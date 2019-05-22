ألمانيا: ذهبوا للتسوق..فنسوا رضيعتهم في المتجر!

لم تكن أسرة ألمانية، تعتقد أن ذهابها لشراء بعض المستلزمات الضرورية، سيجعلها تمر بتجربة ستحملها معها ربما مدى الحياة. فبعد مرور أكثر من ساعة على وصولها إلى المنزل، سألت الزوجة زوجها قائلة "هل رأيت رضيعتنا الصغيرة؟" فرد الزوج عليها بالسؤال نفسه!

ثم تبين لهما أن الرضيعة ليست في المنزل بل في مكان آخر، فقد أورد موقع مجلة "دير شبيغل" اليوم السبت (17 أغسطس/آب 2019) أن أسرة من مدينة فاينهايم الواقعة في ولاية بادن فورتمبورغ، نسيت رضيعتها في متجر خاص بمستلزمات الحيوانات الأليفة.

وقالت شرطة المدينة إن أحد العاملين بالمتجر عثر على مقعد الرضيعة، التي لا يتجاوز عمرها ثمانية أسابيع فقط فوق أحد المقاعد بالمتجر، مضيفة أن الرضيعة كانت تغط في نوم عميق.

أما عن سبب نسيان الرضيعة في المتجر، فقد أشار موقع "دي فيلت" إلى أن الأب والأم كانا على ما يبدو مشغولين بابنهما الآخر (5 أعوام)، مضيفاً أن الثلاثة (الأب والأم والابن) ذهبوا إلى المنزل، وهم يعتقدون أن الرضيعة نائمة في المقعد الخلفي بالسيارة.

ولحسن الحظ، اكتشف أحد العاملين بالمتجر أمر الرضيعة الصغيرة واتصل على وجه السرعة بالشرطة. أما الطفلة الرضيعة، فقد حظيت بعناية ممرضة أطفال كانت متواجدة بالصدفة في المتجر، فيما استعادت الأسرة رضيعتها الصغيرة وهي بصحة جيدة.

ر.م/ع.ج