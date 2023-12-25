  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
سياسةألمانيا

ألمانيا - زعيم المعارضة يدفع نحو سحب الثقة عن حكومة شولتس

٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

أعرب زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني المعارض فريدريش ميرتس عن رغبته في إجراء تصويت بسحب الثقة لتغيير الحكومة الحالية بقيادة أولاف شولتس، وسط مخاوف من صعود حزب البديل اليميني الشعبوي في أي انتخابات مبكرة.

https://p.dw.com/p/4aYK2
زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس في كلمة له بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" - صورة بتاريخ 1 يونيو 2022
زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس في كلمة له بالبرلمان الألماني "بوندستاغ"صورة من: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

يدفع زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني المعارض  فريدريش ميرتس  لتغيير الحكومة الائتلافية الحالية بقيادة المستشار  أولاف شولتس  الذي ينتمى للحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقال ميرتس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه يؤيد التحول السريع لحكومة اتحادية محافظة بقيادة الحزب الديمقراطي المسيحي، وشريكه البافاري الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في ظل الخلاف حول الموازنة بين الأحزاب المكونة للحكومة الائتلافية.

وأضاف ميرتس، زعيم أكبر كتلة برلمانية معارضة في البرلمان: "أنا وزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ماركوس سودر متفقان على أننا نريد تغيير هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن".

وأكد ميرتس أنه في حال إخفاق الائتلاف، سوف يتم التفكير في  إجراء انتخابات اتحادية مبكرة  في التاسع من حزيران/ يونيو المقبل، وهو نفس يوم إجراء الانتخابات الأوروبية. مع ذلك، فإن المسار نحو إجراء انتخابات مبكرة يبقى معقداً، إذ سيتعين أن يواجه شولتس تصويتا بسحب الثقة في البرلمان ويخسره. وهذا أمر غير متوقع حاليا.

وفي ظل إجراء الانتخابات الاتحادية والأوروبية في وقت واحد، قد يحظى البرلمان الأوروبي بدعم من خلال المشاركة الكبيرة، حسبما قال ميرتس.

ويشار إلى أن الانتخابات الأوروبية في ألمانيا تعد فرصة لكي يرسل الناخبون رسالة إلى الحكومة الحالية. وهناك مخاوف من أن يؤدي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد بصورة جيدة خلال عام 2024، ويأمل البعض في أن تمنع المشاركة الكبيرة في الانتخابات حدوث ذلك.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

فريدريش ميرتس زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض في ألمانيا

ألمانيا.. الحزب الديمقراطي المسيحي يعيد تعريف موقفه من الإسلام

ألمانيا.. الحزب الديمقراطي المسيحي يعيد تعريف موقفه من الإسلام

في مسودة برنامجه الجديد يراجع الحزب الديمقراطي المسيحي تحت قيادة فريدريش ميرتس موقفه من الإسلام. وهو الأمر الذي يثير الكثير من الجدل، لا سيما وأن البرنامج يمثل خروجا واضحا عن خط المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢٣
وزير الداخلية الألمانية فيزر في حوار مع المستشار أولاف شولتس

الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لتسريع وتيرة الترحيل

الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لتسريع وتيرة الترحيل

تتعرض الحكومة الألمانية لضغوط شديدة من قبل المعارضة في ملف الهجرة واللجوء. وبعد أن دعا المستشار أولاف شولتس إلى ترحيل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم "بشكل أكبر وأسرع"، مررت حكومته مشروع قانون بهذا الشأن.
سياسة٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣