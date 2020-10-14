ألمانيا.. دفعة ثانية من المساعدات للشركات المتضررة من كورونا

أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول/أكتوبر 2020) إطلاق دفعة ثانية من المساعدات الحكومية للشركات التي تضررت بشدة من أزمة جائحة كورونا. وجاء في بيان لوزارة الاقتصاد أن الشركات يمكنها التقدم بطلب للحصول على إعانات لتكاليف التشغيل الثابتة مثل الإيجارات عن الفترة من أيلول/سبتمبر حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل.



ويجب أن تكون الشركات قادرة على إظهار خسائر كبيرة في الإيرادات حتى تكون مؤهلة للحصول على مساعدات.وبحسب البيان، فإن المساعدات متاحة أيضاً لأصحاب الأعمال الذين تأثروا بالقيود المحلية مثل قواعد النظافة والتباعد. وقال ألتماير: "لن نترك شركاتنا وحيدة في ظل الأزمة".

ووافقت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات من قبل على تمديد مساعدات الشركات لمدة نصف عام آخر، حتى نهاية حزيران/يونيو 2021. وتم تخصيص حوالي 25 مليار يورو لبرنامج الطوارئ، والذي تم تصميمه، بالتوازي مع خطة تمويل الدوام الجزئي من الحكومة، لمنع موجة من حالات الإفلاس بعد أن أغرقت الجائحة أكبر اقتصاد في أوروبا في الركود. وبحسب الوزارة، تم حتى الآن صرف 2,1 مليار يورو فقط من تمويل الدعم.

وقالت الوزارة إن المساعدات لفصلي الخريف والشتاء يمكن أن تساعد الشركات أيضاً على نقل نشاطها إلى الهواء الطلق في محاولة للحد من انتشار العدوى - على سبيل المثال بتمويل الخيام والمدافئ.

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إنه لا يتوقع أن يتسبب الوضع الحالي لجائحة كورونا في تطبيق إغلاق جديد على مستوى ألمانيا مثلما كان الحال في الربيع الماضي.

وقال شبان اليوم الأربعاء رداً على استفسار من أحد مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي "جودل"، الذي أجاب عبره من قبل عدد من الساسة البارزين، مثل رئيس ديوان المستشارية هيلغه براون، على أسئلة المستخدمين: "لا أتوقع حدوث إغلاق ثان بالمعنى المقصود به دائماً".

وبرر شبان توقعه بأنه لم يتم حتى الآن على سبيل المثال رصد تفش لحالات الإصابة في المتاجر أو لدى مصففي الشعر أو في مجالات أخرى، عندما يتم الالتزام بقواعد المسافة الفاصلة والنظافة وارتداء الكمامات، وقال: "لدينا مجالات نعرف الآن كيف يمكن التحكم في مخاطرها على نحو أفضل مما كان عليه في الوضع في آذار/مارس الماضي، ولهذا السبب لن يتعين إغلاقها مجدداً".

لكن الوزير أشار إلى أن "الفيروس حيوي" ولا أحد يعرف ماذا سيحدث في غضون ثلاثة أشهر مقبلة، موضحاً في المقابل أنه لا يرى وضع اليوم مماثلاً لما كان عليه في آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين.

وتسجل ألمانيا حالياً عدداً من حالات الإصابة اليومية بالفيروس يزيد عما كان عليه في بداية الجائحة في شهر آذار/مارس، مع الوضع في الاعتبار زيادة الاختبارات بشكل كبير منذ ذلك الحين. وحتى الآن، تم تأكيد 38762 حالة إصابة و9875 حالة وفاة في ألمانيا، وفقاً لمعهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)