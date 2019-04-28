ألمانيا: رجل "ينسى" زوجته على الطريق السريع

أغلق رجل ينحدر من ولاية بافاريا الألمانية باب سيارته المتوقفة في أحد استراحات الطريق السريع ولم ينس حتى ربط حزام الأمان لينطلق مكملاً سفرته، لكن لسوء حظه فقد نسي أمراً مهماً للغاية: أن يصحب زوجته التي ترافقه في الرحلة. ويبدو الحادث غريباً قد يُبرر سببه ربما بعض الشيء إن كان الأمر يتعلق برحلة جماعية في باص سياحي ويتخلف عنه شخص أو شخصان.
وكان الزوجان قد توقفا للراحة يوم السبت الماضي في استراحة قرب شكورتليبن على الطريق السريع رقم 38 في ولاية سكسونيا-أنهالت كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشرطة. وعند التاسعة صباحاً تقريباً انطلق الرجل بعيداً مواصلاً الرحلة. أما زوجته البالغة من العمر 62 عاماً فلم يكن أمامها أول الأمر إلى أن تأمل في ملاحظته للأمر وعودته لاصطحابها. لكنه لم يفعل، فحاولت الاتصال به هاتفياً بيد أن لم يجب على مكالماتها أيضاً.
فما كان من الزوجة المنسيّة إلا أن تتصل بالشرطة لطلب المساعدة. وعن هذا قالت متحدثة باسم الشرطة: "أوصلناها إلى محطة القطارات على الأقل". وبعد اليأس من التواصل معه لم تجد الزوجة المسكينة بُداً من أن تستقل القطار عائدة من مدينة فايسنفيلز إلى منزلهما في ولاية بافاريا. ولم تقدم الشرطة أي معلومات حول وجهة الزوجين.
ولم يتضح بعد السبب الذي دعا الزوج إن "نسيان" زوجته أو ربما "تناسيها"، فقد قالت إنه لم يحدث بينهما أي شجار أو خصام.
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بالصور: أجمل الطرق السياحية الألمانية
طريق النبيذ الألماني
يعتبر هذا الطريق أقدم الطرق السياحية في ألمانيا، حيث يمر عبر منطقة تزخر بكروم العنب التي تستخدم في صناعة النبيذ. وتعتبر هذه الجهة ثاني أكبر منطقة من نوعها بالقرب من الحدود مع فرنسا. ويمتد هذا الطريق على طول 85 كيلومتراً، وتنتشر على أطرافه الجبال المزروعة بشكل كامل بالكروم والمناظر الخلابة على ضفاف النهر، أو حتى قلعة قديمة أعيد تحويلها إلى نزل للسياح.
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بالصور: أجمل الطرق السياحية الألمانية
طريق الحكايات الألماني
تخليداً لابنيها ياكوب وفيلهلم غريم، اللذان جمعا الحكايات والأساطير الألمانية في كتاب واحد، قامت مدينة هاناو الألمانية بتدشين طريق ينطلق منها ويعبر ثمانية منتزهات طبيعية والعديد من القرى الصغيرة التي كانت مسرحاً لبعض تلك الحكايات، مثل قرية ألزفيلد، التي يمكن لزوارها التجول في منزل "ليلى" من قصة "ليلى والذئب"، وبلدة باد فيلدونغن، التي تحوي متحفاً لـ"بياض الثلج" أو "الجميلة النائمة".
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بالصور: أجمل الطرق السياحية الألمانية
طريق الغابة السوداء العالي
ينطلق هذا الطريق من مدينة فرويدنشتات وحتى منتجع بادن بادن، على طول سلسلة جبلية. وتغطي النظرة البانورامية لهذا الطريق الجبال ووادي الراين وتصل حتى إلى منطقة الإلزاس الفرنسية. ومن بين ما يجب زيارته على طول هذا الطريق بحيرة مومل، التي تم التقاط هذه الصورة بالقرب منها.
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بالصور: أجمل الطرق السياحية الألمانية
طريق كرة القدم الألماني
هذا الطريق، الذي يمكن قطعه بالدراجة الهوائية، هو عبارة عن طرق عديدة تربط ما بين 15 مدينة في ولاية شمال الراين وستفاليا، التي يعشق معظم سكانها لعبة كرة القدم. كل مدينة من المدن تقدم ما يمكن رؤيته أو زيارته أو تذوقه، مثل رحلة لتذوق الجعة في مصنع "فيغه" بمدينة بوخوم، فعندما يتعلق الأمر في ألمانيا بكرة القدم، فإن الجعة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الرياضة.
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بالصور: أجمل الطرق السياحية الألمانية
الطريق الرومانسي
هذا الطريق، المتصل بطريق روماني قديم للتجارة، كان محاولة من ألمانيا لجذب السياح لبعض المعالم بعد انتهاء الحرب الباردة. ومن بين المناطق التي يمكن زيارتها على طول هذا الطريق مدينة روتنبورغ أوب دي تاوبر، التي تعود إلى العصور الوسطى، ومدينة دينكلزبول، بالإضافة إلى قلعة نويشفانشتاين الشهيرة عالمياً والتي تظهر في الصورة.
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بالصور: أجمل الطرق السياحية الألمانية
طريق الألب الألماني
خصصت ألمانيا لسلسلة جبال الألب الشهيرة طريقاً خاصة بها، يمتد على مسافة 450 كيلومترا ولا يضم في جنباته الجبال فقط، بل العديد من المسطحات المائية، بدءاً من بحيرة كونستانس ومروراً بجزيرة لينداو وانتهاءاً ببحيرة كونيغسزيه. وتشتهر المنطقة المحيطة ببحيرة تاغرنزيه (في الصورة) بمطبخها البافاري التقليدي.
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بالصور: أجمل الطرق السياحية الألمانية
طريق الثقافة الصناعية
من ملّ القلاع التاريخية والنبيذ والرومانسية، يمكنه أن يسير على طريق الثقافة الصناعية. هذا الطريق، الذي يبلغ طوله 400 كيلومتر، يربط المناطق الصناعية السابقة في منطقة الرور بعضها البعض. منجم الفحم السابق "تسول فرآين"، المعروف أيضاً باسم برج إيفل منطقة الرور والموجود على هذا الطريق، مدرج على لائحة منظمة اليونسكو للتراث العالمي ويضم داخله متحف منطقة الرور ومدرسة للتصميم.
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بالصور: أجمل الطرق السياحية الألمانية
طريق البيوت نصف الخشبية
في مدينة ليمبورغ على نهر اللان، يوجد أقدم البيوت نصف الخشبية في ألمانيا في إحدى أزقة المدينة التي ما تزال معبدة بالحصى. وإلى جانب هذا البيت، يوجد العديد مما يمكن رؤيته في هذه المدينة على غرار طريق البيوت نصف الخشبية، الذي هو في الحقيقة عبارة عن ستة طرق يبلغ طولها سوية 2800 كيلومتر وتضم نحو مئة مدينة وقرية لكل منها طراز معماري خاص لبناء البيوت نصف الخشبية.
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بالصور: أجمل الطرق السياحية الألمانية
الشارع الروماني
الشارع الروماني، المصمم على شكل "8"، يستمد اسمه من الطراز المعماري للمباني الواقعة على جانبيه، سواءاً كانت كنائس تعود إلى العصور الوسطى أو أديرة أو كاتدرائيات أو قلاع. وبالرغم من أن كاتدرائية ماغدبورغ (في الصورة) بُنيت في أغلبها على الطراز القوطي، إلا أن المذبح يتميز بطابعه الروماني القوي، ما يؤهل الكاتدرائية للانضمام إلى هذا الطريق.
الكاتب: لوري هربر، آن صوفي برندلين/ ياسر أبو معيلق