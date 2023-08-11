ألمانيا.. زعيمة الاشتراكيين تطالب بحوافز للنساء في العمل

قالت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إيسكن في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة (11 آب/ أغسطس 2023) إن هناك حاجة لمزيد من النساء للعمل بدوام كامل أو لساعات أسبوعية أكثر في حالة الدوام الجزئي.

وأضافت: "هناك 2.5 مليون امرأة تعمل بدوام جزئي في ألمانيا. إذا عملن ساعة واحدة إضافية في الأسبوع، فسيعادل ذلك 70 ألف موظف بدوام كامل". وأكدت إيسكن ضرورة ضخ استثمارات في مراكز الرعاية النهارية والمدارس، مضيفة أنه كثيراً ما تقوم النساء برعاية المسنين، وقالت: "ونحن بحاجة إلى حوافز مثل إعفاءات ضريبية على الدخل للأشخاص الذين يزيدون من عملهم بدوام جزئي. سيكون هذا مفيدا بشكل خاص للنساء".

وتأتي تصريحات إيسكن في ضوء الجدل الدائر حول نقص العمالة الماهرة في ألمانيا.

وذكرت إيسكن أن حزبها يعتزم طرح مشروع في هذا الشأن، وقالت: "لكن الخطوة الأولى ستكون إلغاء تقسيم دخل الأزواج وتطبيق آلية تقسيم الدخل الأسري لاحتساب الضرائب. يجب أن نتوقف عن دعم نموذج يجعل من الصعب على النساء الوصول إلى سوق العمل".

وكان زعيم الحزب المشارك، لارس كلينغبايل، اقترح بالفعل كبديل لتقليل إعانات الوالدين إلغاء آلية تقسيم دخل الأزواج لاحتساب الضرائب بالنسبة للزيجات الجديدة، لكن زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر رفض ذلك.

وبتقسيم دخل الأزواج ينخفض الدخل المشترك للزوجين إلى النصف، ويتم احتساب ضريبة الدخل المستحقة بناء على هذه القيمة، ثم يتم مضاعفة الالتزام الضريبي. ويفيد هذا بشكل خاص الأزواج الذين يكسب أحدهما كثيراً والآخر قليلاً.

ع.ش/ خ.س (د ب أ)