ألمانيا – رحلة حول العالم بدون جواز سفر وحجر صحي

الزامية التصريح الصحي تتمدد حول العالم

يتزايد عدد الدول التي أدرجت التصريح الصحي، الساري منذ أسابيع في النمسا والدنمارك، والذي يحصر ارتياد بعض الأماكن العامة بالأشخاص الملقحين بالكامل أو الذين يحملون فحصا لكوفيد نتيجته سلبية أو شهادة التعافي من المرض.