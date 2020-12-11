ألمانيا- رقم قياسي لوفيات كورونا مع أول أيام الإغلاق الصارم

سجلت ألمانيا مستوى قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة. وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء (16 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 952 وكان أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس سجلته ألمانيا يوم الجمعة الماضي بواقع 598 وفاة.

اتجاه عدد الوفيات اليومية للارتفاع

وارتفع الاتجاه في عدد الوفيات اليومية في ألمانيا في الآونة الأخيرة، وهو ما كان متوقعا بعد الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة. وارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى 23 ألفا و427 وفاة. وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 27 ألفا و728 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي بلغ 20 ألفا و815 حالة. وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا يوم الجمعة الماضي بواقع 29 ألفا و875 حالة. ووفقا للمعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و379 الفا و238 حالة.

وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و25 ألفا. وبلغ معدل الإصابة بالنسبة لكل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام على مستوى ألمانيا 8.179 إصابة حتى اليوم الأربعاء، مقابلة 7.173 أمس الثلاثاء.

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بدء تطبيق الإغلاق الصارم

وبدأت ألمانيا اليوم الأربعاء تطبيق إغلاق صارم للحياة العامة في جميع أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كوروناالمستجد. واعتبارا من اليوم وحتى 10 كانون ثان/يناير المقبل، على الأقل، ستُطبق اللوائح ذات الصلة في جميع الولايات الألمانية. وتنص هذه اللوائح على وجوب إغلاق متاجر البيع بالتجزئة، باستثناء المتاجر المخصصة للاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى إغلاق المدارس أو تعليق إلزام الحضور. ولم يعد مسموحا بفتح صالونات تصفيف الشعر وخدمات العناية بالجسم. كما ستظل التجمعات الخاصة مقصورة على أسرتين فقط بحد أقصى خمسة أفراد، ولا يتم احتساب الأطفال دون 14 عاما من بينهم.

وحققت ألمانيا نجاحا أكبر من الكثير من دول أوروبا في إبقاء الفيروس تحت السيطرة في الموجة الأولى في الربيع لكن الوضع يبدو مختلفا الآن.

أمريكا هي الأولى في عدد الإصابات والوفيات

على الصعيد العالمي، أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 5.73 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 73 مليونا و475 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات تجاوز المليون و635 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)