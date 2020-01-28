 ألمانيا – رحلة حول العالم بدون جواز سفر وحجر صحي | DW الأخبار | DW | 21.10.2021

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DW الأخبار

ألمانيا – رحلة حول العالم بدون جواز سفر وحجر صحي

خلال أشهر جائحة كورونا الطويلة حاول الصحفي كريستوف كاراش اكتشاف المقاصد السياحية الغنية في ألمانيا، ليأخذنا معه في رحلة عالمية ساحرة داخل حدود بلده.

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