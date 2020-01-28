ألمانيا – رحلة حول العالم بدون جواز سفر وحجر صحي

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خلال أشهر جائحة كورونا الطويلة حاول الصحفي كريستوف كاراش اكتشاف المقاصد السياحية الغنية في ألمانيا، ليأخذنا معه في رحلة عالمية ساحرة داخل حدود بلده.
يتزايد عدد الدول التي أدرجت التصريح الصحي، الساري منذ أسابيع في النمسا والدنمارك، والذي يحصر ارتياد بعض الأماكن العامة بالأشخاص الملقحين بالكامل أو الذين يحملون فحصا لكوفيد نتيجته سلبية أو شهادة التعافي من المرض.
بدأت ألمانيا تتنفس الصعداء بعد التراجع المطرد لوباء كورونا، ما مكن من تفادي موجة ثالثة مرعبة. وهكذا تجدد الأمل في العودة لحياة طبيعية بعد شهور من الخوف والقيود. فهل هذه هي نهاية النفق، أم أن التفاؤل سابق لأوانه؟
أدت قيود السفر جراء جائحة كورونا إلى انخفاض حركة السياحة والسفر حول العالم، لكن في ألمانيا انتعش قطاع المنازل العائمة وسط إقبال كبير عليه من الألمان.
الصيف على الأبواب والكثيرون يعدون حقائبهم، استعداداً لقضاء الإجازة في القارة الأوروبية. وتيرة فتح الحدود تختلف من دولة لأخرى في التكتل الأوروبي وبشروط متباينة أيضاً. نستعرض معكم أبرز الوجهات السياحية.
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