آلي في رواق مصرفه وهي الظاهرة في الصورة.

  • Deutschland DDR-Geldautomat Ausstellung im DDR Museum Radebeul (picture-alliance/ZB/M. Förster)

    نصف قرن على ولادة الصراف الآلي

    الصراف الآلي عابرٌ للحدود

    في عام 1970 ازداد إنتشار ماكنات الصرف الآلي في أوروبا، واعتاد سكان جمهورية ألمانيا الغربية الإتحادية آنذاك على استخدامها. أما في ألمانيا الديمقراطية السابقة فقد كان منظرها غريبا، لكن وجدت بضعُ قطع منها، كما يُثبت هذا النموذج المعروض في متحف راديبويل.

  • Griechenland Schuldenkrise (Getty Images/AFP/L. Gouliamaki)

    نصف قرن على ولادة الصراف الآلي

    حين يكون الصراف الآلي بخيلاً!

    وجود 60 ألف صراف آلي في عموم ألمانيا اليوم يسد تقريبا حاجات الناس في هذا البلد، لكن في اليونان التي تضربها أزمةٌ ماليةٌ مزمنة، هناك تحديدات على المبالغ المسحوبة من الصراف الآلي بدأت بعد تفاقم الأزمة عام 2015، فباتت حصة كل مستخدم للصراف 60 يورو، وسبقها إغلاق المصارف أبوابها لمدة أسبوع كامل.

  • Indien Einführung neuer Währung - neue Rupie (Reuters/R.D. Chowdhuri)

    نصف قرن على ولادة الصراف الآلي

    الهند لم تصحُ من صدمة الروبية

    عانى الهنود أيضا من مشكلة بخل ماكنات الصراف الآلي بعد أن أعلن رئيس حكومتهم بطلان الأوراق النقدية الكبيرة من الروبية خلال أيام. فقد وقف الهنود في صفوف طويلة في خريف عام 2016 أمام ماكنات الصراف الآلي عبر البلد لتصريف ما بحوزتهم بسبب قصر المهلة الممنوحة لهم.

  • Bildergalerie Iran Bankensystem vor dem Kollaps (MEHR)

    نصف قرن على ولادة الصراف الآلي

    النقود تجلب البهجة حتى في المدن الدينية

    ماكنات الصراف الآلي عبرت الحدود السياسية أيضا، وباتت جزءاً من الحياة اليومية حتى في بلدان إسلامية مثل إيران. يستفيد الإيرانيون هنا من تكنلوجيا الغرب الذي يمقته نظام الملالي ويصفه بـ "الاستكبار" ويدعو عليه بالموت ليل نهار.

  • USA Geldautomat für Strafgefangene in Fort Pierce (picture-alliance/dpa)

    نصف قرن على ولادة الصراف الآلي

    أجهزة ذكية متعددة الوظائف

    بمرور الوقت، نما ذكاء أجهزة الصرف الآلي، وبات بإمكان أغلبها أن تقبل عمليات إيداع نقدي وليس مجرد عمليات سحب. الصراف لآلي الظاهر في الصورة في سجن مدينة لوسي بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة يؤمن خدمة إيداع مبالغ في حسابات السجناء.

  • BdT Eine Polizistin fotografiert einen gesprengten Geldautomaten (picture-alliance/dpa/M.Gambarini)

    نصف قرن على ولادة الصراف الآلي

    النشاط الإجرامي بواسطة المواد المتفجرة

    تشهد ألمانيا إسبوعيا تقريبا عمليات اجرامية تستهدف بالمتفجرات أجهزة الصراف الآلي. والسبب هو أنّ العملات التي تدخل في أجهزة الصراف الآلي الألمانية لا يتم تأشيرها باللون في حال سرقتها. الصورة التقطت في منطقة شارلوتنبورغ في برلين في آب/ اغسطس 2016.

  • Kroatien Star Wars Geldautomat in Zagreb (picture-alliance/abaca/AA. S. Mayic)

    نصف قرن على ولادة الصراف الآلي

    صراف آلي من حرب النجوم

    في زغرب عاصمة كرواتيا يحصل عشاق ألعاب وأفلام حرب النجوم على أموالهم من صراف آلي ينتمي الى هذا العالم الإفتراضي. فالصراف مستوحى من شكل روبوت R2-D2 الوارد في أقاصيص حرب النجوم وألعابها.كما أنّ شكل الروبوت الجميل لا يغري المجرمين بتفجيره طمعا في النقود.

    الكاتب: ملهم الملائكة


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